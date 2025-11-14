Los 15 equipos más valiosos de América - rankeados

El fútbol americano está cada vez más dominado por los brasileños, y este ranking lo demuestra: solamente un mexicano y un argentino lograron colarse entre el dominio verdeamarelo en cuanto a los valores de mercado de cada uno.

15. Internacional de Porto Alegre

Internacional v Fortaleza - Brasileirao 2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Inter de Porto Alegre abre el ranking con un valor de mercado superior a los 86 millones de euros, una cifra aplastante para un equipo que en los últimos años no logró grandes títulos.



Valor de mercado: €86.000.000

14. River Plate

CA River Plate v Urawa Red Diamonds: Group E - FIFA Club World Cup 2025 | Buda Mendes/GettyImages

El Millonario está sumergido en una profunda crisis futbolística, pero eso no quita que tiene, por mucho, el mejor plantel del fútbol argentino con varios jugadores que fueron campeones del mundo en Qatar 2022.



Valor de mercado: €86.200.000

13. Gremio

Gremio v Sao Paulo - Brasileirao 2025 | Pedro H. Tesch/GettyImages

Sufrió un descenso recientemente y eso lo marginó al décimo tercer puesto de la tabla, aunque ya está de vuelta en el Brasileirao y con la ilusión de volver a ser aquel gigante que supo ser en las últimas décadas.



Valor de mercado: €86.400.000

12. San Pablo

Sao Paulo v Flamengo - Brasileirao 2025 | Miguel Schincariol/GettyImages

Si bien está un tanto venido a menos, el San Pablo supo ser temible en la década del 90 y su reestructuración actual augura que volverá a los primeros planos del fútbol continental pronto.



Valor de mercado: €89.800.000

11. Red Bull Bragantino

Atletico Mineiro v RB Bragantino - Brasileirao 2023 | Eurasia Sport Images/GettyImages

La sucursal brasileña de la empresa austríaca de bebidas energéticas ocupa el enésimo puesto en el ranking, con un crecimiento exponencial en el plano internacional en los últimos años.



Valor de mercado: €90.700.000

10. Fluminense

Fluminsense v Ceara - Brasileirao 2025 | Lucas Figueiredo/GettyImages

El top 10 arranca con el tricolor carioca, ganador de la Libertadores 2023 y gran sensación en el último Mundial de Clubes, donde alcanzaron las semifinales eliminando al Inter de Milán y al sorprendente Al-Hilal saudí.



Valor de mercado: €94.100.000

9. Atlético Mineiro

Sport Recife v Ateltico Mineiro - Brasileirao 2025 | Sports Press Photo/GettyImages

Finalista de la Copa Libertadores en 2024 y a la espera de disputar ante el Lanús de Argentina la final de la Copa Sudamericana 2025, el Mineiro es uno de los clubes más poderosos de Brasil y se ubica noveno.



Valor de mercado: €97.400.000

8. EC Bahía

2020 Brasileirao Series A: Flamengo v Bahia Play Behind Closed Doors Amidst the Coronavirus | Wagner Meier/GettyImages

El Bahía sorprendió a todos metiéndose en este ranking, ya que no se trata de un gran poderoso de Brasil. A pesar de esto, su plantilla está bien valorada y su lugar en el listado es merecido.



Valor de mercado: €103.500.000

7. Club América

Inter Miami CF v America - Preseason Friendly | Ethan Miller/GettyImages

El representante mexicano en el ranking es el América, el club más tradicional y uno de los más populares del fútbol azteca. Cuenta con una gran base de fanáticos, un estadio mítico y un palmarés envidiable.



Valor de mercado: €107.400.000

6. Vasco Da Gama

Vasco Da Gama v Vitoria - Brasileirao 2025 | Wagner Meier/GettyImages

Otro club tradicional, aunque no de los más destacados. El equipo de Rio de Janeiro tiene historia y grandes ídolos, además de haber sido campeón de América en la década del 90.



Valor de mercado: €108.100.000

5. Corinthians

Corinthians v Gremio - Brasileirao 2025 | Mauro Horita/GettyImages

Con Memphis Depay como gran figura, el Timao es uno de los cinco clubes de América con mayor valor de mercado. Tienen muchísima historia y un gran presente que buscarán ratificar con títulos.



Valor de mercado: €110.400.000

4. Cruzeiro

Cruzeiro v Fortaleza - Brasileirao 2025 | Pedro Vilela/GettyImages

El club de Belo Horizonte es uno de los más tradicionales del fútbol del Brasil, con una gran base de fanáticos y grandes equipos que hicieron disfrutar a los aficionados al fútbol a lo largo de la historia.



Valor de mercado: €125.600.000

3. Botafogo

Botafogo v Bahia - Brasileirao 2025 | Ruano Carneiro/GettyImages

El Fogao dio una de las grandes sorpresas del último Mundial de Clubes de la FIFA, venciendo en fase de grupos al PSG por 1-0 para el delirio de toda sudamérica. Tendrán la oportunidad de revalidar la heroica en la Copa Intercontinental.



Valor de mercado: €138.300.000

2. Flamengo

Flamengo v Santos - Brasileirao 2025 | Wagner Meier/GettyImages

El Mengao es el equipo más popular de Brasil y buscará su cuarta Copa Libertadores a fin de mes, cuando se enfrente en Lima al Palmeiras con sus grandes figuras: Jorginho, Saúl Ñíguez, Samu Lino, Emerson Royal, entre otros.



Valor de mercado: €195.900.000

1. Palmeiras

Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025 | Alexandre Schneider/GettyImages

El Verdao se clasificó a la final de la Copa Libertadores de América ganándole 4-0 la vuelta de semifinales a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, algo que hubiera sido imposible sin su brillante plantilla con jugadores de la talla de Vitor Roque o Renato Veiga.



Además, supieron forjar joyas como William Estevao y Endrick.



Valor de mercado: €212.100.000

Club Valor de mercado Palmeiras €212.100.000 Flamengo €195.900.000 Botafogo €138.300.000 Cruzeiro €125.600.000 Corinthians €110.400.000 Vasco Da Gama €108.100.000 Club América €107.400.000 EC Bahía €103.500.000 Atlético Mineiro €97.400.000 Fluminense €94.100.000 Red Bull Bragantino €90.700.000 San Pablo €89.800.000 Gremio €86.400.000 River Plate €86.200.000 Internacional de Porto Alegre €86.000.000

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL