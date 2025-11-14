Los 15 equipos más valiosos de América - rankeados
El fútbol americano está cada vez más dominado por los brasileños, y este ranking lo demuestra: solamente un mexicano y un argentino lograron colarse entre el dominio verdeamarelo en cuanto a los valores de mercado de cada uno.
15. Internacional de Porto Alegre
El Inter de Porto Alegre abre el ranking con un valor de mercado superior a los 86 millones de euros, una cifra aplastante para un equipo que en los últimos años no logró grandes títulos.
Valor de mercado: €86.000.000
14. River Plate
El Millonario está sumergido en una profunda crisis futbolística, pero eso no quita que tiene, por mucho, el mejor plantel del fútbol argentino con varios jugadores que fueron campeones del mundo en Qatar 2022.
Valor de mercado: €86.200.000
13. Gremio
Sufrió un descenso recientemente y eso lo marginó al décimo tercer puesto de la tabla, aunque ya está de vuelta en el Brasileirao y con la ilusión de volver a ser aquel gigante que supo ser en las últimas décadas.
Valor de mercado: €86.400.000
12. San Pablo
Si bien está un tanto venido a menos, el San Pablo supo ser temible en la década del 90 y su reestructuración actual augura que volverá a los primeros planos del fútbol continental pronto.
Valor de mercado: €89.800.000
11. Red Bull Bragantino
La sucursal brasileña de la empresa austríaca de bebidas energéticas ocupa el enésimo puesto en el ranking, con un crecimiento exponencial en el plano internacional en los últimos años.
Valor de mercado: €90.700.000
10. Fluminense
El top 10 arranca con el tricolor carioca, ganador de la Libertadores 2023 y gran sensación en el último Mundial de Clubes, donde alcanzaron las semifinales eliminando al Inter de Milán y al sorprendente Al-Hilal saudí.
Valor de mercado: €94.100.000
9. Atlético Mineiro
Finalista de la Copa Libertadores en 2024 y a la espera de disputar ante el Lanús de Argentina la final de la Copa Sudamericana 2025, el Mineiro es uno de los clubes más poderosos de Brasil y se ubica noveno.
Valor de mercado: €97.400.000
8. EC Bahía
El Bahía sorprendió a todos metiéndose en este ranking, ya que no se trata de un gran poderoso de Brasil. A pesar de esto, su plantilla está bien valorada y su lugar en el listado es merecido.
Valor de mercado: €103.500.000
7. Club América
El representante mexicano en el ranking es el América, el club más tradicional y uno de los más populares del fútbol azteca. Cuenta con una gran base de fanáticos, un estadio mítico y un palmarés envidiable.
Valor de mercado: €107.400.000
6. Vasco Da Gama
Otro club tradicional, aunque no de los más destacados. El equipo de Rio de Janeiro tiene historia y grandes ídolos, además de haber sido campeón de América en la década del 90.
Valor de mercado: €108.100.000
5. Corinthians
Con Memphis Depay como gran figura, el Timao es uno de los cinco clubes de América con mayor valor de mercado. Tienen muchísima historia y un gran presente que buscarán ratificar con títulos.
Valor de mercado: €110.400.000
4. Cruzeiro
El club de Belo Horizonte es uno de los más tradicionales del fútbol del Brasil, con una gran base de fanáticos y grandes equipos que hicieron disfrutar a los aficionados al fútbol a lo largo de la historia.
Valor de mercado: €125.600.000
3. Botafogo
El Fogao dio una de las grandes sorpresas del último Mundial de Clubes de la FIFA, venciendo en fase de grupos al PSG por 1-0 para el delirio de toda sudamérica. Tendrán la oportunidad de revalidar la heroica en la Copa Intercontinental.
Valor de mercado: €138.300.000
2. Flamengo
El Mengao es el equipo más popular de Brasil y buscará su cuarta Copa Libertadores a fin de mes, cuando se enfrente en Lima al Palmeiras con sus grandes figuras: Jorginho, Saúl Ñíguez, Samu Lino, Emerson Royal, entre otros.
Valor de mercado: €195.900.000
1. Palmeiras
El Verdao se clasificó a la final de la Copa Libertadores de América ganándole 4-0 la vuelta de semifinales a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, algo que hubiera sido imposible sin su brillante plantilla con jugadores de la talla de Vitor Roque o Renato Veiga.
Además, supieron forjar joyas como William Estevao y Endrick.
Valor de mercado: €212.100.000
