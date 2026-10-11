Los 15 Jugadores más devaluados del mercado - rankeados

El valor de un futbolista no se mueve solo al ritmo de los goles. Mientras algunos ven crecer su cotización de mercado gracias a buenos rendimientos, otros ven como su precio va decayendo.

Las razones detrás de cada caída son variadas: lesiones que llegaron en el peor momento, suplencias prolongadas, contratos que se vencieron sin renovación, descensos o transferencias a ligas con menos exposición. Tomando como punto de partida los valores de Transfermarkt del 1° de julio de 2026 y comparándolos con los actuales, repasamos a los 15 futbolistas que más cotización perdieron.

Los 15 Jugadores más devaluados del mercado

15. Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt)

Eintracht Frankfurt v FC Augsburg - Bundesliga 2026/27 | Alex Grimm/GettyImages

El arquero de 24 años vivió un verano para el olvido. Venía de ser figura en la campaña del Friburgo que llegó a la final de la Europa League, donde jugó los 15 partidos y recibió apenas 13 goles. Pero su deseo de salir derivó en una novela: el interés del Aston Villa nunca se concretó y el club lo dejó fuera de la convocatoria en los tres primeros partidos oficiales de la temporada.



Recién el 28 de agosto, el día del arranque de la Bundesliga, terminó cedido al Eintracht Frankfurt con una opción de compra que puede volverse obligatoria. Su estreno tampoco ayudó: tres goles recibidos en el 3-3 ante Union Berlin. El saldo del verano fue de 7 millones de euros menos en su cotización, que bajó de 25 a 18 millones.

14. Jadon Sancho (sin equipo)

SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Es la caída porcentual más fuerte de toda la lista: perdió 8 millones de euros, el 44% de su valor, y pasó de 18 a 10 millones. El extremo inglés de 26 años quedó libre el 30 de junio, cuando el Manchester United dejó vencer su contrato, cinco años después de haber pagado 73 millones de libras al Borussia Dortmund.



Venía de una cesión gris en el Aston Villa (39 partidos, 1 gol y 3 asistencias) y de otra igual de discreta en el Chelsea. La vuelta al Dortmund se trabó por sus pretensiones salariales, un acuerdo con Palmeiras no se concretó y el Krasnodar ruso descartó ficharlo. Con los mercados europeos cerrados, sigue sin club.

13. Youssouf Fofana (Sevilla)

RC Deportivo de A Coruna v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El mediocampista francés de 27 años dejó de ser prioridad en el Milán tras una segunda temporada más discreta que la primera y el club italiano lo empujó a la salida. Estuvo muy cerca del Lyon, pero la operación se cayó en el cierre del mercado por las restricciones económicas del club francés.



Finalmente aterrizó en el Sevilla el 1 de septiembre, cedido hasta junio de 2027 sin opción de compra y con buena parte de su salario pagado desde Milán. El conjunto rossonero lo había pagado 26 millones al Mónaco en 2024 y lo prestó casi sin recuperar dinero. La consecuencia es inevitable: su valor cayó 8 millones de euros, de 23 a 15, un 35% menos.

12. Tylel Tati (Nantes)

FC Nantes v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's | Franco Arland/GettyImages

Es el más joven del ranking. Su caída se explica más por el contexto que por su rendimiento. El central zurdo de 18 años se ganó un lugar en el once del Nantes antes incluso de firmar su primer contrato profesional y fue titular en casi todos los partidos de la primera rueda de la Ligue 1 2025/26. Pero el equipo tuvo una temporada desastrosa, con apenas 4 victorias y 20 derrotas en 34 fechas, y terminó 17° y descendido.



El club optó por retenerlo pese al interés de varios grandes de Europa, y hoy juega en la Ligue 2, una vidriera mucho menos atractiva que le costó 10 millones de euros de tasación: el 40% de su valor.

11. Richarlison (Tottenham)

Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second Round | NurPhoto/GettyImages

El delantero brasileño de 29 años fue el máximo goleador del Tottenham en una temporada en la que el equipo peleó por no descender, pero el verano lo dejó en el limbo. Manifestó varias veces su deseo de irse, su vuelta al Everton se cayó en el cierre del mercado inglés y la negociación con el Trabzonspor tampoco prosperó.



Roberto De Zerbi lo dejó fuera de la lista de la Premier League para 2026/27 tras la llegada de Omar Marmoush, y el club rechazó rescindirle el contrato. No podrá jugar hasta enero, su vínculo vence en junio de 2027 y su cotización se desplomó 10 millones de euros, de 25 a 15 (un 40%).

10. Frenkie de Jong (Barcelona)

FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper Trophy | Alex Caparros/GettyImages

El mediocampista de 29 años pagó caro su compromiso con la selección. Recibió un golpe en un entrenamiento durante el Mundial y, según su propio relato, los médicos de Países Bajos le aseguraron que la lesión no podía empeorar, así que siguió jugando con dolor. Al volver a Barcelona, los estudios revelaron una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, con una baja estimada de tres a cuatro meses.



En 2025/26 ya se había perdido 16 partidos por problemas musculares y llegó a la Copa del Mundo con apenas 144 minutos jugados desde fines de febrero. A su edad, la lesión le restó 10 millones de euros, un 29% de su valor.

9. Alejandro Balde (Barcelona)

FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/2027 | NurPhoto/GettyImages

A los 22 años, el lateral izquierdo pasó de titular indiscutido a tercera opción en el Barcelona, y eso le costó 10 millones de euros de cotización. Dos lesiones musculares condicionaron su temporada 2025/26 y, en la pretemporada, Hansi Flick le comunicó que arrancaba como suplente y que debía subir su nivel para recuperar el puesto.



El técnico apostó por el canterano Xavi Espart, de 19 años, y por João Cancelo, y el español no sumó un solo minuto en los seis primeros partidos oficiales de la temporada. Manchester United y Milan preguntaron por él, pero decidió quedarse a pelear su lugar. Ya se habla de una salida en enero.

8. Rafael Leão (Galatasaray)

Trabzonspor v Galatasaray SK - Turkish Super League 2026/27 | Ferda Demir/GettyImages

El extremo portugués de 27 años, que hace no tanto aparecía en la agenda de los grandes de Europa, terminó en Turquía. El Milán lo puso en venta tras una temporada decepcionante en la que quedó fuera de la Champions, pidió 50 millones y no encontró comprador: su agente intentó colocarlo en la Premier League, pero ni Aston Villa ni Tottenham avanzaron.



El Galatasaray terminó pagando 38 millones, muy por debajo de su tasación. Se fue de San Siro con 80 goles y 55 asistencias en 291 partidos, pero con lesiones e irregularidad en sus últimas temporadas, y el salto a una liga de menor exigencia le restó 10 millones de euros a su valor.

7. Viktor Gyökeres (Arsenal)

Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third Round | Alex Pantling/GettyImages

Llegó a Londres en julio de 2025 como uno de los goleadores más temibles de Europa, tras firmar 54 goles en 52 partidos con el Sporting. En su primera Premier League marcó 14 goles en 36 partidos, pero solo tres ante los diez primeros de la tabla y ninguno ante los cinco de arriba. Arteta lo relegó en los partidos grandes: en la final de la Champions ante el PSG, el titular fue Kai Havertz.



El arranque de 2026/27 confirmó la tendencia, con apenas 19 de 450 minutos posibles en las primeras cinco fechas de liga y todavía sin goles. Su cotización cayó 10 millones de euros, de 65 a 55.





6. Martín Zubimendi (Arsenal)

Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third Round | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

El mediocampista español de 27 años fue parte del Arsenal campeón de la Premier en 2025/26, pero el verano lo dejó en un segundo plano. En el Mundial no sumó un solo minuto en la fase de grupos, con Luis de la Fuente apoyándose en Rodri, ya recuperado de su grave lesión de rodilla.



En Londres la situación empeoró: la llegada de Bruno Guimarães desde el Newcastle y el crecimiento de Myles Lewis-Skelly lo bajaron en la consideración de Arteta, al punto de arrancar desde el banco los cuatro primeros partidos oficiales. Real Madrid y Chelsea siguen su situación de cerca, mientras su valor ya bajó 10 millones de euros.

5. Victor Osimhen (Galatasaray)

Rams Basaksehir FK v Galatasaray SK - Turkish Super League 2026/27 | Yagiz Gurtug/MB Media/GettyImages

El delantero nigeriano de 27 años se quedó sin la vidriera más grande: Nigeria cayó por penales ante RD Congo en la final del repechaje africano y se perdió su segundo Mundial consecutivo. Para colmo, en marzo se fracturó el antebrazo derecho en la eliminación del Galatasaray ante el Liverpool en la Champions, y llegó a jugar con el hueso roto hasta el entretiempo.



Sigue siendo la estrella del campeón turco, pero el paso del tiempo en una liga periférica, la falta de ofertas de los grandes y su historial físico hacen que el mercado ya no lo valore como antes: perdió 10 millones de euros desde julio.

4. Vinicius Jr. (Real Madrid)

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/2027 | NurPhoto/GettyImages

Es el más cotizado de la lista, y aun así no escapó a la corrección: perdió 10 millones de euros y hoy vale 130. El extremo brasileño de 26 años renovó con el Real Madrid en agosto tras una larga novela, pero su arranque de 2026/27 es el menos goleador desde que llegó al club: un gol y tres asistencias en los primeros ocho partidos.



Su único tanto en LaLiga llegó el 26 de agosto ante la Real Sociedad, un contraste fuerte con los 16 goles en 36 partidos de liga de la temporada anterior. En la última fecha FIFA tampoco convenció con Brasil, donde ni siquiera fue titular en todos los partidos.

3. Mason Greenwood (Fenerbahçe)

Fenerbahce v Eyupspor - Turkish Super Lig | Anadolu/GettyImages

Su caída no tiene que ver con el rendimiento sino con el destino. El atacante inglés de 25 años viene de dos temporadas sobresalientes en el Marsella: 48 goles y 16 asistencias en 81 partidos, y en 2025/26 fue el primer jugador de las cinco grandes ligas en llegar a 25 goles y 10 asistencias.



Pero el club francés, sin Champions y con un plan de recorte de gastos, lo vendió al Fenerbahçe por 39 millones, y el salto a la Süper Lig turca le costó 15 millones de euros de tasación, un 27% de su valor. Además, sigue fuera de los planes de la selección inglesa, por lo que tampoco tuvo la vidriera del Mundial.

2. Florian Wirtz (Liverpool)

Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27 | James Gill - Danehouse/GettyImages

El Liverpool pagó hasta 116 millones de libras para sacarlo del Leverkusen, donde había firmado 16 goles y 14 asistencias en su última temporada. Pero el estreno en la Premier no estuvo a la altura: 7 goles en 49 partidos, el primero en liga recién a fines de diciembre, y un equipo que terminó quinto y sin títulos.



El Mundial tampoco lo ayudó. Alemania quedó eliminada en dieciseisavos de final ante Paraguay y Wirtz no se destacó. El arranque de 2026/27 sigue la misma línea: ningún gol y una asistencia en cinco partidos. A los 23 años el talento está intacto, pero los números no acompañan y su cotización cayó 15 millones de euros, de 100 a 85.

1. Jamal Musiala (Bayern Múnich)

FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

El mediapunta de 23 años encabeza el ranking con la mayor pérdida absoluta: 20 millones de euros, un 20% de su valor, que pasó de 100 a 80. Su calvario empezó en el Mundial de Clubes 2025, cuando sufrió una fractura de peroné y una luxación de tobillo tras un choque con Gianluigi Donnarumma. Volvió recién a fines de enero y, con el Bayern ya lanzado, nunca recuperó el peso que tenía en el equipo.



Llegó al Mundial lejos de su mejor versión, al punto de que su propio seleccionador dijo que, aun al 70%, era mejor que muchos, y Alemania se despidió en dieciseisavos ante Paraguay. Tras el torneo volvió a pasar por el quirófano, en una intervención programada ligada a aquella lesión.