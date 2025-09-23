Los 15 mejores agentes libres para el modo carrera del EA Sports FC 26
Para los fans de jugar el modo carrera, los agentes libres pueden ser la solución a muchísimos problemas. Si tomas un club con poco presupuesto, tienes a figuras que rápidamente toman la titularidad. También, si tienes una gran cartera, ayudan a completar una plantilla fuerte con buenos cambios.
En el EA Sports FC 26, hay grandes posibilidades de jugadores para fichar a costo cero. Desde estrellas mundiales, hasta jóvenes con buen potencial de crecimiento. Por lo tanto, aquí te dejamos una lista de los mejores 15 futbolistas para que puedas comenzar con el pie derecho tu camino en el modo carrera.
Nombre
Posición
Edad
Rating
Potencial
Jesús Orozco Chiquete
DFC
23
73
83
Marcel Ruíz
MC
24
75
82
Luis Malagón
POR
28
79
82
Germán Berterame
DC
26
78
81
Erick Sánchez
MC
25
78
81
Memphis Depay
DC
31
81
81
Erik Lira
MCD
25
73
80
Toni Fruk
MCO
24
75
80
Romain Saïss
DFC
35
79
79
Ross McCausland
MD
22
67
78
Roberto Alvarado
MD
26
78
78
Akram Afi
MI
28
78
78
Alexis Vega
EI
27
78
78
Krzysztof Piątek
DC
32
78
78
Los jugadores que tienes que firmar sí o sí
El primero de la lista es el Chiquete Orozco. Zurdo, buena salida y sobre todo juventud, te puede ayudar inmediatamente a tomar la titularidad en un perfil que es difícil de encontrar.
Inmediatamente viene otro mexicano como Marcel Ruiz. Creador con un poco de recuperación, pero si juegas un 4-3-3, te ayudará como dirigente del ataque con el balón. Si no es de tu agrado, lo puedes fichar, prestar y después vender por un buen precion.
Finalmente, para el ataque tienes a Memphis Depay que te ayudará como un delantero hábil con el balón. Ya que si buscas más juego por las bandas, Berterame o Krzysztof Piątek tienen arriba de 85 en salto y son buenos rematadores de cabeza. Todo depende de qué estilo de juego quieras.
¿Qué posiciones no podrías cubrir bien con agentes libres?
En todo el juego es difícil de encontrar laterales, tanto izquierdos como derechos. Puedes valerte de Tomas Galvez, el finlandés de 20 años podría ser una opción pero con una media de 60, necesitarás mucho trabajo para que te ayude en la banda izquierda.
Por otra parte, si te gusta jugar con dos escudos en el medio campo, tus opciones están limitadas pues con buen potencial y que esté listo para ser titular, solo está Erik Lira. El contención de Cruz Azul te ayudará de gran manera, pero a su lado tendrás que poner a alguien en el que sí tendrás que gastar.
Así que los laterales y la contención del juego tendrán que ser fichajes pagando carta a otro club, pues en la agencia libre tendrás pocas alternativas.
