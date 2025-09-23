Sports Illustrated Fútbol

Los 15 mejores agentes libres para el modo carrera del EA Sports FC 26

Al no estar la Liga MX, muchas figuras se pueden fichar a costo cero.
Miguel Delucio|
Mexico v Saudi Arabia - Gold Cup 2025: Quarterfinal
Mexico v Saudi Arabia - Gold Cup 2025: Quarterfinal | Aryanna Frank/GettyImages

Para los fans de jugar el modo carrera, los agentes libres pueden ser la solución a muchísimos problemas. Si tomas un club con poco presupuesto, tienes a figuras que rápidamente toman la titularidad. También, si tienes una gran cartera, ayudan a completar una plantilla fuerte con buenos cambios.

En el EA Sports FC 26, hay grandes posibilidades de jugadores para fichar a costo cero. Desde estrellas mundiales, hasta jóvenes con buen potencial de crecimiento. Por lo tanto, aquí te dejamos una lista de los mejores 15 futbolistas para que puedas comenzar con el pie derecho tu camino en el modo carrera.

Nombre

Posición

Edad

Rating

Potencial

Jesús Orozco Chiquete

DFC

23

73

83

Marcel Ruíz

MC

24

75

82

Luis Malagón

POR

28

79

82

Germán Berterame

DC

26

78

81

Erick Sánchez

MC

25

78

81

Memphis Depay

DC

31

81

81

Erik Lira

MCD

25

73

80

Toni Fruk

MCO

24

75

80

Romain Saïss

DFC

35

79

79

Ross McCausland

MD

22

67

78

Roberto Alvarado

MD

26

78

78

Akram Afi

MI

28

78

78

Alexis Vega

EI

27

78

78

Krzysztof Piątek

DC

32

78

78

Los jugadores que tienes que firmar sí o sí

El primero de la lista es el Chiquete Orozco. Zurdo, buena salida y sobre todo juventud, te puede ayudar inmediatamente a tomar la titularidad en un perfil que es difícil de encontrar.

Inmediatamente viene otro mexicano como Marcel Ruiz. Creador con un poco de recuperación, pero si juegas un 4-3-3, te ayudará como dirigente del ataque con el balón. Si no es de tu agrado, lo puedes fichar, prestar y después vender por un buen precion.

Finalmente, para el ataque tienes a Memphis Depay que te ayudará como un delantero hábil con el balón. Ya que si buscas más juego por las bandas, Berterame o Krzysztof Piątek tienen arriba de 85 en salto y son buenos rematadores de cabeza. Todo depende de qué estilo de juego quieras.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-LIT-NED
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-LIT-NED | PETRAS MALUKAS/GettyImages

¿Qué posiciones no podrías cubrir bien con agentes libres?

En todo el juego es difícil de encontrar laterales, tanto izquierdos como derechos. Puedes valerte de Tomas Galvez, el finlandés de 20 años podría ser una opción pero con una media de 60, necesitarás mucho trabajo para que te ayude en la banda izquierda.

Por otra parte, si te gusta jugar con dos escudos en el medio campo, tus opciones están limitadas pues con buen potencial y que esté listo para ser titular, solo está Erik Lira. El contención de Cruz Azul te ayudará de gran manera, pero a su lado tendrás que poner a alguien en el que sí tendrás que gastar.

Así que los laterales y la contención del juego tendrán que ser fichajes pagando carta a otro club, pues en la agencia libre tendrás pocas alternativas.

Published | Modified
Miguel Delucio
MIGUEL DELUCIO

Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.

Home/Futbol