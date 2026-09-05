Los 15 mejores centrocampistas de LaLiga 2026/27 - rankeados

El centro del campo define el estilo de un equipo. Hay mediocampistas capaces de controlar el ritmo y distribuir el juego, otros que destacan por su despliegue físico y recuperación, mientras que algunos tienen como principal virtud la llegada al área, el último pase o la capacidad para romper líneas. En LaLiga, todas esas variantes conviven en una competencia que históricamente ha sido una de las grandes referencias del fútbol mundial por su riqueza técnica y táctica.

Para la temporada 2026/27, el campeonato español vuelve a contar con una importante colección de talentos en la mitad de la cancha. Entre futbolistas que llevan años siendo protagonistas, jóvenes que empiezan a asumir responsabilidades y nuevas incorporaciones que llegan para cambiar el equilibrio de sus equipos, este es el ranking de los 15 mejores centrocampistas de LaLiga.

15. Morten Hjulmand - Atlético de Madrid

Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El danés llegó al Atlético de Madrid para aportar físico, equilibrio y capacidad de recuperación en la zona central. Un mediocentro de gran presencia, inteligente para anticiparse y con una enorme calidad para iniciar las jugadas desde atrás. Su llegada desde Sporting de Lisboa, donde ganó dos títulos de Primeira Liga y una Copa de Portugal, supone un verdadero salto de calidad para el equipo del Cholo que pagó pagó 40 millones de euros más cinco en variables por su pase.

14. Pape Gueye - Villarreal

Villarreal CF v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Quality Sport Images/GettyImages

Se destaca por su fortaleza física, una gran capacidad en la recuperación del balón y un despliegue que le permite estar en las dos áreas. Pieza indiscutible del Villarreal, el estilo del equipo le permite combinar esa faceta defensiva con una participación cada vez mayor en la construcción.

13. Gavi - Barcelona

Elche v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Pocos centrocampistas transmiten tanta intensidad como Gavi. El canterano del Barcelona juega cada pelota como si fuera la última, presiona, compite, conduce y no tiene problemas en asumir responsabilidades con el balón. Su energía encaja perfectamente con la identidad azulgrana y, pese a su juventud, ya puede sacar pecho de una Copa del Mundo y una interesante experiencia en su corta carrera.

12. Mikel Jauregizar - Athletic Club

Atalanta v Athletic Club- Pre-Season Friendly | Image Photo Agency/GettyImages

Una de las apuestas más interesantes que tiene el Athletic en su plantel. Formado en Lezama, fue ganando protagonismo hasta convertirse en una pieza cada vez más importante para el conjunto bilbaíno. Su principal virtud está en la lectura del juego: sabe cuándo acelerar, cuándo asegurar la posesión y cómo ubicarse para ofrecer siempre una línea de pase. A su juventud le suma una personalidad que le permite asumir un papel protagonista en un equipo que aspira a más bajo las órdenes de Terzić.

11. Pablo Fornals - Real Betis

Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

El experimentado jugador del Betis puede desempeñarse en distintas posiciones del centro del campo y también adelantarse para participar en la creación, algo que lo convierte en una pieza especialmente versátil para los verdiblancos. Puede asociarse, sabe explotar los espacios y llega seguido al gol.

10. Pablo Barrios - Atlético de Madrid

Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

Uno de los grandes productos que produjo la cantera del Atlético de Madrid en los últimos años. Desde su ascenso al primer equipo en 2023, fue ganando espacio progresivamente hasta convertirse en una alternativa cada vez más importante para Simeone. Conduce, le da un muy buen trato a la pelota y cuenta con una notable capacidad para romper líneas con pases o con posesión. Con 23 años, aún tiene margen de crecimiento, pero ya demostró que tiene con qué.

9. Aurélien Tchouaméni - Real Madrid

Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El ancla que le permite al Real Madrid equilibrarse detrás de las estrellas que tiene en ataque. Incansable, tiene un enorme recorrido y una gran capacidad para cubrir espacios, además de su lectura inteligente del juego que le da la posibilidad de anticiparse a las jugadas.

8. Fermín López - Barcelona

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

El tipo de jugador capaz de cambiar el rumbo de un partido cada vez que pisa el área rival. Sabe cómo llegar por sorpresa atacando los espacios y frente al arco, no duda. Puede jugar como interior o en posiciones más adelantadas y aporta una cuota de gol que no siempre está presente en los mediocampistas tradicionales. Tras perderse el Mundial por una inoportuna lesión, encara una temporada llena de expectativas.

7. Arda Güler - Real Madrid

Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Aunque su perfil es mucho más ofensivo que el de varios jugadores de este ranking, Güler tiene condiciones para desempeñarse como centrocampista y es especialmente valioso por su capacidad creativa. Su zurda, visión de juego y facilidad para encontrar el último pase lo convierten en un futbolista diferente. Puede aparecer entre líneas, conducir hacia el área o generar una ocasión con un solo toque y a eso le suma una pegada de gran calidad.

6. Dani Olmo - Barcelona

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Eric Alonso/GettyImages

Lo del ex-Leipzig es una combinación difícil de encontrar. Olmo tiene técnica, movilidad y capacidad para jugar tanto como interior como en posiciones más adelantadas. Aparece entre líneas, es un especialista en encontrar los espacios y es el socio ideal tanto para los demas mediocampistas como por los delanteros. Un verdedero jugador de equipo.

5. Federico Valverde - Real Madrid

Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Posiblemente, uno de los centrocampistas más completos de LaLiga. Puede jugar como interior, mediocentro o incluso ocupar posiciones más retrasadas gracias a su velocidad y su despliegue. Y a eso le suma una personalidad ganadora y una pegada potente como la de ningún otro jugador en el certamen. Tras dejar atrás el escándalo del cierre de la temporada pasada y un Mundial para el olvido, vuelve a ser importante en el Madrid de Mou.

4. Bernardo Silva - Real Madrid

Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El portugués es toda una incorporación de lujo para el Real Madrid. Después de varios años triunfando y siendo parte de la columna vertebral del Manchester City, el portugués aterrizó en España para aportar su fútbol. Pausa, inteligencia y una capacidad extraordinaria para asociarse en espacios reducidos. Su versatilidad le permite jugar como interior, mediapunta o incluso partir desde una banda. Mourinho conoce perfectamente sus cualidades y Bernardo ya comenzó a dejar su sello en el equipo blanco desde las primeras jornadas de la temporada.

3. Pedri - Barcelona

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El fútbol de asociación llevado a su máxima expresión. El canario tiene una capacidad excepcional para recibir bajo presión, girar, encontrar líneas de pase y decidir siempre a una velocidad superior. El Barcelona suele jugar a su ritmo. Cuando él acelera, lo más probable es que la jugada en peligro. Con 23 años, el campeón del mundo va por más.

2. Rodri - Barcelona

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

El capitán de la España campeona del mundo en Estados Unidos afronta uno de los grandes desafíos de su carrera con su regreso a LaLiga. Rodri vuelve al campeonato que lo vio nacer después de un ciclo plagado de éxitos en Manchester City que lo llevó a convertirse en Balón de Oro. Su capacidad para ordenar el juego, recuperar, distribuir y controlar los tiempos lo convierte en una incorporación de enorme impacto para el Barcelona.

1. Jude Bellingham - Real Madrid

Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Denis Doyle/GettyImages

El mejor mediocampista de LaLiga y quizás del mundo es el inglés del Real Madrid. Su extraordinaria combinación de liderazgo, talento, físico y personalidad ganadora lo convierten en un jugador diferente al resto. Puede conducir al equipo, romper líneas con sus movimientos, llegar al área rival y también colaborar en la recuperación. Llega seguido al gol y es también un gran asistidor. Más completo no se consigue...