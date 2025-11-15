Los 15 mejores centrocampistas de LaLiga en la actualidad

El fútbol español siempre se ha caracterizado por la calidad en el centro del campo. Desde los tiempos de Xavi, Iniesta, Modric y Kross, LaLiga ha sido sinónimo de creatividad, inteligencia y capacidad técnica.

Hoy, una nueva generación de talentosos volantes, combinado con figuras ya consolidadas y con bagaje, mantienen viva esa tradición dentro de la categoría dorada en España.

Por consiguiente, se realizará un ranking acerca de los mejores centrocampistas de la actualidad en la competición española, analizando su influencia, estilo y números recientes.

15. Javi Guerra | Valencia

Javi Guerra | Quality Sport Images/GettyImages

El motor del nuevo Valencia. A sus 22 años, el canterano del Villarreal es uno de los volantes con mejor proyección de LaLiga, y su polivalencia ha sido tal que, en rol de mediapunta convirtió goles claves que evitaron el descenso de los Che hace algunas campañas, pero desde la 2023/2024 actúa de mediocentro; es decir, armando la jugada desde la base. Pese a que no ha anotado en este curso, Javi Guerra ostenta dos asistencias y combina fuerza, conducción y valentía. Lo raro es que siga en Mestalla la próxima temporada.

14. Giuliano Simeone | Atlético de Madrid

Giuliano Simeone | Soccrates Images/GettyImages

De ser un tradicional cedido a clubes chicos, el hijo del Cholo ya es vital en los distintos esquemas del ya histórico entrenador del Atleti; incluso, su rendimiento ha sido tan bueno que acumula varios llamados consecutivos con la Argentina campeona del mundo. Su trabajo incansable, junto a la presión, intensidad e ida y vuelta que exhibe por derecha lo convierten en un recurso táctico interesante y único en el balompié ibérico, sin contar que posee tres dianas y cinco asistencias; tres de ellas en la competición doméstica (tercero), en sus 15 duelos oficiales de la 2025/2026.

13. Pablo Fornals | Betis

Pablo Fornals | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

En el Benito Villamarín, y ahora La Cartuja, Fornals ha reencontrado su lugar, aportando equilibrio, esfuerzo, buen pie y visión de campo. Asimismo, las dos anotaciones y cuatro asistencias (igualado en la cuarta casilla) del ex Villarreal y West Ham, quien cuenta con una notable jerarquía, han ayudado al Betis a mantenerse en plazas de Europa League.

12. Oihan Sancet | Athletic Club

Oihan Sancet | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El navarro fue el centrocampista español (aunque de corte ofensivo) que mayor cantidad de goles (33) totalizó en las tres campañas anteriores, argumento por el que, pese a que sólo ha vacunado una vez en lo que va de ésta, tiene que estar dentro la distinguida lista. Es la pieza elemental en ataque, sumado a Nico Williams, de unos Leones vascos que pelean en Liga y Champions League, y que intentarán volver a obtener su boleto al máximo torneo de clubes.

11. Giovani Lo Celso | Betis

Giovani Lo Celso | Fran Santiago/GettyImages

Pocos elementos de la sala de máquinas en el fútbol español han exhibido en el último lustro la calidad y finura con el balón en los pies del rosarino, quien está completando un notable dúo de "jugones" en la construcción bética con el propio Fornals, ambos amparados a la hora de de retroceder y dar equilibrio por el marroquí Amrabat. Lo del internacional por La Albiceleste no se mide en cifras, ya que su clase y capacidad para conectar entre líneas y mejorar a sus compañeros no figura en las estadísticas.

10. Pablo Barrios | Atlético de Madrid

Pablo Barrios | Soccrates Images/GettyImages

El canterano rojiblanco se ha consolidado en el primer equipo, siendo ya un inamovible de pivote, o interior, para El Cholo Simeone. Su madurez sorprende: roba; pasa; ataca espacios y se ofrece de modo inteligente, al punto que empieza a ser habitual en las convocatorias de una selección española en la cual sobran los centrocampistas de categoría sin importar el corte.

9. Luis Milla | Getafe

Luis Milla | Denis Doyle/GettyImages

El surgido en las inferiores del Atlético es uno de esos jugadores que brillan sin grandes focos. Primero lo hizo en el Granada y, actualmente, en un Getafe donde asume la responsabilidad del juego, destacando por su precisión en el pase largo, golpeo y facilidad de recuperación, aunado a liderar LaLiga en asistencias, cortesía de seis. Es una injusticia que este madrileño de 31 años jamás haya ido con La Roja.

8. Alex Baena | Atlético de Madrid

Atlético de Madrid | Eurasia Sport Images/GettyImages

Su fichaje por la entidad colchonera el pasado verano, a cambio de 42 millones de euros procedente del Villarreal, supuso un salto en su carrera; no obstante, Baena ha mantenido la afamada capacidad creativa que le persigue, mientras que, no se puede olvidar que las 24 asistencias que repartió en la dos justadas anteriores, no fueron emuladas por nadie en el periplo. Además de calidad, disparo y buen toque, el campeón de la Euro 2024 tiene quizás el mejor último pase de toda LaLiga.

7. Dani Olmo | FC Barcelona

Dani Olmo | Quality Sport Images/GettyImages

Quien es uno de los grandes artífices de la Eurocopa que consiguió La Roja, en Alemania, no atraviesa su mejor estado de forma, pero posee tanta clase que no puede estar fuera del top 7 en semejante escalafón. En efecto, el ex Leipzig ofrece versatilidad, ya que saber accionar de interior, mediapunta, extremo o "falso 9", exhibiendo como principales virtudes la inteligencia posicional, su talento para asociarse y el pase entre líneas. Si logra mantenerse sano y recuperar una versión alta, el catalán debe darle satisfacciones al Barça.

6. Arda Güler | Real Madrid

Arda Güler | Angel Martinez/GettyImages

Hace tres meses parecía una utopía que el joven turco entraría en este listado exclusivo; sin embargo, la nueva posición que le ha otorgado Xabi Alonso en el Real, de volante puro, le ha quedado a la perfección, tanto que es quizás el único farol de los blancos a la hora de la elaboración en la sala de máquinas. Al margen que debe ganar presencia en los partidos ante rivales poderosos, la exquisita zurda, visión y facilidad para decidir en el último pase transforman a la ex joya del Fenerbahçe en el ya dueño de la medular en el Santiago Bernabeu; eso sin incluir que marcha tercero en el rubro de asistencias en esta 2025/2026, producto de cinco, y adicionando tres dianas.

5. Fermín López | FC Barcelona

Fermín López | David Ramos/GettyImages

Probablemente la mayor sorpresa nacional en los últimos tiempos. Quien pasara por el fútbol base del Betis, previo a La Masía, representa la energía, el músculo, el descaro y el gol, prácticamente como nadie, desde la segunda línea, al punto de poseer seis anotaciones y cuatro asistencias en 11 encuentros oficiales, después de 19 conquistas entre la 2023/2024 y el curso siguiente, siempre en papel de suplente. Es evidente que Fermín, de 22 años, goza de algo que pocos volantes de Primera División poseen: facilidad para ver puerta; en consecuencia, actualmente es un fijo para Hansi Flick en el Barcelona y en los llamados de Luis de la Fuente con la absoluta.

4. Federico Valverde | Real Madrid

Federico Valverde | Michael Regan/GettyImages

Caso similar al del rojiblanco Marcos Llorente, quien no sale a relucir en el ranking debido a que viene trabajando todo el ejercicio de lateral o carrilero derecho. Claro que, en el caso del uruguayo, todavía con mayor peso y jerarquía dentro de un Madrid al que ha ayudado significativamente en dos obtenciones de Champions League y dos Ligas en los últimos cuatro calendarios. Además, Fede empezó la temporada en el mediocampo, a donde debe regresar pronto, una vez Xabi deposite la confianza en Trent Alexander-Arnold o recupere a Carvajal. En términos generales, Valverde ha sido el jugador que más despliegue físico y quilómetros ha recorrido en los años recientes, a la vez que, cuando es alineado de volante, aporta llegada y golpeo como casi nadie.

3. Frenkie de Jong | FC Barcelona

Frenkie de Jong | Stuart Franklin/GettyImages

El neerlandés es el metrónomo silencioso de Flick, pues pocos centrocampistas, incluso en clave continental, son tan elegantes y efectivos en la conducción, junto al factor de gozar con una precisión de pase que viene rozando el 92 % desde la zafra pasada; misma en la cual ya guio a los blaugranas a lograr el Triplete local. Si Pedri es la magia y la clarividencia en todo el césped, de Jong es el encargado de iniciar la salida limpia desde atrás y aportar el equilibrio del que, en muchas oportunidades, carece el cuadro culé. Sin dudas, FDJ está en el mejor momento de su carrera, en cuanto a madurez.

2. Jude Bellingham | Real Madrid

Jude Bellingham | Angel Martinez/GettyImages

Más allá de venir recuperando una versión top, tras meses desafortunados en lo físico y deportivo, el inglés ha redefinido lo que significa ser un centrocampista moderno. Hay que recordar que arribó al Teatro de la Castellana para dirigir, pero principalmente ha destacado marcando diferencias de cara a portería; no en vano, nadie en dicho rol se acerca a las 41 anotaciones del ex Borussia Dortmund a partir de la 2023/2024. Es cierto que la poca influencia que ha tenido en el funcionamiento colectivo merengue durante el último año y medio, probablemente le priva de encabezar este escalafón, pero los números de Bellinghan, Balón de Bronce en 2024, obligan a colocarlo bien arriba.

1. Pedri | FC Barcelona

Pedri | JOSEP LAGO/GettyImages

Que haya terminado onceavo en el mediático premio de France Football (Balón de Oro) en 2025 no indica absolutamente nada, ya que el canario es, a día de hoy y de forma casi unánime (si se hace una encuesta fuera de los fans del Barça y Madrid), el mejor volante de LaLiga. El canterano de Las Palmas es la brújula de los azulgranas, fungiendo de cerebro a la hora de dominar las distintas situaciones, controlar el ritmo y mostrarse para ofrecer siempre la línea de pase, aunado a conectar a los extremos con los interiores y ser el compás del dibujo de su entrenador. En resumidas cuentas, cuando Pedri está bien, y sin la necesidad de exhibir notables dígitos, el Barcelona y La Roja suelen brillar.