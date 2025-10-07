Xavi eligió y sorprendió: ¿Vitinha o Raphinha?

Los reportajes para redes sociales suelen dejar algunas perlas que sorprenden a los fans, donde los diversos referentes del fútbol mundial realizan elecciones un tanto llamativas a la hora de ser consultados por una elección de uno u otro.

En este caso fue Xavi Hernández el que sorprendió a todos, escogiendo a Vitinha, futbolista del París Saint-Germain, por encima de su ex dirigido Raphinha, que actualmente brilla en el FC Barcelona que vio nacer a Xavi.

Reporter: "Who would you choose between Raphinha and Vitinha?"



🚨🗣️ Xavi: "Vitinha."

El portugués nació en el 2000 y se formó en el Porto, donde logró ganar la UEFA Youth League. En 2022, el París Saint-Germain lo pagó alrededor de 40 millones de euros y, de a poco, fue afianzándose como uno de los mejores mediocampistas del mundo.

Además, fue una pieza clave en el equipo de Luis Enrique campeón de la UEFA Champions League en la temporada 2024/25, donde levantó casi todos los trofeos que disputó entre el PSG y la selección de Portugal, con la que ganó la UEFA Nations League.

Por su parte, el brasileño surgió de la cantera del Avaí y su primera incursión en el fútbol europeo se dio en Vitória Guimaraes de Portugal. Tras pasar por el Stade de Rennes y el Leeds, recaló en el FC Barcelona donde alcanzó su mejor forma.

Su presente es excelente, ya que fue uno de los mejores futbolistas del Culé en la temporada 2024/25 juntándose con Lamine Yamal y Robert Lewandowski en un frente de ataque letal que ganó LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa.

Tiene contrato con el FCB hasta el 2028 y todo parecería indicar que, salvo un traspaso récord, su futuro estará en la Ciudad Condal, donde alcanzó su mejor versión y parece estar en su lugar predilecto en el mundo. La nueva temporada es todo un desafío para él.