Los 15 mejores defensas de LaLiga 2026/27 - rankeados

LaLiga ya arrancó su temporada 2026/27 y los defensores de a poco van demostrando toda su valía: en un fútbol tan ofensivo, los zagueros son quienes deben salvaguardar la integridad del equipo desde la última línea.

A continuación, los 15 mejores defensores de LaLiga.

15. Zaid Romero - Getafe

Getafe FC v Partizan - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round First Leg | BSR Agency/GettyImages

Surgido de la cantera de Estudiantes de La Plata, Romero fue un pilar importante en el equipo de José Bordalás, que alcanzó la clasificación a la UEFA Conference League 2026/27.



En la última temporada llegó a la mitad para reforzar al Getafe y llegó a disputar 15 encuentros sobre 17 disponibles para jugar, con un gol al RCD Mallorca en el tramo final del año competitivo.

14. Juan Foyth - Villarreal

Deportivo Alaves v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Si está sano es top para el Villarreal, que logró clasificarse a la próxima UEFA Champions League. Fue campeón del mundo con Argentina en 2022 y se perdió por lesión la edición del 2026.



Si bien se perdió toda la segunda ronda de LaLiga 2025/26 por la rotura del tendón de Aquiles, está de regreso y tiene presencia perfecta en lo que va de la campaña.

13. Robin Le Normand - Atlético de Madrid

Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Si bien perderá lugar con la llegada del Cuti Romero, ha sido un defensor muy fiable para el Cholo Simeone y tiene bien ganado su lugar en este ranking.



En la temporada pasada jugó 46 partidos, con un aporte de 3 goles y una asistencia para el equipo que alcanzó la final de la Copa del Rey y las semis de la UEFA Champions League.

12. Aitor Paredes - Athletic Club

Athletic Club v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

11. Denzel Dumfries - Real Madrid

Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Su potencia física, recorrido, llegada al área y capacidad para atacar el segundo palo se convirtieron en sus principales armas para justificar la llegada al Real Madrid, donde han apostado por su arribo para darle soluciones a José Mourinho. Arrancó su camino en LaLiga con solvencia.

10. Trent Alexander-Arnold - Real Madrid

Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Denis Doyle/GettyImages

Puede ser muy influyente desde el lateral derecho, pero sin dudas su falta de estado físico es lo que le impide subir más posiciones en este ranking de defensores.



En la última temporada, cuando estuvo sano, aportó lo suyo y demostró por qué fue el fichaje estelar. A pesar de eso, sigue en deuda y deberá tener una buena campaña en la 2026/27.

9. Marc Bartra - Real Betis

Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27 | Mateo Villalba/GettyImages

El experimentado ex FC Barcelona ha sido uno de los bastiones del equipo de Manuel Pellegrini, que ha dado batalla a lo largo de la temporada y ha logrado la clasificación a la próxima UEFA Champions League.



En la 2025/26 jugó 34 partidos, con un gol en la sexta jornada de LaLiga contra el Celta de Vigo. En la nueva temporada ya facturó contra el Levante y buscará ampliar su cuenta frente al arco rival en las pelotas paradas.

8. Dávid Hancko - Atlético de Madrid

Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

Se está haciendo todo un nombre en el Atlético de Madrid, aportando fiereza en la marca y liderazgo en la salida desde el fondo. Reúne todas las características que el Cholo Simeone valora para un zaguero de su equipo.



En la temporada 2025/26 fue el jugador con más minutos del Atlético la temporada pasada

7. Natan - Real Betis

Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Su gran temporada 2025/26 llevó a que lo vinculen con grandes equipos en el último mercado de fichajes, aunque permaneció en el Real Betis donde tendrán una campaña llena de competencia.



En el último año disputó 45 partidos, sin goles y con una sola asistencia en la UEFA Europa League, donde fueron animadores.

6. Jules Koundé - FC Barcelona

FC Barcelona Vs Athletic Club De Bilbao - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Fundamental para Hansi Flick en el lateral y uno de los capitanes del bicampeón de LaLiga son dos factores que le bastan para meterse en el ranking. Estuvo cerca de marcharse, pero permanece en el club de la Ciudad Condal y eso es una gran noticia para el entrenador alemán.



En la campaña pasada jugó 47 partidos, con un aporte de tres goles y cuatro asistencias.

5. Marc Cucurella - Real Madrid

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - Liga F Moeve 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El campeón de la Copa del Mundo con España es uno de los refuerzos estelares del Real Madrid para esta nueva temporada y le ha demorado unos pocos partidos ganarle el puesto a un Álvaro Carreras que, ante una inminente merma de minutos, podría emigrar a la Juventus.



Viene de jugar 50 partidos con el Chelsea en la temporada pasada, con un tanto y cuatro pases gol.

4. Aymeric Laporte - Athletic Club

RC Celta de Vigo v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Fue fundamental para Luis de la Fuente en el equipo campeón del mundo y lo buscó el FC Barcelona en este mercado de fichajes, lo que demuestra que la edad es solo un número.



El ex Manchester City y Al-Nassr jugó 30 partidos en la 2025/26, con un aporte de tres asistencias.

3. Cristian Romero - Atlético de Madrid

lub Atletico de Madrid Unveil New Player Cristian Romero | NurPhoto/GettyImages

Uno de los fichajes fuertes de LaLiga para esta nueva temporada fue sin dudas la llegada del Cuti Romero al Atlético de Madrid, y está poniéndose a tono para poder debutar lo antes posible con la camiseta Colchonera tras un gran Mundial con Argentina.



En la última temporada jugó 32 partidos con el Tottenham, con un saldo de seis tantos y cuatro asistencias.

2. Ibrahima Konaté - Real Madrid

Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27 | Florencia Tan Jun/GettyImages

El rocoso central francés fue otro de los grandes nombres del mercado de fichajes, aunque su llegada al Real Madrid no supuso una gran novela: llegó libre desde el Liverpool.



Arrancó jugando el año y sin dudas será importante para el armado de José Mourinho en una temporada donde buscarán romper la sequía de trofeos.

1. Pau Cubarsí - FC Barcelona

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

Viene de ganar el premio al mejor jugador joven del Mundial 2026 y es fundamental para Flick en el FC Barcelona, por ende eso le basta para ser el mejor ubicado en esta lista.



En la temporada pasada jugó 48 partidos y anotó un gol, este contra el Girona en la inesperada derrota por 2-1 de la jornada 24 de LaLiga.