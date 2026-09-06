Los 15 mejores delanteros de LaLiga 2026/27 - rankeados

La nueva temporada de LaLiga está en marcha y varios delanteros han arrancado la campaña a puro gol, ilusionando a los hinchas con muchas alegrías de cara a este nuevo año competitivo. Uno de ellos es Kylian Mbappé, que inició a puro gol su carrera a un nuevo Pichichi. En la búsqueda de arrebatárselo aparecería como contendiente Raphinha, aunque todavía corriendo bastante de atrás.

A continuación, los 15 mejores delanteros de LaLiga.

15. Toni Martínez

Deportivo Alaves v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Metió 14 goles y dio 3 asistencias en 37 partidos, números salientes para un Alavés que luchó por la permanencia hasta último momento.



Se trata de un delantero potente, muy orientado al área y con capacidad para finalizar con pocos toques.

14. Borja Iglesias

RC Celta de Vigo v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El Panda fue uno de los mejores delanteros de la temporada 2025/26 gracias a sus 14 goles y 2 asistencias en 35 partidos con la camiseta del Celta de Vigo.



Este rendimiento le valió un lugar en la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, donde sumó pocos minutos. Nadie le quita la experiencia ni el valor, mucho menos el título de campeón.

13. Nico Williams

Athletic Club v Rangers FC - UEFA Europa League 2024/25 Quarter Final Second Leg | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Campeón del mundo con España y viejo anhelo del FC Barcelona, Nico Williams tiene merecido su lugar en este listado de los grandes delanteros del campeonato español.



El atacante de 24 años podría dar el salto pronto o al Culé o la Premier League, donde podría dar que hablar y marcar una cantidad importante de G+A.

12. Georges Mikautadze

Atletico De Madrid V Villarreal Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Metió 13 goles y dio 6 asistencias en la temporada 2025/26 de LaLiga, posicionándose así como uno de los delanteros más temibles de todo el campeonato español.



En el mercado de verano sonó para reforzar a grandes instituciones, pero finalmente optó por quedarse en el Villarreal para jugar la UEFA Champions League.

11. Ante Budimir

CA Osasuna v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Tuvo una temporada bestial con el Osasuna y sorprende que siga allí, porque realmente podría haber recibido ofertas irrechazables para continuar su carrera en un club más grande.



Marcó 17 goles en la 2025/26, compitiéndole por el Pichichi ni más ni menos que a Kylian Mbappé.

10. Jonathan David

Jonathan David Presentation As New Player Of Atletico De Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

La nueva incorporación del Atlético de Madrid tendrá que tener un impacto inmediato en el Colchonero para intentar paliar el mal momento de Julián Álvarez.



En la temporada pasada, en la Serie A, jugó 34 partidos, con seis goles y cuatro asistencias en su haber.

9. Alexander Sørloth

Atletico de Madrid v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El atacante del Atlético tendrá la tarea, al igual que David, de ser el principal goleador del equipo del Cholo tras la gran novela que tuvo a Julián Álvarez como protagonista.



Mide casi dos metros y el Colchonero rechazó ofertas por él en este mercado de fichajes, confiando en su capacidad goleadora de cara a la temporada 2026/27.

8. Anthony Gordon

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Pedro Salado/GettyImages

Llegó en este mercado de fichajes al FC Barcelona y se mostró en gran nivel no solo en la pretemporada, sino que en los primeros partidos por los puntos al mando de Hansi Flick.



Es un delantero potente y muy veloz, por lo que en una contra lanzada es capaz de sacar ventajas que pocos jugadores en LaLiga pueden sacar.

7. Ademola Lookman

Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Europa Press Sports/GettyImages

Llegó a mitad de temporada al Atlético y su impacto fue inmediato, con cuatro goles en los 12 partidos que disputó en la 2025/26. En esta campaña ya marcó un tanto.



Se trata de un extremo polivalente, con la capacidad de jugar por cualquiera de las dos bandas, con velocidad y desborde.

6. Mikel Oyarzabal

Real Sociedad v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Es el centro delantero de la España campeona del mundo y el máximo referente de la Real Sociedad ganadora de la última Copa del Rey, por lo que tiene su lugar más que merecido en este ranking.



En la temporada pasada metió 15 goles por LaLiga y en lo que va de la 2026/27 lleva dos asistencias.

5. Vinicius Jr

Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Mateo Villalba/GettyImages

Tuvo un bajón en su rendimiento y todavía no hizo el "x10" que prometió para ganar el Balón de Oro, pero sin dudas es uno de los mejores delanteros de LaLiga en su conjunto.



Perdió protagonismo con la llegada de Mbappé y estuvo cerca de irse del Real Madrid, aunque se mantuvo en la plantilla que comanda José Mourinho e intentará hacerse grande en la 2026/27.

4. Raphinha

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

Marcó 13 goles en LaLiga 2025/26, y ahora lleva 5 en solamente tres partidos de la nueva campaña. Esto se debe a que, ante la falta de un centro delantero fijo, está oficiando más en ese puesto que como extremo.



Es uno de los capitanes y referentes del FC Barcelona. Si se mantiene sano físicamente es de temer.

3. Julián Álvarez

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Está en un momento complicado en su relación con la afición del Atlético de Madrid, aunque la decisión institucional parece ser cobijarlo y todos confían en que a base de rendimientos empezará a recuperar la confianza de la gente.



Tuvo números correctos en la temporada 2025/26 (8 goles y 4 asistencias en 29 partidos), aunque en lo intangible fue crucial para el Colchonero: fue incansable en la primera línea de presión del equipo del Cholo.

2. Lamine Yamal

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Pedro Salado/GettyImages

Ganó el premio al MVP de LaLiga 2025/26 gracias a sus 16 goles y 11 asistencias en 28 partidos, con una temporada que terminó antes por una lesión muscular sufrida contra el Celta de Vigo.



Le puede competir tranquilamente por el primer puesto al próximo de la lista, pero sin dudas tendrá que tener una campaña incluso mejor que la anterior para lograrlo.

1. Kylian Mbappé

Real Madrid v Malaga - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Fue el máximo goleador de LaLiga 2025/26 con 25 goles en 31 partidos y viene de quedar en la historia de los Mundiales: ganó su segunda Bota de Oro consecutiva y quedó como el máximo goleador histórico superando a Leo Messi y Miroslav Klose.



Su aporte al Real Madrid en la temporada pasada fue invaluable, ya que se trató de un jugador que se cargó al hombro la producción de un equipo que no terminó de engranar como tal.