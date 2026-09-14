Los 15 mejores delanteros del EA Sports FC 27 – ratings oficiales
Continúa la EA Sports FC-27 manía, ya que el videojuego sigue revelando más y más detalles de cada uno de los futbolistas que aparecen. Todo gamer tiene la tentación de saber cuáles son los mejores en cada una de las posiciones, por eso, es momento de repasar a los mejores atacantes.
Sin que sea una sorpresa, pues incluso es la portada del título, el francés Kylian Mbappé está consolidado como el mejor delantero con una calificación de 91. Al mismo tiempo, La Tortuga Ninja campeona del mundo, que milita en el Real Madrid de España, sobresale con 90 en velocidad, 92 en regate y 91 en disparo.
Otro que tuvo una destacada actuación en la Copa del Mundo está entre los mejores del rubro: Erling Haaland. El noruego del Manchester City de Inglaterra también recibió un 91 general, con 92 en disparo, 89 en físico y 87 en velocidad.
Por debajo de los dos monstruos mundiales están el inglés Harry Kane y el francés Ousmane Dembélé. El ariete del Bayern Munich de Alemania tiene 90 de valoración, lo mismo que el extremo del PSG de Francia. El Huracán destaca con 83 en pase y físico, además de 82 en regate. El Mosquito tiene un 90 de velocidad, un 93 en regate y un 89 en disparo.
El Top 5 lo complementa el argentino Lautaro Martínez. El ‘9’ del Inter Milán de Italia, conocido aquí como Lombardia FC, se ganó un 87 de GRL. A eso se le suma un 88 de disparo, 85 de regate y 80 de velocidad. Aunado a ello, el videojuego le otorgó 86 de calificación al argentino Julián Álvarez y a los suecos Alexander Isak y Viktor Gyökeres. La Araña, del Atlético Madrid de España, recibió un 87 en regate y un 86 para velocidad y disparo. El futbolista del Liverpool de Inglaterra tiene 87 de disparo, 82 de regate y 81 de velocidad. En el caso del elemento del Arsenal de Inglaterra, podemos ver 87 en físico y disparo. Con una valoración de 85 está el francés Marcus Thuram del Lombardia FC, presumiendo 86 de velocidad, 83 de disparo y 81 en regate y físico. El Top 10 queda completo con el nigeriano Victor Osimhen del Galatasaray de Turquía, que también tiene 85 en general, con 89 en velocidad, 86 en físico y 84 en disparo.
Del mismo modo, con 85, podemos ver al guineano Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), el francés Hugo Ekitiké (Liverpool) y el alemán Deniz Undav (VfB Stuttgart). Finalmente, con 84 tenemos al francés Antoine Griezmann (Orlando City), el español Ferrán Torres (PSG), el mexico-colombiano Julián Quiñones (Al Qadsiah), el español Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), el polaco Robert Lewandowski (Chicago Fire) y el portugués Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).
Aquí están los 15 mejores delanteros del EA Sports FC 27:
Jugador
GRL
Velocidad
Disparo
Pase
Regate
Defensa
Físico
Kylian Mbappé
91
96
91
80
92
29
76
Erling Haaland
91
87
92
71
80
47
89
Harry Kane
90
62
94
83
82
49
83
Ousmane Dembélé
90
90
89
83
93
55
70
Lautaro Martínez
87
80
88
76
85
51
74
Julián Álvarez
86
86
86
82
87
58
77
Alexander Isak
86
81
87
72
82
39
72
Viktor Gyökeres
86
81
87
72
78
44
87
Marcus Thuram
85
86
83
75
81
50
81
Victor Osimhen
85
89
84
65
78
51
86
Serhou Guirassy
85
72
85
75
81
45
83
Hugo Ekitiké
85
86
83
72
84
33
73
Deniz Undav
85
67
86
76
83
33
81
Antoine Griezmann
84
72
85
85
87
59
72
Ferran Torres
84
88
84
78
82
40
74
Comunicólogo. Redactor y editor en SI Fútbol. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.