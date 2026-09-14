Skip to main content
Sports Illustrated

Los 15 mejores delanteros del EA Sports FC 27 – ratings oficiales

El francés Kylian Mbappé es considerado por el videojuego el mejor atacante, además del noruego Erling Haaland y el inglés Harry Kane.
Mauricio Gasca|
Kylian Mbappé está calificado en EA Sports FC 27 con 91
Kylian Mbappé está calificado en EA Sports FC 27 con 91 | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Continúa la EA Sports FC-27 manía, ya que el videojuego sigue revelando más y más detalles de cada uno de los futbolistas que aparecen. Todo gamer tiene la tentación de saber cuáles son los mejores en cada una de las posiciones, por eso, es momento de repasar a los mejores atacantes.

Erling Haaland
Erling Haaland festeja un gol con los Citizens | Michael Regan/GettyImages

Sin que sea una sorpresa, pues incluso es la portada del título, el francés Kylian Mbappé está consolidado como el mejor delantero con una calificación de 91. Al mismo tiempo, La Tortuga Ninja campeona del mundo, que milita en el Real Madrid de España, sobresale con 90 en velocidad, 92 en regate y 91 en disparo.

Otro que tuvo una destacada actuación en la Copa del Mundo está entre los mejores del rubro: Erling Haaland. El noruego del Manchester City de Inglaterra también recibió un 91 general, con 92 en disparo, 89 en físico y 87 en velocidad.

Por debajo de los dos monstruos mundiales están el inglés Harry Kane y el francés Ousmane Dembélé. El ariete del Bayern Munich de Alemania tiene 90 de valoración, lo mismo que el extremo del PSG de Francia. El Huracán destaca con 83 en pase y físico, además de 82 en regate. El Mosquito tiene un 90 de velocidad, un 93 en regate y un 89 en disparo.

Harry Kane
Harry Kane fue mundialista en este 2026 | Adam Pretty/GettyImages

El Top 5 lo complementa el argentino Lautaro Martínez. El ‘9’ del Inter Milán de Italia, conocido aquí como Lombardia FC, se ganó un 87 de GRL. A eso se le suma un 88 de disparo, 85 de regate y 80 de velocidad. Aunado a ello, el videojuego le otorgó 86 de calificación al argentino Julián Álvarez y a los suecos Alexander Isak y Viktor Gyökeres. La Araña, del Atlético Madrid de España, recibió un 87 en regate y un 86 para velocidad y disparo. El futbolista del Liverpool de Inglaterra tiene 87 de disparo, 82 de regate y 81 de velocidad. En el caso del elemento del Arsenal de Inglaterra, podemos ver 87 en físico y disparo. Con una valoración de 85 está el francés Marcus Thuram del Lombardia FC, presumiendo 86 de velocidad, 83 de disparo y 81 en regate y físico. El Top 10 queda completo con el nigeriano Victor Osimhen del Galatasaray de Turquía, que también tiene 85 en general, con 89 en velocidad, 86 en físico y 84 en disparo.

Del mismo modo, con 85, podemos ver al guineano Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), el francés Hugo Ekitiké (Liverpool) y el alemán Deniz Undav (VfB Stuttgart). Finalmente, con 84 tenemos al francés Antoine Griezmann (Orlando City), el español Ferrán Torres (PSG), el mexico-colombiano Julián Quiñones (Al Qadsiah), el español Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), el polaco Robert Lewandowski (Chicago Fire) y el portugués Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

Aquí están los 15 mejores delanteros del EA Sports FC 27:

Jugador

GRL

Velocidad

Disparo

Pase

Regate

Defensa

Físico

Kylian Mbappé

91

96

91

80

92

29

76

Erling Haaland

91

87

92

71

80

47

89

Harry Kane

90

62

94

83

82

49

83

Ousmane Dembélé

90

90

89

83

93

55

70

Lautaro Martínez

87

80

88

76

85

51

74

Julián Álvarez

86

86

86

82

87

58

77

Alexander Isak

86

81

87

72

82

39

72

Viktor Gyökeres

86

81

87

72

78

44

87

Marcus Thuram

85

86

83

75

81

50

81

Victor Osimhen

85

89

84

65

78

51

86

Serhou Guirassy

85

72

85

75

81

45

83

Hugo Ekitiké

85

86

83

72

84

33

73

Deniz Undav

85

67

86

76

83

33

81

Antoine Griezmann

84

72

85

85

87

59

72

Ferran Torres

84

88

84

78

82

40

74

Add us as a preferred source on Google
Published | Modified
Mauricio Gasca
MAURICIO GASCA

Comunicólogo. Redactor y editor en SI Fútbol. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.

Home/Futbol