Los 15 mejores delanteros del EA Sports FC 27 – ratings oficiales

Continúa la EA Sports FC-27 manía, ya que el videojuego sigue revelando más y más detalles de cada uno de los futbolistas que aparecen. Todo gamer tiene la tentación de saber cuáles son los mejores en cada una de las posiciones, por eso, es momento de repasar a los mejores atacantes.

Erling Haaland festeja un gol con los Citizens | Michael Regan/GettyImages

Sin que sea una sorpresa, pues incluso es la portada del título, el francés Kylian Mbappé está consolidado como el mejor delantero con una calificación de 91. Al mismo tiempo, La Tortuga Ninja campeona del mundo, que milita en el Real Madrid de España, sobresale con 90 en velocidad, 92 en regate y 91 en disparo.



Otro que tuvo una destacada actuación en la Copa del Mundo está entre los mejores del rubro: Erling Haaland. El noruego del Manchester City de Inglaterra también recibió un 91 general, con 92 en disparo, 89 en físico y 87 en velocidad.



Por debajo de los dos monstruos mundiales están el inglés Harry Kane y el francés Ousmane Dembélé. El ariete del Bayern Munich de Alemania tiene 90 de valoración, lo mismo que el extremo del PSG de Francia. El Huracán destaca con 83 en pase y físico, además de 82 en regate. El Mosquito tiene un 90 de velocidad, un 93 en regate y un 89 en disparo.

Harry Kane fue mundialista en este 2026 | Adam Pretty/GettyImages

El Top 5 lo complementa el argentino Lautaro Martínez. El ‘9’ del Inter Milán de Italia, conocido aquí como Lombardia FC, se ganó un 87 de GRL. A eso se le suma un 88 de disparo, 85 de regate y 80 de velocidad. Aunado a ello, el videojuego le otorgó 86 de calificación al argentino Julián Álvarez y a los suecos Alexander Isak y Viktor Gyökeres. La Araña, del Atlético Madrid de España, recibió un 87 en regate y un 86 para velocidad y disparo. El futbolista del Liverpool de Inglaterra tiene 87 de disparo, 82 de regate y 81 de velocidad. En el caso del elemento del Arsenal de Inglaterra, podemos ver 87 en físico y disparo. Con una valoración de 85 está el francés Marcus Thuram del Lombardia FC, presumiendo 86 de velocidad, 83 de disparo y 81 en regate y físico. El Top 10 queda completo con el nigeriano Victor Osimhen del Galatasaray de Turquía, que también tiene 85 en general, con 89 en velocidad, 86 en físico y 84 en disparo.



Del mismo modo, con 85, podemos ver al guineano Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), el francés Hugo Ekitiké (Liverpool) y el alemán Deniz Undav (VfB Stuttgart). Finalmente, con 84 tenemos al francés Antoine Griezmann (Orlando City), el español Ferrán Torres (PSG), el mexico-colombiano Julián Quiñones (Al Qadsiah), el español Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), el polaco Robert Lewandowski (Chicago Fire) y el portugués Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).



Aquí están los 15 mejores delanteros del EA Sports FC 27:

Jugador GRL Velocidad Disparo Pase Regate Defensa Físico Kylian Mbappé 91 96 91 80 92 29 76 Erling Haaland 91 87 92 71 80 47 89 Harry Kane 90 62 94 83 82 49 83 Ousmane Dembélé 90 90 89 83 93 55 70 Lautaro Martínez 87 80 88 76 85 51 74 Julián Álvarez 86 86 86 82 87 58 77 Alexander Isak 86 81 87 72 82 39 72 Viktor Gyökeres 86 81 87 72 78 44 87 Marcus Thuram 85 86 83 75 81 50 81 Victor Osimhen 85 89 84 65 78 51 86 Serhou Guirassy 85 72 85 75 81 45 83 Hugo Ekitiké 85 86 83 72 84 33 73 Deniz Undav 85 67 86 76 83 33 81 Antoine Griezmann 84 72 85 85 87 59 72 Ferran Torres 84 88 84 78 82 40 74