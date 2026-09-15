Los 15 mejores laterales izquierdos del EA Sports FC 27 - ratings oficiales

La banda izquierda cuenta con una amplia variedad de perfiles en EA Sports FC 27. Algunos futbolistas sobresalen por su velocidad y capacidad para ganar metros, mientras que otros ofrecen un mayor equilibrio entre defensa, pase, regate y presencia física. La valoración general no siempre está relacionada con una única característica, por lo que cada jugador tiene sus propias fortalezas dentro del juego.

Para elaborar este ranking se toman como referencia las valoraciones oficiales publicadas por EA Sports para el lanzamiento de FC 27. El listado tiene en cuenta los principales atributos de cada lateral, como ritmo, tiro, pase, regate, defensa y físico.

Los 15 mejores laterales izquierdos del EA Sports FC 27

15. Milos Kerkez (Liverpool) - Puntaje general: 81

Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27 | James Gill - Danehouse/GettyImages

El húngaro presenta un perfil dinámico, con 84 de RIT y 78 de REG como sus principales virtudes. También alcanza 79 de FIS y 76 de DEF, mientras que sus 75 de PAS le permiten participar con solvencia en la salida. El apartado más flojo es el TIR con 59, aunque su velocidad y capacidad para recorrer la banda lo convierten en una alternativa equilibrada.

14. Álvaro Carreras (Real Madrid) - Puntaje general: 81

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYO | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El ex-Benfica destaca especialmente por su despliegue físico y velocidad. Sus 86 de RIT y 81 de FIS son sus mejores registros, acompañados por 80 de REG y 77 de PAS. También suma 75 de DEF, por lo que ofrece un perfil bastante completo tanto para proyectarse como para regresar rápidamente a posiciones defensivas.

13. Alejandro Balde (Barcelona) - Puntaje general: 82

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

La velocidad es claramente el principal argumento del lateral culé. Sus 90 de RIT lo colocan entre los más rápidos de toda la posición, mientras que también cuenta con 79 de REG y 77 de DEF. Sus 75 de PAS son correctos, aunque el TIR de 52 muestra que su aportación ofensiva pasa mucho más por su recorrido y capacidad para superar rivales que por la definición.

12. Riccardo Calafiori (Arsenal) - Puntaje general: 82

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | Ryan Pierse/GettyImages

El italiano ofrece un perfil más equilibrado y defensivo. Tiene 80 de DEF y FIS de 78, además de 77 de REG y 76 de PAS. Con 71 de RIT queda por debajo de otros nombres del ranking en velocidad, pero sus buenos números defensivos lo convierten en una opción interesante para quienes buscan mayor seguridad en la banda.

11. Alphonso Davies (Bayern Múnich) - Puntaje general: 82

Alphonso Davies (Bayern Munich) celebrates after scoring a | SOPA Images/GettyImages

Sus 93 de RIT son el segundo mejor registro de este ranking, acompañado por 84 de REG y 78 de PAS. Sus 74 de DEF y 76 de FIS son más modestos, pero su capacidad para acelerar y conducir el balón lo convierte en uno de los laterales más difíciles de contener cuando tiene espacio.

10. Theo Hernández (Al Hilal) - Puntaje general: 82

Al Hilal v Damac: Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

El alemán sobresale especialmente en el juego por fuera. Sus 79 de PAS y 78 de REG se complementan con 80 de DEF, mientras que sus 76 de RIT y 74 de FIS muestran un perfil menos explosivo que otros integrantes del ranking. Su gran virtud está en los centros, un atributo en el que alcanza 88 puntos y que puede marcar diferencias en situaciones de ataque.

9. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) - Puntaje general: 83

TSG Hoffenheim v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27 | Alex Grimm/GettyImages

El alemán sobresale especialmente en el juego por fuera. Sus 79 de PAS y 78 de REG se complementan con 80 de DEF, mientras que sus 76 de RIT y 74 de FIS muestran un perfil menos explosivo que otros integrantes del ranking. Su gran virtud está en los centros, un atributo en el que alcanza 88 puntos y que puede marcar diferencias en situaciones de ataque.

8. Lewis Hall (Newcastle) - Puntaje general: 83

Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Stu Forster/GettyImages

El inglés destaca por su capacidad para manejar la pelota y participar en la construcción. Tiene 82 de REG, 81 de PAS y 80 de DEF, tres registros que muestran un perfil bastante equilibrado. Su RIT es de 78, mientras que los 68 de FIS representan su principal punto débil. Aun así, su combinación de técnica y capacidad defensiva lo convierte en una opción completa.

7. David Raum (RB Leipzig) - Puntaje general: 83

RB Leipzig v Hamburger SV - Bundesliga 2026/27 | Stuart Franklin/GettyImages

El del Leipzig es uno de los grandes especialistas del ranking cuando se trata de generar peligro desde la banda. Cuenta con 91 en centros, además de 82 de PAS, 81 de REG y 83 de RIT. Sus 76 de DEF y 79 de FIS completan un perfil pensado principalmente para proyectarse y abastecer a los jugadores de ataque.

6. Nico O'Reilly (Manchester City) - Puntaje general: 83

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

El joven lateral inglés ofrece un equilibrio interesante entre defensa y físico. Sus 81 de DEF y FIS son sus mejores registros, acompañados por 83 de RIT y 79 de REG. También tiene 78 de PAS y 70 de TIR. Es un perfil menos especializado que otros nombres de la lista y capaz de aportar en distintas zonas del campo.

5. João Cancelo (Barcelona) - Puntaje general: 83

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

La técnica es la principal fortaleza del portugués. Sus 85 de REG y 84 de PAS lo colocan entre los mejores del ranking en ambos apartados, mientras que su 84 de RIT le permite mantener un buen ritmo por la banda. El DEF baja hasta 77 y el FIS hasta 72, pero su calidad con el balón compensa esas cifras, especialmente en funciones ofensivas.

4. Piero Hincapié (Arsenal) - Puntaje general: 84

Arsenal v Real Betis - Pre Season Friendly - Aviva Stadium | Brian Lawless - PA Images/GettyImages

Uno de los perfiles más defensivos de este grupo. El ecuatoriano tiene 84 de DEF y 81 de FIS, además de 83 de RIT, lo que le permite combinar fortaleza en los duelos con una buena capacidad para cubrir espacios. Sus 72 de REG y 71 de PAS son más discretos, mientras que los 48 de TIR representan su principal debilidad.

3. Federico Di Marco (Inter de Milán) - Puntaje general: 86

Federico Di Marco of Inter seen in action during the Serie A | SOPA Images/GettyImages

El italiano es uno de los laterales con mejores recursos ofensivos de FC 27. Muchas veces utilizado como carrilero más que como lateral, sus 85 de PAS, 81 de REG y 78 de TIR se complementan con un extraordinario 91 en centros. También alcanza 80 de DEF y 81 de RIT. Su 74 de FIS es más discreto, pero la calidad en el último tercio y su precisión para poner balones al área lo convierten en un especialista de la posición.

2. Marc Cucurella (Real Madrid) - Puntaje general: 86

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Quality Sport Images/GettyImages

El campeón del mundo destaca por su solidez defensiva y su capacidad para mantenerse activo durante todo el partido. Sus 84 de DEF y 78 de FIS están acompañados por 79 de PAS y 78 de REG. Además, cuenta con 89 de resistencia, 86 de capacidad defensiva y 86 en entradas normales. Su RIT de 75 es relativamente bajo para un lateral de este nivel, pero su lectura defensiva compensa esa diferencia.

1. Nuno Mendes (PSG) - Puntaje general: 89

Stade Brestois 29 v Paris Saint-Germain - Ligue 1 McDonald's 2026/27 | Xavier Laine/GettyImages

El portugués es el lateral izquierdo mejor valorado de EA Sports FC 27 y alcanza 89 de GRL. Su 94 de RIT es el registro más alto de este ranking, acompañado por 86 de REG, 84 de DEF y 80 de FIS. También tiene 80 de PAS y 77 de TIR, mientras que sus 94 de aceleración y velocidad y sus 89 de entrada normal refuerzan un perfil especialmente completo.