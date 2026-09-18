Los 15 mejores medios centrales del EA Sports FC 27 - ratings oficiales

De entre los primeros tres sitios de los mejores mediocampistas centrales Pedri (90) es el perfil más completo entre los MC masculinos en el videojuego. Su 91 de regate, 89 de pase y 77 de defensa lo convierten en un mediocentro ideal para controlar el ritmo, asociarse y salir de la presión.

En segundo lugar, se encuentra Vitinha (90) que es muy parecido a Pedri en estilo: 91 de regate, 88 de pase y 75 de defensa. Es especialmente bueno para conducir el balón, girarse bajo presión y conectar con los atacantes.

João Neves (88) es uno de los MC más equilibrados. Tiene 86 en defensa, 87 en regate y 82 en físico, por lo que puede jugar como interior, recuperador o mediocentro de ida y vuelta.

EA Sports coloca a Pedri y Vitinha con 90, mientras que Valverde y Barella tienen 87. Además, João Neves sobresale con 86 de defensa, una cifra que incluso supera a varios mediocentros de valoración superior.

A continuación, te mostramos la clasificación de los 15 mejores mediocampistas centrales clasificados en el videojuego.

Los 15 mediocampistas centrales mejor valorados en el EA Sports FC 27

Jugador Ritmo Tiro Pase Regate Defensa Físico GRL Pedri 76 75 89 91 77 75 90 Vitinha 72 81 88 91 75 70 90 Joao Neves 72 75 84 87 86 82 88 Federico Valverde 90 84 83 81 81 85 87 Nicoló Barella 77 78 84 86 81 72 87 Fabián Ruiz 60 77 83 82 77 73 86 Scott Mc Tominay 80 83 77 82 80 86 86 Bruno Guimaraes 59 75 85 84 80 80 86 Enzo Fernández 68 78 86 83 74 76 86 Martin Odegaard 65 78 88 87 66 63 86 Frenkie de Jong 77 70 85 84 77 77 86 Felix Nmecha 83 81 79 81 81 78 85 Adrien Rabiot 81 79 81 81 78 85 85 Luka Modric 65 75 87 86 73 59 85 Youri Tielemans 53 79 85 80 76 70 85