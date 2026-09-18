Los 15 mejores medios centrales del EA Sports FC 27 - ratings oficiales
De entre los primeros tres sitios de los mejores mediocampistas centrales Pedri (90) es el perfil más completo entre los MC masculinos en el videojuego. Su 91 de regate, 89 de pase y 77 de defensa lo convierten en un mediocentro ideal para controlar el ritmo, asociarse y salir de la presión.
En segundo lugar, se encuentra Vitinha (90) que es muy parecido a Pedri en estilo: 91 de regate, 88 de pase y 75 de defensa. Es especialmente bueno para conducir el balón, girarse bajo presión y conectar con los atacantes.
João Neves (88) es uno de los MC más equilibrados. Tiene 86 en defensa, 87 en regate y 82 en físico, por lo que puede jugar como interior, recuperador o mediocentro de ida y vuelta.
EA Sports coloca a Pedri y Vitinha con 90, mientras que Valverde y Barella tienen 87. Además, João Neves sobresale con 86 de defensa, una cifra que incluso supera a varios mediocentros de valoración superior.
A continuación, te mostramos la clasificación de los 15 mejores mediocampistas centrales clasificados en el videojuego.
Los 15 mediocampistas centrales mejor valorados en el EA Sports FC 27
Jugador
Ritmo
Tiro
Pase
Regate
Defensa
Físico
GRL
Pedri
76
75
89
91
77
75
90
Vitinha
72
81
88
91
75
70
90
Joao Neves
72
75
84
87
86
82
88
Federico Valverde
90
84
83
81
81
85
87
Nicoló Barella
77
78
84
86
81
72
87
Fabián Ruiz
60
77
83
82
77
73
86
Scott Mc Tominay
80
83
77
82
80
86
86
Bruno Guimaraes
59
75
85
84
80
80
86
Enzo Fernández
68
78
86
83
74
76
86
Martin Odegaard
65
78
88
87
66
63
86
Frenkie de Jong
77
70
85
84
77
77
86
Felix Nmecha
83
81
79
81
81
78
85
Adrien Rabiot
81
79
81
81
78
85
85
Luka Modric
65
75
87
86
73
59
85
Youri Tielemans
53
79
85
80
76
70
85
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.