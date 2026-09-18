Skip to main content
Sports Illustrated

Los 15 mejores medios centrales del EA Sports FC 27 - ratings oficiales

El videojuego catalogó a los mediocentros más dominantes del fútbol mundial
Benjamín Guerra|
Pedri es considerado el mejor mediocentro del EA Sports FC 27
Pedri es considerado el mejor mediocentro del EA Sports FC 27 | Alex Caparros/GettyImages

De entre los primeros tres sitios de los mejores mediocampistas centrales Pedri (90) es el perfil más completo entre los MC masculinos en el videojuego. Su 91 de regate, 89 de pase y 77 de defensa lo convierten en un mediocentro ideal para controlar el ritmo, asociarse y salir de la presión.

En segundo lugar, se encuentra Vitinha (90) que es muy parecido a Pedri en estilo: 91 de regate, 88 de pase y 75 de defensa. Es especialmente bueno para conducir el balón, girarse bajo presión y conectar con los atacantes.

João Neves (88) es uno de los MC más equilibrados. Tiene 86 en defensa, 87 en regate y 82 en físico, por lo que puede jugar como interior, recuperador o mediocentro de ida y vuelta.

EA Sports coloca a Pedri y Vitinha con 90, mientras que Valverde y Barella tienen 87. Además, João Neves sobresale con 86 de defensa, una cifra que incluso supera a varios mediocentros de valoración superior.

A continuación, te mostramos la clasificación de los 15 mejores mediocampistas centrales clasificados en el videojuego.

Los 15 mediocampistas centrales mejor valorados en el EA Sports FC 27

Jugador

Ritmo

Tiro

Pase

Regate

Defensa

Físico

GRL

Pedri

76

75

89

91

77

75

90

Vitinha

72

81

88

91

75

70

90

Joao Neves

72

75

84

87

86

82

88

Federico Valverde

90

84

83

81

81

85

87

Nicoló Barella

77

78

84

86

81

72

87

Fabián Ruiz

60

77

83

82

77

73

86

Scott Mc Tominay

80

83

77

82

80

86

86

Bruno Guimaraes

59

75

85

84

80

80

86

Enzo Fernández

68

78

86

83

74

76

86

Martin Odegaard

65

78

88

87

66

63

86

Frenkie de Jong

77

70

85

84

77

77

86

Felix Nmecha

83

81

79

81

81

78

85

Adrien Rabiot

81

79

81

81

78

85

85

Luka Modric

65

75

87

86

73

59

85

Youri Tielemans

53

79

85

80

76

70

85

Add us as a preferred source on Google
Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

Home/Futbol