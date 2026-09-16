Los 15 mejores medios defensivos del EA Sports FC 27 - ratings oficiales
La temporada 2026/27 ya está en marcha y los jugadores de a poco van demostrando todo lo que tienen para dar, acercándose a sus mejores versiones tras una dura pretemporada y, en varios casos, una extensa participación en el Mundial 2026.
A la hora de hablar del EA FC 27, se trata del simulador de fútbol más prestigioso y tradicional del mundo de los videojuegos. Año a año suma adeptos y la versión de este año trae consigo varias mejoras para que los fanáticos disfruten de una experiencia totalmente renovada, principalmente en la jugabilidad y la realidad aumentada en materia de mercado de fichajes a la hora de jugar un modo carrera.
Los ratings siempre son materia de debate entre los aficionados, y los de los mediocampistas defensivos han traído consigo un ranking interesante para desmenuzar. El mejor es Rodri, flamante fichaje del FC Barcelona, MVP del Mundial y Balón de Oro en 2024, con 90 de overall. El podio lo completan Joshua Kimmich y Declan Rice, capitán campeón de la Premier League con el Arsenal, ambos con 88.
Más atrás aparece, con 86, Moisés Caicedo del Chelsea, con el italiano del Tottenham Sandro Tonali mordiéndole los talones con tal solo un punto menos de valoración. Ryan Gravenberch, Hakan Calhanoglu, Granit Xhaka y Ruben Neves también tienen 85. Cierran la lista Aurélien Tchouaméni, Elliot Anderson, Martín Zubimendi, Manuel Locatelli y Boubacar Camara con 84; y Morten Hjulmand con 83.
A pesar de ser el jugador con más overall, Rodri solo lidera en el ítem defensa, con Kimmich imponiéndose en pase y regate; y Rice haciendo lo propio en defensa (igualado con el jugador del Barcelona) y físico. Tonali y Gravenberch son los mejores en ritmo, mientras que el que mejor tira es Calhanoglu, con gran diferencia comparado con los demás.
Jugador
OVR
Ritmo
Tiro
Pase
Regate
Defensa
Físico
Rodri
90
62
78
86
81
85
81
Joshua Kimmich
88
71
73
90
84
81
79
Declan Rice
88
72
75
86
81
85
84
Moisés Caicedo
86
69
68
77
81
84
82
Sandro Tonali
85
79
74
82
80
81
84
Ryan Gravenberch
85
79
76
81
83
80
80
Hakan Calhanoglu
85
68
81
85
82
81
68
Ruben Neves
85
60
75
87
79
78
80
Granit Xhaka
85
45
75
85
74
78
81
Aurélien Tchouaméni
84
74
70
79
77
83
82
Elliot Anderson
84
68
71
83
82
81
78
Martín Zubimendi
84
65
71
82
80
80
75
Manuel Locatelli
84
56
70
81
75
81
76
Boubacar Camara
84
64
56
78
78
83
78
Morten Hjulmand
83
70
76
78
77
80
84
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo