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Sports Illustrated

Los 15 mejores medios defensivos del EA Sports FC 27 - ratings oficiales

El videojuego top de fútbol reconoce los grandes niveles de los mejores mediocampistas del planeta.
Bruno Pernigotti|
FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Judit Cartiel/GettyImages

La temporada 2026/27 ya está en marcha y los jugadores de a poco van demostrando todo lo que tienen para dar, acercándose a sus mejores versiones tras una dura pretemporada y, en varios casos, una extensa participación en el Mundial 2026.

A la hora de hablar del EA FC 27, se trata del simulador de fútbol más prestigioso y tradicional del mundo de los videojuegos. Año a año suma adeptos y la versión de este año trae consigo varias mejoras para que los fanáticos disfruten de una experiencia totalmente renovada, principalmente en la jugabilidad y la realidad aumentada en materia de mercado de fichajes a la hora de jugar un modo carrera.

Video Game Consoles Hardware Shoot
Video Game Consoles Hardware Shoot | Future Publishing/GettyImages

Los ratings siempre son materia de debate entre los aficionados, y los de los mediocampistas defensivos han traído consigo un ranking interesante para desmenuzar. El mejor es Rodri, flamante fichaje del FC Barcelona, MVP del Mundial y Balón de Oro en 2024, con 90 de overall. El podio lo completan Joshua Kimmich y Declan Rice, capitán campeón de la Premier League con el Arsenal, ambos con 88.

Más atrás aparece, con 86, Moisés Caicedo del Chelsea, con el italiano del Tottenham Sandro Tonali mordiéndole los talones con tal solo un punto menos de valoración. Ryan Gravenberch, Hakan Calhanoglu, Granit Xhaka y Ruben Neves también tienen 85. Cierran la lista Aurélien Tchouaméni, Elliot Anderson, Martín Zubimendi, Manuel Locatelli y Boubacar Camara con 84; y Morten Hjulmand con 83.

A pesar de ser el jugador con más overall, Rodri solo lidera en el ítem defensa, con Kimmich imponiéndose en pase y regate; y Rice haciendo lo propio en defensa (igualado con el jugador del Barcelona) y físico. Tonali y Gravenberch son los mejores en ritmo, mientras que el que mejor tira es Calhanoglu, con gran diferencia comparado con los demás.

Jugador

OVR

Ritmo

Tiro

Pase

Regate

Defensa

Físico

Rodri

90

62

78

86

81

85

81

Joshua Kimmich

88

71

73

90

84

81

79

Declan Rice

88

72

75

86

81

85

84

Moisés Caicedo

86

69

68

77

81

84

82

Sandro Tonali

85

79

74

82

80

81

84

Ryan Gravenberch

85

79

76

81

83

80

80

Hakan Calhanoglu

85

68

81

85

82

81

68

Ruben Neves

85

60

75

87

79

78

80

Granit Xhaka

85

45

75

85

74

78

81

Aurélien Tchouaméni

84

74

70

79

77

83

82

Elliot Anderson

84

68

71

83

82

81

78

Martín Zubimendi

84

65

71

82

80

80

75

Manuel Locatelli

84

56

70

81

75

81

76

Boubacar Camara

84

64

56

78

78

83

78

Morten Hjulmand

83

70

76

78

77

80

84

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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