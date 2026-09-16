Los 15 mejores medios defensivos del EA Sports FC 27 - ratings oficiales

La temporada 2026/27 ya está en marcha y los jugadores de a poco van demostrando todo lo que tienen para dar, acercándose a sus mejores versiones tras una dura pretemporada y, en varios casos, una extensa participación en el Mundial 2026.

A la hora de hablar del EA FC 27, se trata del simulador de fútbol más prestigioso y tradicional del mundo de los videojuegos. Año a año suma adeptos y la versión de este año trae consigo varias mejoras para que los fanáticos disfruten de una experiencia totalmente renovada, principalmente en la jugabilidad y la realidad aumentada en materia de mercado de fichajes a la hora de jugar un modo carrera.

Video Game Consoles Hardware Shoot | Future Publishing/GettyImages

Los ratings siempre son materia de debate entre los aficionados, y los de los mediocampistas defensivos han traído consigo un ranking interesante para desmenuzar. El mejor es Rodri, flamante fichaje del FC Barcelona, MVP del Mundial y Balón de Oro en 2024, con 90 de overall. El podio lo completan Joshua Kimmich y Declan Rice, capitán campeón de la Premier League con el Arsenal, ambos con 88.

Más atrás aparece, con 86, Moisés Caicedo del Chelsea, con el italiano del Tottenham Sandro Tonali mordiéndole los talones con tal solo un punto menos de valoración. Ryan Gravenberch, Hakan Calhanoglu, Granit Xhaka y Ruben Neves también tienen 85. Cierran la lista Aurélien Tchouaméni, Elliot Anderson, Martín Zubimendi, Manuel Locatelli y Boubacar Camara con 84; y Morten Hjulmand con 83.

A pesar de ser el jugador con más overall, Rodri solo lidera en el ítem defensa, con Kimmich imponiéndose en pase y regate; y Rice haciendo lo propio en defensa (igualado con el jugador del Barcelona) y físico. Tonali y Gravenberch son los mejores en ritmo, mientras que el que mejor tira es Calhanoglu, con gran diferencia comparado con los demás.

Jugador OVR Ritmo Tiro Pase Regate Defensa Físico Rodri 90 62 78 86 81 85 81 Joshua Kimmich 88 71 73 90 84 81 79 Declan Rice 88 72 75 86 81 85 84 Moisés Caicedo 86 69 68 77 81 84 82 Sandro Tonali 85 79 74 82 80 81 84 Ryan Gravenberch 85 79 76 81 83 80 80 Hakan Calhanoglu 85 68 81 85 82 81 68 Ruben Neves 85 60 75 87 79 78 80 Granit Xhaka 85 45 75 85 74 78 81 Aurélien Tchouaméni 84 74 70 79 77 83 82 Elliot Anderson 84 68 71 83 82 81 78 Martín Zubimendi 84 65 71 82 80 80 75 Manuel Locatelli 84 56 70 81 75 81 76 Boubacar Camara 84 64 56 78 78 83 78 Morten Hjulmand 83 70 76 78 77 80 84