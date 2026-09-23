Los 15 mejores medios y extremos derechos del EA Sports FC 27 - ratings oficiales

Juntando las posiciones de MD (Medio derecho) y ED (Extremo derecho) en el EA Sports FC 27 hacemos mención de los 15 mejores elementos del sector derecho ofensivo.

Yamal y Olise están empatados en 90 GRL, pero representan dos perfiles distintos. Olise es más organizador y creador desde la derecha, mientras que Yamal es más desequilibrante y especialista en el uno contra uno. EA confirma además que ambos tienen 90 de valoración.

Lamine Yamal (90) es el ED masculino mejor valorado. Su 93 de regate es extraordinario, acompañado de 87 de pase, 84 de tiro y 86 de ritmo. Es un perfil claramente orientado al desequilibrio y la creación desde la derecha.

Por su parte, Michael Olise es el MD masculino mejor valorado de FC 27. Su perfil es espectacular para un jugador de banda que también puede actuar como MCO: 91 REG, 89 PAS y 94 de visión. Además, tiene como posiciones alternativas ED y MCO.

En el caso de Mohamed Salah aunque aparece como MD, ofensivamente tiene números de extremo: 84 RIT, 83 TIR y 86 REG. Es especialmente peligroso atacando el área desde la banda derecha.

Por lo tanto, te mostramos a los 15 mejores medios y extremos derechos del EA Sports 27.

Los mejores medios y extremos derechos del EA Sports FC 27

Jugador Ritmo Tiro Pase Regate Defensa Físico GRL Lamine Yamal 86 84 87 93 38 61 90 Michael Olise 83 82 89 91 47 69 90 Mohamed Salah 84 83 83 86 45 72 87 Bukayo Saka 79 82 85 87 60 73 87 Desiré Doué 83 81 79 90 55 80 86 Rayan Cherki 74 79 85 91 41 67 86 Antoine Semenyo 82 85 79 84 46 80 85 Bryan Mbeubo 89 83 78 86 49 75 84 Yan Diomande 93 77 75 87 47 70 84 John McGinn 69 80 81 82 78 84 83 Arda Guler 77 79 85 84 55 57 83 Jarrod Bowen 75 81 78 82 46 71 83 Mason Greenwood 83 85 78 84 37 63 83 Kingley Coman 87 75 79 87 30 63 83 Giuliano Simeone 92 76 75 80 57 83 82