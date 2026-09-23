Los 15 mejores medios y extremos derechos del EA Sports FC 27 - ratings oficiales
Juntando las posiciones de MD (Medio derecho) y ED (Extremo derecho) en el EA Sports FC 27 hacemos mención de los 15 mejores elementos del sector derecho ofensivo.
Yamal y Olise están empatados en 90 GRL, pero representan dos perfiles distintos. Olise es más organizador y creador desde la derecha, mientras que Yamal es más desequilibrante y especialista en el uno contra uno. EA confirma además que ambos tienen 90 de valoración.
Lamine Yamal (90) es el ED masculino mejor valorado. Su 93 de regate es extraordinario, acompañado de 87 de pase, 84 de tiro y 86 de ritmo. Es un perfil claramente orientado al desequilibrio y la creación desde la derecha.
Por su parte, Michael Olise es el MD masculino mejor valorado de FC 27. Su perfil es espectacular para un jugador de banda que también puede actuar como MCO: 91 REG, 89 PAS y 94 de visión. Además, tiene como posiciones alternativas ED y MCO.
En el caso de Mohamed Salah aunque aparece como MD, ofensivamente tiene números de extremo: 84 RIT, 83 TIR y 86 REG. Es especialmente peligroso atacando el área desde la banda derecha.
Por lo tanto, te mostramos a los 15 mejores medios y extremos derechos del EA Sports 27.
Los mejores medios y extremos derechos del EA Sports FC 27
Jugador
Ritmo
Tiro
Pase
Regate
Defensa
Físico
GRL
Lamine Yamal
86
84
87
93
38
61
90
Michael Olise
83
82
89
91
47
69
90
Mohamed Salah
84
83
83
86
45
72
87
Bukayo Saka
79
82
85
87
60
73
87
Desiré Doué
83
81
79
90
55
80
86
Rayan Cherki
74
79
85
91
41
67
86
Antoine Semenyo
82
85
79
84
46
80
85
Bryan Mbeubo
89
83
78
86
49
75
84
Yan Diomande
93
77
75
87
47
70
84
John McGinn
69
80
81
82
78
84
83
Arda Guler
77
79
85
84
55
57
83
Jarrod Bowen
75
81
78
82
46
71
83
Mason Greenwood
83
85
78
84
37
63
83
Kingley Coman
87
75
79
87
30
63
83
Giuliano Simeone
92
76
75
80
57
83
82
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.