Skip to main content
Sports Illustrated

Los 15 mejores medios y extremos derechos del EA Sports FC 27 - ratings oficiales

Los mejores jugadores del sector derecho ofensivo del videojuego
Benjamín Guerra|
Los mejores medios y extremos derechos del EA Sports FC 27
Los mejores medios y extremos derechos del EA Sports FC 27 | LLUIS GENE/GettyImages

Juntando las posiciones de MD (Medio derecho) y ED (Extremo derecho) en el EA Sports FC 27 hacemos mención de los 15 mejores elementos del sector derecho ofensivo.

Yamal y Olise están empatados en 90 GRL, pero representan dos perfiles distintos. Olise es más organizador y creador desde la derecha, mientras que Yamal es más desequilibrante y especialista en el uno contra uno. EA confirma además que ambos tienen 90 de valoración.

Lamine Yamal (90) es el ED masculino mejor valorado. Su 93 de regate es extraordinario, acompañado de 87 de pase, 84 de tiro y 86 de ritmo. Es un perfil claramente orientado al desequilibrio y la creación desde la derecha.

Por su parte, Michael Olise es el MD masculino mejor valorado de FC 27. Su perfil es espectacular para un jugador de banda que también puede actuar como MCO: 91 REG, 89 PAS y 94 de visión. Además, tiene como posiciones alternativas ED y MCO.

En el caso de Mohamed Salah aunque aparece como MD, ofensivamente tiene números de extremo: 84 RIT, 83 TIR y 86 REG. Es especialmente peligroso atacando el área desde la banda derecha.

Por lo tanto, te mostramos a los 15 mejores medios y extremos derechos del EA Sports 27.

Los mejores medios y extremos derechos del EA Sports FC 27

Jugador

Ritmo

Tiro

Pase

Regate

Defensa

Físico

GRL

Lamine Yamal

86

84

87

93

38

61

90

Michael Olise

83

82

89

91

47

69

90

Mohamed Salah

84

83

83

86

45

72

87

Bukayo Saka

79

82

85

87

60

73

87

Desiré Doué

83

81

79

90

55

80

86

Rayan Cherki

74

79

85

91

41

67

86

Antoine Semenyo

82

85

79

84

46

80

85

Bryan Mbeubo

89

83

78

86

49

75

84

Yan Diomande

93

77

75

87

47

70

84

John McGinn

69

80

81

82

78

84

83

Arda Guler

77

79

85

84

55

57

83

Jarrod Bowen

75

81

78

82

46

71

83

Mason Greenwood

83

85

78

84

37

63

83

Kingley Coman

87

75

79

87

30

63

83

Giuliano Simeone

92

76

75

80

57

83

82

Add us as a preferred source on Google

Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

Home/Futbol