Los 15 mejores regateadores del EA Sports FC 26 - ratings oficiales

El regate sigue siendo una de las habilidades más interesantes y buscadas por los usuarios del EA Sports FC. La marca ya reveló las métricas de los jugadores para la edición de 2026, que saldrá en el mes de octubre para las distintas plataformas.

Por el estilo de juego de la mayoría de los usuarios, el regate es clave en la conformación de los equipos, pues pueden marcar diferencia si cuentan con futbolistas que tengan un alto índice en esta valoración de habilidades.

La agilidad en espacios cortos para buscar centrar para los delanteros, es la típica jugada que utilizan la mayoría de los aficionados a este videojuego. En la edición del 2026 no solo se han mejorado los gráficos y movimientos, sino también la habilidad de los regateadores.

A continuación, repasamos los 15 mejores jugadores con regate en las nuevas métricas reveladas por EA Sports para el juego de 2026.

15. Jamal Musiala (REG 90)

Jamal Musiala | Alex Grimm/GettyImages

El jugador del Bayern Múnich y la selección alemana acostumbra a estar en varios conteos entre los mejores jugadores del EA Sports 26. Ha subido notablemente con respecto a sus métricas del año pasado.



El volante tiene un regate de 90, con un índice general de 88, tiro de 82 y ritmo de 80. Destaca en varias categorías y es una pieza muy interesante para utilizar en la nueva edición del juego.





14. Lionel Messi (REG 90)

Lionel Messi | Marcelo Endelli/GettyImages

El atacante del Inter Miami ha bajado su velocidad y defensa a medida que van pasado las ediciones del videojuego. Sin embargo, una de las categorías en las que se ha mantenido en la élite, es la del regate, que sigue siendo parte fundamental de su juego.



El campeón del mundo cuenta con un regate de 90, uno de los más altos, sobre todo para jugadores de su edad (38 años). Por la idolatría que produce Messi, el argentino es uno de los favoritos de los usuarios del EA Sports.

13. Vitinha (REG 90)

Vitinha | Eurasia Sport Images/GettyImages

Es el portugués más en forma del momento y lo demostró en su excelso año con el PSG, en el que ganó todo en Francia y además sumó la primera UEFA Champions League para el cuadro parisino. Es candidato al Balón de Oro y su regate es uno de los más vistosos.



El ex FC Porto sorprendió al mundo con su capacidad para eludir rivales en espacios reducidos y por eso EA Sports lo reconoce con un 90 de REG. Es uno de los futbolistas del momento.

12. Caroline Graham Hansen (REG 90)

Caroline Graham Hansen | Quality Sport Images/GettyImages

La futbolista del FC Barcelona se codea en varios lideratos entre las métricas nuevas del videojuego. Se le reconoce por su gran temporada con el club catalán, siendo muy desequilibrante en ataque y haciendo mejores a sus compañeras.



Su habilidad para sortear defensas por las bandas le hace tener un regate de 90 en la nueva edición del juego. Números resaltantes, en comparación con sus métricas de la temporada anterior.

11. Gianluigi Donnarumma (REG 90)

Gianluigi Donnarumma | Image Photo Agency/GettyImages

Si los usuarios quieren jugar con un arquero que salga bien con los pies y que se convierta en una especie de líbero en buena parte de los partidos, deben ir a la Ligue 1 de Francia para escoger al PSG por el guardameta italiano.



Su proyección como uno de los mejores arqueros del mundo lo logró después de ganar la primera UEFA Champions League en la historia del club. Luis Enrique parece haber encontrado la mejor versión del guardameta, que tiene un regate 90.

10. Thibaut Courtois (REG 90)

Thibaut Courtois | Soccrates Images/GettyImages

El veterano arquero del Real Madrid también aparece entre los mejores en regates de la edición 2026. Aunque no es su fuerte, el belga sabe salir jugando muy bien con los pies y por eso su nombre aparece en el conteo.



El jugador, que tiene un índice general de 89, cuenta con un 90 de regate. Es el arquero más completo que hay en el juego y también en la vida real.

9. Mariona (REG 90)

Mariona | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Su agilidad en espacios cortos marca la diferencia en cada fin de semana con el Arsenal en la Premier League femenina. La atacante española cuenta con un índice general de 89, pero su principal carta de presentación es el regate.



Las nuevas estadísticas la colocan con un 90 de regate, además de su 84 de tiro y 86 de pase, para ser una jugadora todo terreno y muy completa.

8. Jude Bellingham (REG 90)

Jude Bellingham. | Nicolò Campo/GettyImages

El mediocampista inglés del Real Madrid es un jugador muy completo, que no solo destaca por su regate. Su disparo es muy bueno y está valorado en 86, con un pase de 83 y un regate de 90.



Ha caído muy bien en la capital de España desde que fichó por el cuadro merengue y ahora el entrenador Xabi Alonso disfruta de sus habilidades. Es el cerebro del medio campo del club más ganador de la Champions.

7. Alexia Putellas (REG 91)

Alexia Putellas | Pedro Salado/GettyImages

Putellas, estrella histórica del FC Barcelona y la selección española, sigue más vigente que nunca y en el EA Sports FC 2026 bien lo reconocen. Su índice general de 91 la tienen en lo más alto en cuanto a las jugadoras femeninas.



Su pase es de 90, su regate de 91, su ritmo de 82 y el tiro lo tiene valorado en 89. Estadísticas muy completas de una de las mejores jugadoras de la historia.

6. Pedri (REG 91)

Pedri | OZAN KOSE/GettyImages

Pedri es el motor del medio campo del FC Barcelona y la selección española. Ha entrado en la discusión sobre quién es el mejor jugador de la actualidad, gracias a una sólida campaña en la temporada 2025, en la que ganó LaLiga, la Copa del Rey y también la pasada edición de la Eurocopa.



El canario sigue demostrando que, con un buen regate, puede hacer jugar a su equipo. En ese sentido, el español tiene 91 de REG, para estar entre los mejores de ese apartado.

5. Vini Jr. (REG 91)

Vinicius Junior | Image Photo Agency/GettyImages

Aunque la mayoría de sus valoraciones bajaron con respecto a la campaña anterior, en la que llegó a ser candidato al Balón de Oro, el brasileño sigue teniendo el regate como una de sus principales virtudes como futbolista.



El “jogo bonito” de Vini Jr. pasa por un buen regate, un recorte hacia el medio y un disparo certero desde la media distancia. Es bien reconocido en este sentido en el videojuego, con un 91 de regate.

4. Debinha (REG 91)

Debinha | Bill Barrett/ISI Photos/GettyImages

Es una especie de Vinicius Jr. pero en versión femenina. Su juego se basa en dejar rivales regados y encontrar centros que puedan ser peligrosos para sus compañeras. Lo demuestra con la selección de Brasil y con su club.



Está bien conceptuada en el juego con un 88 de índice general, un 85 de ritmo, 79 de tiro y 91 de regate, que termina siendo su valoración más alta.

3. Aitana Bonmatí (REG 91)

Aitana Bonmatí | Quality Sport Images/GettyImages

En este conteo tenía que haber un lugar para la jugadora española, que brilla en cada presentación del FC Barcelona femenino gracias a su regate, visión de juego y ritmo.



En la nueva edición del juego tiene un 91 de índice general y también de regate. Su precisión con los pases es de 86, tiro de 87 y velocidad con un 85. Es de las más completas de esta nueva entrega.

2. Kylian Mbappé (REG 92)

Kylian Mbappé | Eurasia Sport Images/GettyImages

En espacios reducidos, Mbappé te liquida. El que es considerado como el mejor jugador del mundo en la actualidad tiene el segundo mejor regate del videojuego en su edición de 2026, con 93 de valoración.



Su velocidad, remate, definición e inteligencia lo hacen el jugador preferido para la mayoría de los usuarios. Viene de una gran primera temporada en lo individual con el Real Madrid, aunque no pudo levantar títulos con el cuadro merengue.

1. Ousmane Dembélé (REG 93)

Ousmane Dembélé | Mateusz Slodkowski/GettyImages

El jugador del PSG, principal candidato al Balón de Oro viene de la mejor temporada de su carrera, ganando la primera UEFA Champions League para el club y siendo el jugador más peligroso del equipo dirigido por Luis Enrique.



En cuanto a regate se refiere, es el que cuenta con mayor índice en el juego, con un 93. Su velocidad, definición y visión de juego lo convierten en una pieza clave para los usuarios a la hora de conformar sus equipos.