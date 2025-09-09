La histórica campaña de debut de Kylian Mbappé en el Real Madrid le valió la calificación más alta en el EA Sports FC 26.

A menos de tres semanas del lanzamiento, EA Sports reveló las clasificaciones de los 26 mejores jugadores masculinos y femeninos. Los nombres más importantes y mejores del deporte encabezan la revelación de las clasificaciones, con Mbappé en el centro del escenario.

El francés tuvo una temporada 2024-25 magistral, anotando 44 goles en 56 partidos entre todas las competiciones. Puede que el Real Madrid no se llevara un trofeo importante, pero Mbappé se alzó con el Trofeo Pichichi y la Bota de Oro europea.

Una temporada tan destacable que prácticamente garantizó una calificación impresionante para Mbappé en EA Sports FC 26.

¿Cuál es la valoración de Kylian Mbappé en el EA Sports FC 26?

Mbappé tiene la valoración base más alta del juego con 91. Ningún jugador de EA Sports FC 26 supera al jugador de 26 años, pero Mohamed Salah también está a su lado con una valoración general de 91.

La estrella del Real Madrid es el delantero mejor valorado del juego, con el favorito al Balón de Oro Ousmane Dembélé y la estrella del Manchester City Erling Haaland a solo un punto por debajo de Mbappé.

RITMO TIRO PASE REGATE DEFENSA FÍSICO 97 90 81 92 37 76

¿Cuál fue la calificación de Kylian Mbappé en EA Sports FC 25?

Mbappé también fue calificado con un 91 en general en EA Sports FC 25. A pesar de su transferencia del Paris Saint-Germain al Real Madrid, el delantero mantuvo su lugar entre los jugadores masculinos mejor calificados del juego.

Si bien los atributos de Mbappé parecen similares en los dos juegos, hay algunas diferencias menores en comparación con sus números en EA Sports FC 25:

RITMO TIRO PASE REGATE DEFENSA FÍSICO 97 90 80 92 36 78

Los atributos de pase y defensa de Mbappé fueron menores en el título del año pasado en comparación con el nuevo lanzamiento. EA Sports mejoró un punto al internacional francés en ambas categorías, mientras que los desarrolladores redujeron su atributo físico en dos puntos.