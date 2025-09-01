Los 16 jugadores de Barcelona convocados en el parón de selecciones

Los futbolistas del Barcelona jugarán en España, Países Bajos, Dinamarca, Polonia, Brasil, Suecia, Francia y Uruguay, dejando su huella en los compromisos. Hansi Flick verá cómo su plantilla se dispersa por todo el mundo, dejando al equipo sin varias piezas clave durante este periodo.

Por su parte, Héctor Fort y Andrés Cuenca han sido convocados con la selección española sub-20 para preparar el Mundial de la categoría que se disputará en Chile. Los amistosos serán contra Francia en Clairefontaine (04/09 y 07/09).

Mientras, Roony Bardghji ha vuelto a ser citado por la selección sub-21 de Suecia para los partidos clasificatorios contra Armenia (05/09) y Montenegro (09/09).

De cara a la selección mayor de cada país, desglosamos a los 16 convocados culé.

1. Cubarsí, Pedri, Fermín, Ferran Torres, Dani Olmo y Lamine Yamal (España)

España se enfrenta a Bulgaria el jueves 4 de septiembre en el Estadio Nacional Vasil Levski y a Turquía el domingo 7 en Konya, ambos partidos de clasificación para el Mundial 2026.

2. De Jong (Países Bajos)

Frenkie de Jong defenderá los colores de los Países Bajos en dos encuentros clasificatorios: jueves 4 contra Polonia en el Feyenoord Stadium y domingo 7 frente a Lituania en Kaunas.

3. Christensen (Dinamarca)

Christensen disputará los partidos de Dinamarca contra Escocia (05/09 en el Parken de Copenhague) y Grecia (08/09 en El Pireo).

4. Robert Lewandoski (Polonia)

Robert Lewandowski, además de medirse con Holanda, jugará contra Finlandia el 07/09 en el Estadio de Silesia.

5. Jules Kounde (Francia)

Jules Koundé jugará con Francia contra Ucrania (05/09 a las 20:45 h, actuando como local en Polonia) y contra Islandia (09/09 a las 20:45 h en el Parque de los Príncipes).

6. Ronald Araujo (Uruguay)

Araujo se enfrentará a Perú (05/09 en Montevideo) y Chile (10/09 en Santiago).

7. Marcus Rashford (Inglaterra)

Marcus Rashford participará con Inglaterra en los encuentros clasificatorios contra Andorra (06/09 en Villa Park) y Serbia (09/09 en el Rajko Mitić Stadium).





