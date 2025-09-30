Los 20 mejores futbolistas de la Bundesliga en el EA Sports FC 26

La Bundesliga vuelve a brillar en el universo virtual de EA Sports FC 26, la más reciente entrega del ya popular simulador de fútbol que reemplazó al mítico FIFA.

Es que la liga alemana, conocida por su ritmo dinámico y su enorme cantera de talento, cuenta con varios de los jugadores mejor valorados del videojuego a modo global.

Claro está, los Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen aportan la gran mayoría de los nombres en un ranking de 20 futbolistas que mezcla estrellas consolidadas con veteranos y figuras emergentes.

20. Julian Brandt (83) | Borussia Dortmund

El mediapunta de la selección alemana completa el listado gracias a su visión de juego, técnica y polivalencia ofensiva, lo que le asegura un lugar entre los mejores de la Bundesliga tanto en el EA Sports FC 26 como en el mundo real. Dentro del 83 general que ostenta el volante del Dortmund resaltan su 84 de regate, 83 de pase y 78 de disparo.

19. Oliver Baumann (83) | Hoffenheim

El veterano guardameta, leyenda del Hoffenheim, sigue ofreciendo seguridad bajo los tres palos. Sus atributos lo convierten en una opción fiable para clubes de presupuesto medio, tanto que posee 83 de puntuación global, y sólo tres porteros de la citada competición están mejor valorados.

18. Aleix García (83) | Bayer Leverkusen

Aunque no ha podido adueñarse a tiempo completo de un lugar en la sala de máquinas de las Aspirinas, el español ha visto crecer su valoración motivado a su enorme talento en rol de organizador. Igualmente, su visión y capacidad de pase lo transforman en una pieza estratégica en el simulador, al punto de cosechar 85 en este renglón, siendo el cuarto mejor de la categoría dorada en Alemania.

17. Willi Orban (84) | RB Leipzig

El central húngaro es el líder de la zaga del Leipzig, pues su fiabilidad en el fondo se traduce en atributos sólidos para reforzar cualquier equipo en el FC 26, motivado a su 84 general, incluyendo un notable 86 a la hora de defender, indistintamente de que los equipos que lo fichen actúen con línea de 3 o 4.

16. Manuel Neuer (84) | Bayern Múnich

Manuel Neuer es para muchos el mejor portero en la historia de la Bundesliga | Adam Pretty/GettyImages

A pesar que ya no ocupa el trono absoluto de años anteriores, el probable mejor portero alemán de todos los tiempos sigue entre los de mayor eficacia del videojuego en su demarcación, con atributos sobresalientes en reflejos y saque, además de su ya tradicional visión para sacar el balón desde atrás y empezar el ataque de su escuadra.

15. Exequiel Palacios (84) | Bayer Leverkusen

Exequiel Palacios está entre los mejores del EA Sports FC de la Bundesliga | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

El internacional argentino aporta equilibrio en el mediocampo, cortesía de una combinación de entrega, despliegue físico y precisión de pase, convirtiéndose en un volante muy completo, lo que trae consigo un impresionante 84 en el total de la puntuación.

14. Alejandro Grimaldo (84) | Bayer Leverkusen

Alejandro Grimaldo es de los mejores laterales zurdos de la Bundesliga | Lars Baron/GettyImages

El lateral/carrilero izquierdo español vive un gran presente en la Bundesliga y en en la famosa consola se ve reflejado, basado en un notable golpeo a media, larga distancia y a pelota quieta, junto a su siempre punzante proyección ofensiva. El campeón de la Euro 2024 con La Roja es una pieza elemental en el Leverkusen.

13. Alphonso Davies (84) | Bayern Múnich

Aunque sus diversas operaciones de rodilla han frenado su evolución, el canadiense continúa siendo uno de los laterales más rápidos del planeta. Su capacidad para recorrer todo el carril lo hace perfecto para entrenadores que buscan dinamismo. Al margen de su 84 general, el nacido en Ghana resalta con su 94 en ritmo y 85 en regate.

12. Patrick Schick (85) | Bayer Leverkusen

El checo conserva su reputación como ariete de calidad, gracias a su altura y definición, argumentos que lo convierten en un clásico artillero para EA Sports FC 26, sin olvidar que viene de marcar 21 goles en la Primera División germana 2024/2025. De hecho, aparece tercero dentro de la clasificación de "9" en el "antiguo FIFA".

11. Dayot Upamecano (85) | Bayern Múnich

Pocos centrales en la Bundesliga como Dayot Upamecano | Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/GettyImages

Pese a ser habitualmente cuestionado, en especial por horribles prestaciones en Champions League durante el pasado, el galo es un zaguero elitista, tanto que está en el radar del Real Madrid, siempre que no renueve contrato con el club bávaro. Upamecano brilla por su potencia y velocidad cuando es encarado, virtudes muy apreciadas en el entorno competitivo del simulador, que le otorga un 85 en líneas generales, ocupando el podio entre los centrales.

10. Nico Schlotterbeck (85) | Borussia Dortmund

El dotado defensa zurdo del Dortmund combina juventud y calidad. Es que su facilidad en la anticipación y notable juego aéreo, y con el balón en los pies, le ayudaron a entrar en el top de la mencionada realidad virtual. Claramente, Schlotterbeck es uno de los mejores en su posición del balompié teutón.

9. Luis Díaz (85) | Bayern Múnich

Luis Díaz es uno de os mejores atacantes del EA Sports 26 en la Bundesliga | Alex Grimm/GettyImages

El extremo colombiano, fichaje estrella del Bayern Múnich para este curso, aporta desborde y verticalidad, motivo por el que recibió 88 en ritmo, sin contar su importante capacidad a fin de perforar las redes. Con su 85 de media, es un recurso de ataque temible en la banda izquierda o en plan de segunda punta.

8. Péter Gulácsi (85) | RB Leipzig

Un clásico del campeonato alemán. El veterano húngaro mantiene su estatus de cancerbero fiable, cortesía de su gran colocación y dominio de su área. No en vano, sólo un guardameta le supera en el ranking del videojuego en la Bundesliga, dejándolo con un destacado 86 en términos globales.

7. Gregor Kobel (86) | Borussia Dortmund

El suizo es una garantía bajo palos, tal y de la forma en que lo demostró en la campaña anterior tanto a nivel local como en UEFA Champions League. Sus reflejos y talento en los mano a mano lo convierten en uno de los grandes "1" de esta edición a nivel mundial, y el mejor en lo que respecta a la contienda germana.

6. Michael Olise (86) | Bayern Múnich

El otrora extremo del Crystal Palce llegó al Bayern hace dos veranos para añadir frescura, uno contra uno y gol a la citada entidad. Con gran regate y velocidad, el internacional galo es ideal para romper defensas rivales en partidas en la vida real y online. De seguir con su notable evolución, es factible que Olise supera de largo ese 86 de la 2025/2026 en la siguiente justa.

5. Jonathan Tah (87) | Bayern Múnich

Jonathan Tah ya es titular en este Bayern | Boris Streubel/GettyImages

El antiguo capitán del Leverkusen, hoy en el gigante de Baviera, se ha convertido en uno de los centrales más sólidos del viejo continente. Su fuerza física y solidez en el fondo es muy premiado por EA Sports, al punto de darle el primer lugar entre sus colegas de posición en Alemania, gracias a un 87 total; misma cifra de ponderación en el apartado defensivo.

4. Serhou Guirassy (87) | Borussia Dortmund

El franco-guineano protagonizó una explosión goleadora tremenda en la Bundesliga pasada, igual que en Champions, y su rendimiento se refleja en el videojuego. Con 87 de media, el killer de los negriamarillos apenas se ve superado por el estelar Harry Kane en el escalafón de centro-delanteros de la competición digital en clave Bundesliga.

3. Jamal Musiala (88) | Bayern Múnich

Es cierto que quizás no vea acción a tiempo real en esta campaña debido a su escalofriante lesión de pierna sufrida en el Mundial de Clubes FIFA; sin embargo, la joya alemana continúa en ascenso en la afamada consola, a raíz de su agilidad, regate y visión. Incluso, su 88 global lo transforma en uno de los mediapuntas más desequilibrantes de Europa.

2. Harry Kane (89) | Bayern Múnich

Harry Kane es el mejor delantero de la Bundesliga | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

El ya histórico goleador inglés sigue demostrando por qué fue fichado como el gran referente en ataque del Bayern. Con altísimas estadísticas de tiros a puerta y dianas, y una presencia imponente en el área, el capitán de la selección de los Tres Leones es uno de los grandes delanteros del EA Sports FC.

1. Joshua Kimmich (89) | Bayern Múnich

El cerebro de la sala de máquinas de los bávaros lidera el escalafón, empatado con su compañero de equipo, Kane; ambos con 89. En efecto, Kimmich combina recuperación, distribución y liderazgo con una polivalencia al alcance de pocos, siendo clave tanto en el entorno real como en el juego virtual.

