Los 20 mejores futbolistas de la Liga Saudí en el EA Sports FC 26

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y N'Golo Kanté encabezan la lista de los jugadores mejor valorados de la Liga Saudí en el videojuego
Benjamín Guerra|
Cristiano Ronaldo es el futbolista mejor valorado del campeonato árabe dentro del EA Sports FC 2
Cristiano Ronaldo es el futbolista mejor valorado del campeonato árabe dentro del EA Sports FC 2 | Eurasia Sport Images/GettyImages

EA Sports reveló a los 20 jugadores mejor calificados de la Liga Saudi en el próximo FC 26, que estará encabezado por los referentes del Al-Nassr y Al-IttihadCristiano Ronaldo, Karim Benzema y N'Golo Kanté, respectivamente.

Como era de esperarse, el astro portugués del Al-Nassr representa lo mejor de lo mejor de la máxima categoría de Arabia Saudita tras liderar al conjunto de las Águilas a mantenerse en los primeros sitios luchando por títulos y donde tratará de llegar a los 1,000 goles en el fútbol profesional dejando su récord goleador lo más alto posible.

Por lo tanto, a continuación, te mostramos a los 20 jugadores mejor valorados del campeonato árabe.

Los 20 jugadores mejor valorados de la Liga Saudí en EA Sports FC 26

  • Cristiano Ronaldo — Al Nassr, 85
  • Karim Benzema — Al Ittihad, 85
  • N’Golo Kanté — Al Ittihad, 85
  • Iñigo Martínez — Al Nassr, 85
  • Sergej Milinković-Savić — Al Hilal, 84
  • Moussa Diaby — Al Ittihad, 84
  • Theo Hernández — Al Hilal, 84
  • Rúben Neves — Al Hilal, 84
  • João Cancelo — Al Hilal, 84
  • Riyad Mahrez — Al Ahli, 84
  • Kingsley Coman — Al Nassr, 83
  • Mateo Retegui — Al Qadsiah, 83
  • Sadio Mané — Al Nassr, 83
  • Roger Ibañez — Al Ahli, 82
  • Malcom — Al Hilal, 82
  • Koen Casteels — Al Qadsiah, 82
  • Yassine Bounou — Al Hilal, 82
  • Fabinho — Al Ittihad, 82
  • Nacho Fernández — Al Qadsiah, 82

Algunas novedades de la Liga Saudí en el EA Sports FC 26

Al-Ittihad v Al Wehda - Saudi Pro League
Ciudad Deportiva Rey Abdullah | Yasser Bakhsh/GettyImages

Estadios representativos

  • Ciudad Deportiva Rey Abdullah para Al Hilal
  • Estadio Rey Fahd para Al Nassr

Mejoras gráficas y de ambientación

  • Modelados más realistas, mejoras en iluminación, césped, clima, y mayor fidelidad en detalles de estadios. Esto aplica también para clubes saudíes
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

