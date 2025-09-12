Los 20 mejores futbolistas de la Liga Saudí en el EA Sports FC 26

EA Sports reveló a los 20 jugadores mejor calificados de la Liga Saudi en el próximo FC 26, que estará encabezado por los referentes del Al-Nassr y Al-Ittihad, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y N'Golo Kanté, respectivamente.

Como era de esperarse, el astro portugués del Al-Nassr representa lo mejor de lo mejor de la máxima categoría de Arabia Saudita tras liderar al conjunto de las Águilas a mantenerse en los primeros sitios luchando por títulos y donde tratará de llegar a los 1,000 goles en el fútbol profesional dejando su récord goleador lo más alto posible.

Por lo tanto, a continuación, te mostramos a los 20 jugadores mejor valorados del campeonato árabe.

New season, new heights.



The Top 26 rated players from the @spl in #FC26 are here.



Pre-order now: https://t.co/gJqdQLhNjm — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 10, 2025

Los 20 jugadores mejor valorados de la Liga Saudí en EA Sports FC 26

Cristiano Ronaldo — Al Nassr, 85

Karim Benzema — Al Ittihad, 85

N’Golo Kanté — Al Ittihad, 85

Iñigo Martínez — Al Nassr, 85

Sergej Milinković-Savić — Al Hilal, 84

Moussa Diaby — Al Ittihad, 84

Theo Hernández — Al Hilal, 84

Rúben Neves — Al Hilal, 84

João Cancelo — Al Hilal, 84

Riyad Mahrez — Al Ahli, 84

Kingsley Coman — Al Nassr, 83

Mateo Retegui — Al Qadsiah, 83

Sadio Mané — Al Nassr, 83

Roger Ibañez — Al Ahli, 82

Malcom — Al Hilal, 82

Koen Casteels — Al Qadsiah, 82

Yassine Bounou — Al Hilal, 82

Fabinho — Al Ittihad, 82

Nacho Fernández — Al Qadsiah, 82

Algunas novedades de la Liga Saudí en el EA Sports FC 26

Ciudad Deportiva Rey Abdullah | Yasser Bakhsh/GettyImages

Estadios representativos

Ciudad Deportiva Rey Abdullah para Al Hilal

Estadio Rey Fahd para Al Nassr

Mejoras gráficas y de ambientación