Los 20 mejores futbolistas de la Liga Saudí en el EA Sports FC 26
EA Sports reveló a los 20 jugadores mejor calificados de la Liga Saudi en el próximo FC 26, que estará encabezado por los referentes del Al-Nassr y Al-Ittihad, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y N'Golo Kanté, respectivamente.
Como era de esperarse, el astro portugués del Al-Nassr representa lo mejor de lo mejor de la máxima categoría de Arabia Saudita tras liderar al conjunto de las Águilas a mantenerse en los primeros sitios luchando por títulos y donde tratará de llegar a los 1,000 goles en el fútbol profesional dejando su récord goleador lo más alto posible.
Por lo tanto, a continuación, te mostramos a los 20 jugadores mejor valorados del campeonato árabe.
- Cristiano Ronaldo — Al Nassr, 85
- Karim Benzema — Al Ittihad, 85
- N’Golo Kanté — Al Ittihad, 85
- Iñigo Martínez — Al Nassr, 85
- Sergej Milinković-Savić — Al Hilal, 84
- Moussa Diaby — Al Ittihad, 84
- Theo Hernández — Al Hilal, 84
- Rúben Neves — Al Hilal, 84
- João Cancelo — Al Hilal, 84
- Riyad Mahrez — Al Ahli, 84
- Kingsley Coman — Al Nassr, 83
- Mateo Retegui — Al Qadsiah, 83
- Sadio Mané — Al Nassr, 83
- Roger Ibañez — Al Ahli, 82
- Malcom — Al Hilal, 82
- Koen Casteels — Al Qadsiah, 82
- Yassine Bounou — Al Hilal, 82
- Fabinho — Al Ittihad, 82
- Nacho Fernández — Al Qadsiah, 82
Algunas novedades de la Liga Saudí en el EA Sports FC 26
Estadios representativos
- Ciudad Deportiva Rey Abdullah para Al Hilal
- Estadio Rey Fahd para Al Nassr
Mejoras gráficas y de ambientación
- Modelados más realistas, mejoras en iluminación, césped, clima, y mayor fidelidad en detalles de estadios. Esto aplica también para clubes saudíes
