Los 20 mejores futbolistas de la Ligue 1 en el EA Sports FC 26

La Ligue 1 siempre ha sido una competición llena de talento emergente y estrellas consolidadas, y en EA Sports FC 26, la nueva edición del simulador de fútbol más popular del mundo, no es la excepción.

Pues la Primera División del balompié francés se ha consolidado como uno de los grandes focos de atención para los gamers debido a la presencia de figuras destacadas del PSG, sin descuidar a otras piezas de nivel que militan en el Olympique de Marsella o Mónaco.

En consecuencia, se repasarán a los 20 mejores futbolistas de la Ligue 1 en este nuevo curso, según las puntuaciones generales del popular videojuego de EA Sports.

20. Lukás Hrádecký (81) | Mónaco

Pese a sus 35 años, el finlandés, nuevo fichaje del Mónaco tras más de un lustro como guardameta suplente en el Bayer Leverkusen, cierra el top 20 de la categoría dorada francesa para el "antiguo FIFA" con una media de 81, básicamente debido a su seguridad en el juego aéreo y con los pies, igual que su innegable liderazgo.

19. Kevin Trapp (81) | Paris FC

Este trotamundos del fútbol y veterano de mil batallas cuidando los palos sorprendió fichando por el Paris FC en verano; sin embargo, el cotizado videojuego lo mantiene con una media de 81. De hecho, sus reflejos y bagaje internacional le convierten en una pieza atractiva a un costo relativamente bajo para los "entrenadores" en el EA Sports FC 26.

18. Corentin Tolisso (81) | Olympique de Lyon

El campeón del mundo en 2018 continúa siendo un referente en el Lyon, cortesía de su notable bagaje y virtudes dentro del engramado: centrocampista con músculo (80 de físico); llegada y buena pegada desde media distancia (80 de tiro). El ex Bayern Múnich es todo un ídolo, quizás el último, en el Parc OL.

17. Mason Greenwood (81) | Olympique de Marsella

Pocos jugadores de la Ligue 1 con el talento de Greenwood | Eurasia Sport Images/GettyImages

El polémico pero versátil extremo inglés del Marsella aparece en la mencionada consola de realidad virtual con una media de 82, en gran parte a raíz de su capacidad para jugar en varias posiciones del ataque, superlativo regate (85) y potente disparo (84). El canterano del Manchester United y antigua figura del Getafe es un recurso muy importante.

16. Pierre-Emile Hojbjerg (81) | Olympique de Marsella

El propio OM ya goza, como ficha del club, del jerárquico volante danés, quien luego de romperla en la Euro 2020 (celebrada en 2021 por la pandemia) no pudo exhibir sus atributos en el Tottenham Hotspur. Claro está, Højbjerg destaca en la distribución del balón (80 de pase), fortaleza (80 de físico) y orden táctico, lo que ha originado recibir un 82 global en EA Sports.

15. Gerónimo Rulli (82) | Olympique de Marsella

El cancerbero campeón del mundo con Argentina (Qatar 2022), de basta experiencia a nivel europeo (ex Real Sociedad y Villarreal, con el que ganó la Europa League), tiene una media de 82, la segunda mayor dentro de los cancerberos de la Ligue 1, que refleja su seguridad bajo los tres palos, respuestas decisivas en el área chica y notables prestaciones en los mano a mano y hasta penales.

14. Denis Zakaria (82) | Mónaco

El exuberante pivote suizo brilla por su potencia física, recuperación de balones y presencia en el centro del campo. Con 82 de valoración global por parte de EA Sports, el antiguo jugador de Juventus y Chelsea, entre otros, es un activo muy útil para fortalecer la contención de cualquier escuadra, así como lo es con el Mónaco en el entorno real.

13. Lucas Chevalier (83) | PSG

Chevalier es el portero mejor valorado de la Ligue 1 en el EA Sports FC 26 | Xavier Laine/GettyImages

Previo a recalar en el monarca francés y de Europa, el joven portero se proyectaba como el futuro de dicha posición en la selección gala. Pues ahora en el PSG, donde se erigió en el heredero de Donnarumma, quien hizo historia antes de marcharse a la Premier, Chevalier debe aportar reflejos, seguridad en el mano a mano y capacidad de reacción en situaciones límites, motivo por el cual le han concedido 83 en el puntaje general del videojuego.

12. Bradley Barcola (84) | PSG

Barcola es una de las estrellas jóvenes de la Ligue 1 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Con 23 años, Barcola es una de las grandes promesas ofensivas, camino a convertirse en realidad, del Paris-Saint-Germain y el equipo nacional de Francia. Por consiguiente, el canterano del Lyon destaca debido a su velocidad (90 en ritmo) y regate (84), cualidades que justifican su 84 global en el EA Sports FC 26.

11. Benjamin Pavard (84) | Olympique de Marsella

Polivalente como pocos en la retaguardia, el medallista dorado del Mundial de Rusia con Les Bleus ha encontrado en Marsella un nuevo desafío, después de destacar durante años en el Bayern Múnich e Inter de Milán. De ese modo, Pavard cuenta con 84 de ponderación general en el videojuego, por lo que perfectamente debe aportar solidez y eficacia en el fondo, indistintamente del dibujo táctico.

10. Fabián Ruiz (85) | PSG

Fabian Ruiz es una pieza clave en el PSG | Soccrates Images/GettyImages

Que haya quedado en el puesto 24 al Balón de Oro 2025 es un auténtico insulto a este deporte. El canterano del Betis aporta calidad en el regate en corto, control del esférico, inteligencia posicional y mucho gol tanto para el PSG monarca de Champions como para España. Con un promedio de 85, Fabián es el elemento que da equilibrio y seguridad a cualquier sala de máquinas.

9. Désiré Doué (85) | PSG

El eléctrico extremo de 20 años es de los nombres que más ilusión generan en todo el balompié europeo y el EA Sports FC 26. Pero al margen de su 85 general, el 90 que ostenta de regate es una señal de la clase de talento que es, capaz de romper líneas en conducción y ver puerta con facilidad, tal y de la manera que lo confirmó en la pasada final de Champions League, anotando doblete contra el Inter.

8. Joao Neves (85) | PSG

El "todocampista" luso es otra de las máximas joyas del fútbol universal. Incluso, su 85 en el "viejo FIFA" exhibe un perfil de volante dinámico, con gran despliegue físico y capacidad para distribuir juego, sin dejar a un lado la facilidad comprobada en los meses recientes para trabajar o de lateral diestro o como carrilero.

7. William Pacho (85) | PSG

El ecuatoriano es de los mejores centrales de la Ligue 1 | Megan Briggs/GettyImages

La irrupción del ecuatoriano en los últimos tres años ha sido sobresaliente: pasó de jugar en el Royal Amberes belga al Eintracht Frankfurt alemán, hasta erigirse en un pilar del PSG acreedor del Triplete en la 2024/2025. Efectivamente, Pacho ha ganado protagonismo y se ha ha hecho un lugar en el once de Luis Enrique motivado a su dominante físico y facilidad para rectificar, siendo también un central impasable en el uno contra uno. No en vano, el sudamericano es recompensado con un 86.

6. Nuno Mendes (85) | PSG

El joven portugués ya es una realidad, al punto de ser probablemente el mayor puñal por el carril izquierdo que hay en la actualidad. Con 86 de media, el criado en las inferiores del Sporting Clube destaca por su zancada, centros precisos, golpeo y solidez defensiva, convirtiéndose en un recurso imprescindible para los entrenadores que valoran causar daño por fuera.

5. Marquinhos (87) | PSG

Marquinhos ya es una leyenda del Paris Saint-Germain | Xavier Laine/GettyImages

Aunque últimamente pasa algo desapercibido a raíz de la explosión de su compañero en el centro de la zaga, William Pacho, el capitán del PSG sigue siendo uno de los defensas más sólidos, y un verdadero líder. Su anticipación, marcaje y colocación lo mantienen en la cima de la Ligue 1, producto de un 87 en términos generales.

4. Khvicha Kvaratskhelia (87) | PSG

Kvaradona ha sido de los mejores fichajes del cuadro parisino en los tiempos recientes. Su estilo vertical y capacidad para generar peligro desde la banda izquierda, gestando sus endiabladas diagonales son una marca registrada, la cual lo han llevado al cuarto lugar de este escalafón (87). Sin dudas, el georgiano aporta mucho gracias a su combinación de velocidad, dribbling (88 de regate) y definición en los metros decisivos de la cancha.

3. Vitinha (89) | PSG

Vitinha es uno de los tres mejores centrocampistas de la actualidad | Franco Arland/GettyImages

Con el permiso del español del Barça, Pedri, no hay un mejor centrocampista en el presente europeo que Vitinha, quien, obviamente, es el número 1 de su posición en el campeonato galo. El Balón de Bronce ha tenido un ascenso meteórico en su rendimiento, así que no debe extrañar que reciba 89 en la consola de realidad virtual. El cerebro surgido en el Porto brilla por su visión, igual que su juego de posesión, ida y vuelta, y precisión en los pases.

2. Achraf Hakimi (89) | PSG

Hakimi es, sin discusión, el mejor lateral derecho de la Ligue 1 | Franco Arland/GettyImages

Si Nuno Mendes es el carrilero izquierdo por excelencia de la actualidad en la Ligue 1 y el viejo continente, Hakimi posee el mismo estatus pero por derecha. El marroquí es una de las piezas más completas del PSG, cortesía de su velocidad, pegada, resistencia y polivalencia táctica. En otras palabras, el canterano del Real Madrid es ideal tanto para frenar extremos como para sumarse al ataque, motivo por el cual EA Sports lo tiene segundo en el citado ranking, con 89.

1. Ousmane Dembélé (90) | PSG

Créalo o no, El Mosquito es, con todo el mérito del mundo, el nuevo Balón de Oro, además de ser el jugador con mayor puntuación de la Ligue 1 en el popular videojuego. La velocidad explosiva, regate desequilibrante y capacidad de encarar defensas lo convierten en una pesadilla para cualquier rival. Asimismo, con 90 de puntuación total Dembélé se coloca en la quinta plaza de todo el EA Sports 26; por ende, es una carta obligatoria en la modalidad Ultimate Team.