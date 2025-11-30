Los 20 mejores laterales derechos en la historia del fútbol - rankeados

El papel del lateral derecho ha sufrido una gran transformación en los últimos años. Tradicionalmente una posición poco vistosa en el campo, el jugador elegido para resguardar el lado derecho de la defensa ha sido con frecuencia ridiculizado como poco ambicioso, sin talento o simplemente el mejor en hacer el trabajo menos importante del fútbol.

Famosamente, el exdefensor del Liverpool y reconocido analista de la Premier League, Jamie Carragher, incluso bromeó diciendo que un lateral es “un extremo fallido o un central fallido”, mientras que “nadie quiere crecer y convertirse en un Gary Neville” (más sobre el hombre del Manchester United más adelante).

Sin embargo, estos jugadores rompieron el molde. Algunos de los más grandes futbolistas que han pisado un campo abrazaron la banda derecha, protegiendo a su portero con su vida mientras hacían el trabajo sucio que nadie más podía hacer.

Aquí, Sports Illustrated repasa a los mejores laterales derechos que han jugado el este hermoso juego, inspirando a generaciones a seguir sus pasos.

Los mejores laterales derechos de todos los tiempos

20. Maicon

FC Internazionale Milano v AS Roma - Tim Cup | Giuseppe Bellini/GettyImages

Maicon llegó a Europa en 2003, uniéndose al Mónaco tras un traspaso millonario desde Brasil. Sin embargo, tres años después encontraría su hogar en el Inter de Milán, disfrutando de un éxito que jamás habría imaginado con el gigante italiano.



Recorriendo la banda de arriba abajo, el sobresaliente lateral derecho levantó la Champions League durante una estancia de seis años en Milán, además de cuatro títulos de la Serie A.



No logró ganar trofeos con ningún otro club en Europa, pero fue enormemente exitoso en Brasil, incluyendo dos Copas América con la selección nacional.





19. Kyle Walker

Kyle Walker | Marc Atkins/GettyImages

Kyle Walker ha enfrentado su buena dosis de críticas a lo largo de los años, pero los jugadores no construyen colecciones de trofeos como la suya -ni ganan la confianza inquebrantable de Pep Guardiola -sin ser verdaderamente excepcionales.



A lo largo de ocho temporadas con el Manchester City, el internacional inglés, famoso por su velocidad fulminante, lo ganó todo a nivel de clubes: múltiples títulos de la Premier League, FA Cups, Copas de la Liga y la tan codiciada Champions League.



Por todo lo que ha logrado en el campo, Walker merece mucho más reconocimiento del que suele recibir.

18. Jorginho

Jorginho | Shaun Botterill/GettyImages

Otro nombre en la larga lista de laterales derechos brasileños, Jorginho es uno de los mejores que ha producido el país. El punto culminante de su carrera llegó en 1994, cuando ayudó a la selección nacional a ganar la Copa del Mundo y fue incluido en el Equipo del Torneo gracias a sus exquisitas actuaciones.



Jorginho jugó en Brasil, Alemania y Japón a lo largo de una carrera ilustre y llena de trofeos, dejando su huella en Bayer Leverkusen y Bayern Múnich durante sus años en Europa.

17. Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold | Angel Martinez/GettyImages

Quienes cuestionan la inclusión de Trent Alexander-Arnold en una lista como esta harían bien en recordar cómo el exastro del Liverpool -y ahora jugador del Real Madrid- redefinió el papel del lateral derecho moderno.



Su capacidad para recorrer la banda con elegancia y ejecutar pases milimétricos es inigualable, habiendo acumulado una cantidad asombrosa de asistencias para un defensor.



“Es un combo completo: tiene calidad, habilidad para el regate y velocidad”, dijo en una ocasión el legendario lateral Cafu sobre el internacional inglés.



No hay elogio mucho mayor que ese.





16. Manuel Amoros

Manuel Amoros | Marc Francotte/GettyImages

Manuel Amoros quizá ya no sea un nombre muy reconocido hoy en día, pero el francés sigue estando entre los mejores laterales derechos que ha visto el mundo.



Ganador de la Champions League con el Marsella y campeón de la Eurocopa en 1984, ha conquistado los premios más importantes. El internacional francés, con 82 partidos disputados, también ayudó a Francia a alcanzar las semifinales del Mundial de 1986, anotando en la victoria por el tercer puesto ante Bélgica desde el punto penal.

15. Dani Carvajal

Dani Carvajal | Soccrates Images/GettyImages

Dani Carvajal quizá nunca haya sido la gran estrella de ningún equipo del Real Madrid, pero durante más de una década fue una constante: temporada tras temporada, siempre en el once inicial. Su tenacidad, inteligencia táctica y consistencia inquebrantable lo han convertido en uno de los jugadores más condecorados en la ilustre historia del club, desempeñando un papel clave en seis triunfos de la Champions League -la mayor cantidad lograda por cualquier jugador en la historia, compartida con otros pocos elegidos-.



Pero no solo en el Madrid ha sido un pilar fundamental. Con España, fue pieza clave en la exitosa campaña de la Eurocopa 2024, ofreciendo actuaciones decisivas en los momentos más importantes.



Nunca el más vistoso, pero siempre confiable, Carvajal ha consolidado firmemente su lugar como uno de los laterales derechos más completos y respetados que el fútbol ha visto.

14. Gary Neville

Gary Neville | PAUL ELLIS/GettyImages

Gary Neville fue el corazón palpitante de la era más exitosa del Manchester United, personificando todo lo que Sir Alex Ferguson exigía de sus jugadores. El internacional inglés era un hervidero de pasión, entrega y determinación, además de poseer las habilidades técnicas necesarias para sobrevivir al más alto nivel.



Quizá una figura subestimada en aquel brillante equipo del United, dado el enorme talento que lo rodeaba, Neville también era un excelente centrador del balón y el complemento perfecto para el imparable David Beckham.

13. Josimar

Dos goles sensacionales en el Mundial de 1986 grabaron el nombre de Josimar en el folclore del fútbol. El lateral brasileño se dio a conocer en el escenario mundial con un potente disparo de larga distancia contra Irlanda del Norte en la fase de grupos, ayudando a impulsar a la Seleção hacia los octavos de final.



Volvió a marcar en los octavos, durante una demolición 4–0 de Polonia: se deslizó entre los defensores antes de ejecutar un disparo imparable a la escuadra desde un ángulo improbable.



Esos dos goles capturaron a la perfección la esencia de Josimar: audaz, brillante y absolutamente inolvidable.

12. Manfred Kaltz

Manfred Kaltz | United Archives/GettyImages

Uno de los jugadores con más partidos disputados en la historia de la Bundesliga, Manfred Kaltz fue una pieza constante en un audaz equipo del Hamburgo durante un período de 18 años a lo largo de las décadas de 1970 y 1980.



Su longevidad fue impresionante, pero era conocido por sus maravillosos centros con efecto desde el lateral derecho. Sus envíos incluso fueron apodados “Bananenflanken”, que se traduce como “centros en banana” en alemán.



Lo ganó todo durante su etapa en Hamburgo, incluyendo dos títulos de la Bundesliga, dos Copas de Alemania (DFB-Pokal) y la Copa de Europa. El triunfo en la Eurocopa de 1980 con Alemania fue otro punto destacado de una carrera brillante.

11. Mauro Tassotti

Mauro Tassotti | Shaun Botterill/GettyImages

El escándalo de amaños de partidos en Italia de 1980, conocido como Totonero, sacudió al país y provocó que el AC Milan descendiera a la Serie B como castigo. Aunque el escándalo empañó muchas carreras, inesperadamente abrió la puerta para un joven Mauro Tassotti, quien aprovechó la oportunidad para incorporarse al primer equipo.



Ayudó a guiar a los Rossoneri de regreso a la Serie A y se convirtió en una piedra angular de su época dorada, pasando más de una década en el club mientras conquistaban Italia y Europa.



Ahora incluido en el Salón de la Fama del Milan, Tassotti levantó tres trofeos de la Champions League y cinco títulos de Serie A. Lateral derecho hábil y versátil, fue una figura clave en una de las defensas más grandes en la historia del fútbol, alineándose junto a íconos como Franco Baresi y Filippo Galli.

10. Berti Vogts

Los jugadores que pasan toda su carrera en un solo club no suelen ser tan impresionantes como Berti Vogts, quien dedicó toda su trayectoria al Borussia Mönchengladbach. El lateral derecho ganó cinco títulos de la Bundesliga durante el periodo más exitoso en la historia del club, ganándose el apodo de “Der Terrier” por su tenacidad a la hora de recuperar la posesión.



Su éxito no se limitó a Mönchengladbach, ya que el defensor levantó la Copa del Mundo y la Eurocopa con Alemania Occidental. El lateral ofensivo era un proveedor habitual de goles y asistencias.

9. Gianluca Zambrotta

Gianluca Zambrotta | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

La fiabilidad y la consistencia quizá no sean las cualidades más vistosas en el fútbol, pero a menudo son la base del éxito -solo pregúntale a Gianluca Zambrotta-.



El exinternacional italiano no era un jugador de trucos ni de filigranas, pero era un profesional consumado que cumplía su trabajo con una excelencia silenciosa. Eso no significa que careciera de capacidad ofensiva. Zambrotta era notablemente ambidiestro, capaz de recortar hacia dentro o abrirse por la banda para centrar balones peligrosos, manteniendo siempre a los defensores en alerta.



Tenaz en defensa e inteligente en ataque, su calidad completa le valió un lugar en el Equipo del Torneo del Mundial 2006, cuando Italia levantó el trofeo de manera dramática frente a Francia. Un verdadero lateral moderno antes de que el rol se volviera tendencia.





8. Giuseppe Bergomi

Giuseppe Bergomi | Alessandro Sabattini/GettyImages

Giuseppe Bergomi era un ganador nato, y su mentalidad de visión de túnel lo convirtió en uno de los defensores más implacables e intransigentes que haya visto el fútbol.



El italiano pasó toda su carrera en el gigante de la Serie A, el Inter, acumulando más de 750 apariciones con los Nerazzurri y coleccionando a lo largo del camino un deslumbrante repertorio de trofeos.



Aunque su icónico bigote desapareció con el paso de los años, su famosa ceja única permaneció, un símbolo grabado en el folclore del fútbol tan inconfundible como su estilo de juego feroz e implacable. Una verdadera leyenda del deporte.

7. Djalma Santos

Djalma Santos | Evening Standard/GettyImages

No se ganan dos Copas del Mundo con un defensor promedio en el equipo. Por suerte para Brasil, contaron con Djalma Santos en el lateral derecho durante las décadas de 1950 y principios de 1960, en las que dominaron de manera gloriosa.



Santos solo jugó la final del éxito de 1958, pero su actuación fue tan buena que fue incluido en el Mejor XI del torneo. Esa exhibición aseguró su lugar como lateral derecho permanente de Brasil por el futuro previsible, y volvió a brillar cuatro años después, cuando la Seleção se impuso a Checoslovaquia en la final.



Defensor sólido y muy buen regateador, Santos desprendía pura clase brasileña.

6. Javier Zanetti

Javier Zanetti | Massimo Cebrelli/GettyImages

No era un defensor vistoso, pero eso no le quita nada al genio que es Javier Zanetti.



El argentino fue el rey de la longevidad, desarrollando una carrera que se extendió por más de 22 años y también al más alto nivel del deporte. Zanetti dirigió la defensa del Inter de Milán durante casi dos décadas, sumando más de 850 apariciones y convirtiéndose en el capitán más icónico en la historia del club.



Presencia consistente y confiable en la retaguardia, siempre será recordado como un ícono del fútbol.





5. Lilian Thuram

Lilian Thuram | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Como un tren imparable, Lilian Thuram fue uno de los mejores en su puesto. El francés es un defensor clásico de los años 90 en la Serie A, celebrado por sus actuaciones increíbles en Parma y luego en la Juventus. Física, táctica y técnicamente, había pocos mejores que él durante su dominio en la banda derecha.



En el ámbito internacional, Thuram disputó 142 partidos con Francia, marcando solo dos goles para Les Bleus. Curiosamente, esos dos goles llegaron en forma de un doblete en la semifinal del Mundial de 1998, un torneo que Francia terminaría ganando.





4. Carlos Alberto

Carlos Alberto | CHRISTOPHE SIMON/GettyImages

Otro capitán de una selección brasileña campeona del mundo, Carlos Alberto entra directamente en esta lista de leyendas del lateral derecho. Conocido tanto por su habilidad técnica como por su solidez defensiva, Alberto era tan completo como pocos.



También se le recuerda por ser el autor de uno de los goles más grandes en la historia de los Mundiales, culminando una maravillosa jugada de equipo con un impresionante disparo en la final. Hombre para las grandes ocasiones, siempre se podía confiar en que Alberto daría la talla.

3. Dani Alves

Dani Alves | JUAN MABROMATA/GettyImages

Dani Alves es uno de los jugadores más condecorados del fútbol, habiendo ganado 23 títulos únicamente con el Barcelona.



El brasileño pasó una cantidad extraordinaria de tiempo compitiendo al más alto nivel, acumulando 126 partidos con Brasil en una carrera internacional de 16 años que le otorgó dos Copas América en 2007 y 2009.



Alves también ganó títulos de liga en Italia y Francia, con la Juventus y el Paris Saint-Germain, complementando su larga etapa en el Barcelona, donde desempeñó un papel protagónico en un equipo considerado ampliamente como uno de los mejores clubes de la historia.

2. Philipp Lahm

Philipp Lahm | China Photos/GettyImages

Uno de los jugadores más versátiles de esta lista, Philipp Lahm podía actuar como lateral derecho, lateral izquierdo o mediocampista defensivo, lo que lo convirtió en la estrella más utilizada en un Bayern de Múnich siempre victorioso.



El sueño de cualquier entrenador, la conciencia táctica de Lahm y su comprensión minuciosa del juego le permitían superar a cualquier delantero, aunque este pudiera aventajar al alemán en velocidad, fuerza u otras cualidades físicas. Su habilidad con el balón en los pies lo hacía un placer verlo en acción, pero tampoco rehuyó el lado más duro del juego.



Ah, y también es un capitán campeón del mundo.

1. Cafú

Cafú | LatinContent/GettyImages

Elegancia. Dinamismo. Gracia. Cafu es, sin duda, el mejor lateral derecho que el mundo haya visto.



El brasileño logró poner de moda el puesto, y demostró que se pueden tener habilidades exquisitas y un repertorio de recursos, incluso si no se ocupa el último tercio del campo rival.



Cafu confirmó su lugar entre la realeza del fútbol al capitanear a Brasil hacia la gloria en la Copa del Mundo de 2002, y consolidó su estatus como el lateral más vistoso de la historia con un triple sombrero sobre Pavel Nedved durante su etapa en la AS Roma.



Un ganador y un showman.