Los 20 mejores partidos en la historia de los Mundiales - rankeados

El Mundial de fútbol lleva casi un siglo de historia y por ello hay partidos memorables, con hazañas y rivalidades épicas, que quedarán para siempre en la memoria de los aficionados.

Desde finales muy disputadas, hasta encuentros de eliminación directa que terminaron en grandes remontadas, son algunas leyendas que tiene el futbol de selecciones, en el que no solo se disputa el mérito deportivo sino el honor de una nación.

La primera edición del Mundial fue organizada por Uruguay, por allá en 1930. El año que viene en 2026, la FIFA estrenará un formato nuevo en tres países, con Canadá, México y Estados Unidos como sede y 48 selecciones participantes.

Pero antes, vale la pena repasar los 20 mejores partidos en la historia de la Copa del Mundo, según la inteligencia artificial.

20. Alemania 7-1 Brasil, semifinal 2014 en Brasil

Alemania conquistó la Copa del Mundo en Brasil 2014 | Witters Sport-Imagn Images

Una auténtica tragedia para el fútbol de Brasil, en una Copa del Mundo que organizaron. Fue en el Mineirao, con un estadio lleno que esperaba lo mejor de su selección. Con la ausencia de Neymar Jr., Alemania destrozó al local con cinco goles en media hora.



Klose fue el máximo anotador de la historia de los mundiales, tras superar a Ronaldo Nazario, con 16 dianas. El país entero quedó destrozado.

19. España 1-0 Países Bajos, final 2010 en Sudáfrica

Andrés Iniesta le dio a España el gol de la coronación en el Mundial de Sudáfrica 2010 | IMAGO / Newscom / El Pais

Fue un partido con pocas opciones para ambos equipos, con muchas tarjetas amarillas, que en total fueron 14. La prórroga dejó el memorable gol de Andrés Iniesta, que celebró el tanto que hizo que España consiguiera su primera Copa del Mundo.



En Johannesburgo, la generación dorada de España dio muestra de su fútbol, su sacrificio, para por primera vez saborear las mieles de la gloria.

18. Italia 1-1 Francia (5-3 PEN), final 2006 en Alemania

Italia consiguió la gloria en 2006 | Luzzani

Una final que tuvo mucho roce en el partido, con momentos memorables como la expulsión de Zinedine Zidane luego de propinarle un cabezazo al defensor italiano Materazzi, quien le dijo varias cosas al mediocampista galo.



Una definición por penales coronó a la escuadra italiana, que con Fabio Grosso concretando el último tiro le regalaba otro Mundial para la azzurra.

17. Alemania 0-2 Italia, semifinal 2006 en Alemania

Grosso fue el autor que rompió la igualdad | Luzzani

La selección italiana no llegaba como favorito a Dortmund, pues los locales tenían todo para llegar a una final en casa. Todo parecía ir a penales, pero Fabio Grosso rompió la igualdad al minuto 119, con una gran muestra de su zurda.



Luego, Alessandro Del Piero liquidó a los locales con un contragolpe, que enmudeció al estadio y llevó a la azzurra a otra final. Fue una gran decepción para los anfitriones.

16. Francia 3-0 Brasil, final 1998 en Francia

Zinedine Zidane ganó la Copa del Mundo de 1998 | IMAGO / ABACAPRESS

Saint-Denis fue el escenario de una épica actuación de los locales, liderados por Zinedine Zidane, quien consiguió dos tantos para liquidar a un Brasil que llegaba como favorito, pero que no pudo mostrar su juego.



Un afectado Ronaldo Nazario, quien venía siendo la estrella del torneo, no pudo demostrar su juego y fue dominado por los defensores locales. Fue la primera Copa del Mundo para Francia y una gran fiesta en su país.

15. Brasil 2-2 Holanda (3-2 PEN), semifinal 1998 en Francia

Claudio Taffarel fue protagonista en la tanda de penales | IMAGO

Una locura de partido, que combinó a dos grandes selecciones de juegos similares en Marsella. Ronaldo había adelantado a Brasil, Kluivert empató por los tulipanes y luego el partido se fue a definición desde la pena máxima.



Claudio Taffarel, reconocido por su capacidad para detener penales, emergió como la gran figura de ese compromiso, al ser el héroe con dos atajadas que llevaron a su equipo a la final.

14. Bulgaria 2-1 Alemania, cuartos de Final 1994 en Estados Unidos

On this day in 1994, Hristo Stoichkov scored this free-kick against Germany 🎯 pic.twitter.com/K3AkfRhfrd — 90s Football (@90sfootball) July 10, 2025

Nueva Jersey fue la ciudad testigo de este memorable duelo. Bulgaria estaba siendo una de las mayores sorpresas de la historia y lo ratificó con este triunfo ante la selección favorita, que en ese entonces era Alemania, la vigente campeona.



Lothar Matthäus había adelantado a Alemania, pero el estelar Stoichkov y Letchkov remontaron en solo tres minutos para alcanzar la mejor actuación de Bulgaria en la historia de los mundiales.

13. Alemania 1-1 Inglaterra (4-3 PEN), semifinal 1990 en Italia

Lothar Matthäus y Alemania se llevaron ese Mundial | IMAGO / Colorsport

Un partido de infarto en Turín, donde Alemania consiguió el boleto a la final, que posteriormente ganaría, también en penales, contra Argentina. Inglaterra fue un duro rival durante todo el compromiso.



Lineker había empatado después del gol Bremen y el partido se fue a la tanda de penales. Los teutones avanzaron mientras que Inglaterra hizo sus maletas y se fue a casa.

12. Argentina 3-2 Alemania Federal, final 1986 en México

Maradona levantó la Copa del Mundo de México 86 | IMAGO / Laci Perenyi

El partido que consagró a Diego Armando Maradona y a toda una generación histórica de la albiceleste, que conseguía su segundo título. Un partido de ida y vuelta en el Estadio Azteca, que dominaban los sudamericanos con goles de Brown y Valdano.



Alemania empató en el tramo final, pero Maradona dio su magia, con un pase increíble a Burruchaga, que marcó uno de los goles más memorables de la historia para lograr el título.

11. Argentina 2-1 Inglaterra, cuartos de Final 1986 en México

Argentina ganó el Mundial 1986 | IMAGO / Sportfoto Rudel

El baile de Maradona a los ingleses y la “Mano de Dios” quedarán inmortalizadas en este partido. Primero con el gol polémico con su mano y después con el que es considerado como el mejor gol en la historia, con una corrida de 60 metros memorable.



Un encuentro muy esperado, sobre todo por el contexto político de la Guerra de las Malvinas. Argentina hizo sus maletas y se metió en la final.

10. Italia 3-2 Brasil, cuartos de Final 1982 en España

Paolo Rossi marcó tres tantos en cuartos de final | IMAGO / BSR Agency

Zico era la gran figura de esta generación y estaba bien acompañado por Sócrates y Flaco. Sin embargo, Italia tenía otros planes y los mandó a casa.



Paolo Rossi fue el gran protagonista, con tres tantos que quedarán grabados en la memoria de los aficionados de la azzurra que presenciaron tal actuación del delantero. Fue un partido de ida y vuelta, en el que los europeos salieron con la mejor parte.

9. Alemania Federal 3-3 Francia (5-4 PEN), semifinal 1982 en España

¡𝕊𝔼𝕄𝕀𝔽𝕀ℕ𝔸𝕃 ℂ𝕆ℕ 𝔾𝕆𝕃𝔼𝕊 𝕐 𝕄𝔸𝔾𝕀𝔸! 🔥



El 8 de julio de 1982, Alemania Federal y Francia protagonizaron un candente duelo en #España82, donde tras igualar 3-3, la escuadra germana se impuso en la tanda de penales, logrando su pase a la final de aquel Mundial. pic.twitter.com/nNqSOSqRks — Líbero (@diario_libero) July 8, 2023

Sevilla fue la sede de este memorable encuentro. Francia ganaba 3-1 en la prórroga, con otra gran actuación de su principal estrella, Platini. Sin embargo, Alemania no se rindió y pudo hacer la gesta heroica.



Rummenigge y Fischer igualaron en el cierre del compromiso. Schumacher fue protagonista en los penales para conseguir la victoria y el pase a la final.

8. Brasil 4-1 Italia, final 1970 en México

Jairzinho era otra de las figuras del Brasil del 70 | IMAGO / Frinke

La Brasil de Pelé, que estaba en su mejor momento y generaba grandes expectativas cada vez que jugaba. Estaba bien acompañado con Jairzinho, Tostäo y Rivelino, para ofrecer una superioridad notable.



Fue un equipo único, que no encontró rivales que pudieran igualar su fútbol vistoso y vertical. Se consagraron en México y enviaron un gran mensaje al mundo. Carlos Alberto consiguió un gol que todavía es recordado con un gran remate desde la entrada del área.

7. Italia 4-3 Alemania Federal, semifinal 1970 en México

Gianni Rivera era la gran figura de Italia | IMAGO

Por mucho tiempo fue llamado como el “partido del siglo”, que fue disputado en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Después de un 1-1 en el tiempo regular, la prórroga fue increíble con cinco goles.



Rivera, Muller y compañía protagonizaron un fútbol inteligente y vistoso para conseguir la victoria en los últimos minutos y lograr la hazaña épica de conseguir el pase a la final

6. Brasil 1-0 Inglaterra, 1970 en México

Pelé celebró en el Estadio Azteca | pele

Nuevamente Inglaterra tuvo que enfrentarse al favorito y se fueron a casa, en un partido vibrante y recordado en Guadalajara. El partido se recuerda por una jugada que no terminó en gol, después de un cabezazo de Pelé, que fue rechazado por el guardameta Gordon Banks, considerada como la mejor parada de la historia.



Brasil logró imponerse gracias a su juego vistoso pero efectivo. Luego se llevarían la Copa del Mundo.

5. Brasil 5-2 Suecia Final 1958 en Suecia

Pelé era el más joven de la selección de 1958 | IMAGO

Pelé tenía apenas 17 años de edad, pero eso no iba a imponerse al talento que tenía. Anotó dos golazos, uno de ellos con un control con el pecho y un sombrero al arquero, para consagrarse en su primer torneo.



Este partido comenzó la dinastía de un Brasil que ganó tres títulos bajo la magia del astro Pelé, para muchos considerado como uno de los mejores jugadores de la historia.

4. Alemania Federal 3-2 Hungría, final 1954 en Suiza

👉 COPA DEL MUNDO 1954



Fase de Grupos: Hungría 8-3 Alemania



14 días después...



Final: Hungría 2-3 Alemania



👉 COPA AMÉRICA 2019



Fase de Grupos: Brasil 5-0 Perú



15 días después...



Final: Brasil ?-? Perú pic.twitter.com/6oMEt9GxMX — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 4, 2019

Hungría llegaba al partido invicta en cuatro años y ya había superado a Alemania en la fase de grupos, con un contundente 8-3. Era una máquina ofensiva que tenía todo para consagrarse, pero los teutones tenían otros planes.



Puskás adelantó a Hungría, pero Alemania remontó con Morlock y Rahn. La fuera alemana pudo controlar el vistoso juego de Hungría, que se quedó sin ganar la Copa.

3. Hungría 4-2 Uruguay, Semifinal 1954 en Suiza

Puskás era la gran figura de Hungría | Ferenk Puskas

La generación de Puskás, Kocsis y Czibor se medía a un Uruguay que venía de conseguir lo inédito en 1950, tras ganar su segunda Copa del Mundo. Los europeos se habían adelantado 2-0, los charrúas empataron con más corazón que ideas y luego en la prórroga apareció Kocsis.



Uno de los goleadores históricos de los mundiales conseguiría dos tantos para consumar un triunfo heroico, ya que los sudamericanos venían con la etiqueta de favoritos.

2. Uruguay 2-1 Brasil, final 1950 en Brasil

El 16 de julio de 1950, Brasil ganaba la final de la #CopaMundialFIFA por 1-0 ante @Uruguay en un Estadio Maracaná lleno.



Todo iba bien para los locales, hasta que Schiaffino y Ghiggia lo dieron vuelta 2-1. El estadio se silenció y todo el Uruguay festejó. Maracanazo. 🇺🇾🩵 pic.twitter.com/n1zJlocehK — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 16, 2024

Este partido fue tan memorable que se ganó el apodo del "Maracanazo", después de que el gran favorito, Brasil, perdiera en su casa, frente a miles de fanáticos, ante una Uruguay combativa y guerrera.



Hay reportes de que habían más de 200.000 personas en el estadio, que presenciaron como Schiaffino empató y Ghiggia, con un remate seco, silenció el estadio. Fue una sorpresa mundial.

1. Italia 3-2 Hungría, final 1938 en Francia

Happy International Goalkeeper Day! 🥳



This picture from our archives shows Gianpiero Combi and František Plánička shaking hands before kick-off at the FIFA 1934 World Cup Final 🇮🇹🇨🇿



The only time in World Cup Final’s history where both goalies were captains of their team! pic.twitter.com/NfCt51eSNs — FIFA Museum (@FIFAMuseum) April 14, 2021

Un fútbol efectivo fue suficiente para que la Italia de Vittorio Pozzo consiguiera consagrarse en París, ante una Hungría que era vista como la favorita para llevarse el título.



Hungría era favorita, gracias a sus estelares Sarosi y Zsengellér, pero Italia supo pegar en los momentos adecuados para conquistar el título. Con este trofeo, la azzurra se convirtió en la primera selección en ganar dos Copas del Mundo consecutivas.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026