Los 20 peores futbolistas en la historia de la Liga MX

En el mundo del cine existen galardones para distinguir a las mejores películas de cada año: ya sean los Óscares, los Globos de Oro, entre otros. No obstante, también existen los Razzies, un premio para nombrar a aquellos filmes que decepcionaron o que francamente fueron muy malas.

En el mundo del futbol la cosa es un tanto distinta, si bien existen distinciones para los mejores futbolistas, tanto a nivel local como internacional, no hay alguno que se entregue a aquellos jugadores que reciben más críticas y rechiflas por su rendimiento cada fin de semana.

El presente texto no tiene la intención de ridiculizar ni hacer menos la carrera de ninguno de los jugadores incluidos en el listado. Llegar al profesionalismo es una tarea que solamente algunos consiguen y brillar en primera división es incluso más remoto.

En esta lista incluimos a los jugadores que han sido catalogados por la afición como algunos de los "peores jugadores" contemporáneos de la Liga MX.

20. Joel Huiqui

Huiqui tuvo una breve pasantía por la selección de México | Steven Bisig-Imagn Images

El defensa central originario de Los Mochis siempre es incluido en este tipo de listas, lo cual podría parecer algo injusto. Si bien es autor de la 'Huiquinha', una de las jugadas más infames en la historia de la liga, Huiqui fue titular por muchos años en Cruz Azul, Morelia y Pachuca, cuenta con un título de Liga MX y estuvo a punto de ir al Mundial de 2006.





19. Santiago Fernández

La carrera de Santiago Fernández fue muy breve. El canterano americanista parecía tener algo especial, incluso formó parte del Barcelona B. Sin embargo, su carrera se vio manchada por aquel desastroso partido entre la Selección Mexicana y Haití en el preolímpico rumbo a Beijing 2008. El delantero nunca se pudo sobreponer a ese fracaso y se retiró en 2009 tras jugar en Puebla.

18. Juan Carlos Leaño

Juan Carlos Leaño | IMAGO

Leaño fue motivo de críticas y burlas a lo largo de su carrera. El defensa fue señalado por ser siempre titular en el equipo propiedad de su familia. Si bien Leaño nunca se caracterizó por ser un jugador técnico, siempre mostró coraje en la cancha. Le alcanzó para disputar casi 300 partidos en primera y jugar una final.

17. Narciso Mina

El delantero ecuatoriano es uno de los peores elementos que han llegado al América en su historia. Mina llegó a las Águilas como el reemplazo de 'Chucho' Benítez, pero pasó con más penas que gloria por Coapa. No se le recuerda con cariño en el cuadro azulcrema tras sus tremendas fallas en la final del Apertura 2013. Tampoco lució con Atlante.

16. Rafael Baca

Rafael Baca | Dan Hamilton-Imagn Images

El de Rafa Baca es un caso único. El mediocampista fue criticado duramente por su propia afición durante su periplo de casi 10 años en la institución. Baca ganó una Copa MX, una Supercopa de México, una Liga MX, un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga. A pesar de sus logros, no es recordado con mucho cariño en La Noria.

15. Julio César Domínguez

Julio César Domínguez | Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

El de Domínguez es un caso parecido al de Baca. El central mexicano se formó en las básicas de la Máquina Celeste y ganó varios títulos con el club. Jugó 655 partidos con Cruz Azul, fue titular con prácticamente casi todos los técnicos que dirigieron a los cementeros en los últimos 17 años y aun así hay quien lo llama "jugador malo".

14. Marco Antonio Palacios

Marco Antonio Palacios | John Geliebter-Imagn Images

'Pikolín' Palacios fue objeto de burla durante gran parte de su carrera. Sus detractores señalaban, cada vez que podían, su falta de técnica y su lentitud. El defensa de Pumas ganó cuatro títulos como jugador del conjunto de la UNAM. ¿Nada mal, no?

13. Gonzalo Bergessio

El delantero argentino llegó con mucho cártel al Atlas a mediados de 2015. Bergessio estuvo un año con los rojinegros y su nivel dejó mucho que desear. Jugó 37 partidos y metió ocho goles.

12. Juan Anangonó

Juan Anangonó | IMAGO

El delantero ecuatoriano llegó como una apuesta de Leones Negros para evitar el descenso. Sin embargo, Anangonó no fue el delantero que esperaban los melenudos. Su paso por el futbol mexicano fue más bien decepcionante.

11. Maranhao

El extremo brasileño es recordado por su fugaz paso por la Máquina Celeste. El futbolista estuvo un año en La Noria y dejó muchas memorias a su paso. Francinilson Meirelles, su verdadero nombre, se distinguía por su velocidad, aunque su regate podía llegar a ser torpe.

10. Yorleys Mena

Yorleys Mena | IMAGO

Mena llegó a Monarcas Morelia a inicios de 2015 y dejó las filas del equipo purépecha un año después con más pena que gloria. El extremo es recordado por una jugada de contragolpe a toda velocidad en la que terminó tropezando solo.

9. Giovani dos Santos

Giovani dos Santos | Troy Taormina-Imagn Images

Gio, sin duda alguna, es uno de los jugadores históricos del futbol mexicano, no obstante, su paso por la Liga MX con el América fue más que decepcionante. El delantero azteca mostró muy poco con las Águilas y cuando parecía que alcanzaba una versión aceptable, se lesionó de gravedad.

8. Armando Navarrete

Armando Navarrete | Kyle Terada-Imagn Images

El guardameta fue suplente de Guillermo Ochoa por muchos años y cumplió cuando se le requirió. Cuando Memo dejó a las Águilas, Navarrete recibió una oportunidad, pero no pudo consolidarse como titular. Tampoco lo pudo hacer en Atlas.

7. Luis Ángel Landín

Al igual que Santiago Fernández, la carrera de Landín fue marcada por el torneo preolímpico. Landín, surgido de Pachuca, era una de las apuestas del futbol mexicano a futuro. Sin embargo, entre malas decisiones y el gran fracaso en el Tri, el delantero se cayó y deambuló por varios clubes de la Liga MX y el extranjero.





6. Edcarlos Conceicao

Edcarlos Conceição | IMAGO

Cruz Azul es el equipo con más entradas en la lista. Algunos de los jugadores tachados de 'malos' o 'troncos' están aquí de manera injusta. Edcarlos Conceicao se ganó este lugar a pulso. El central brasileño tuvo un paso corto en el equipo, pero se empeñó en hacerlo mal, pésimo.

5. Jeremy Menez

El exdelantero de la Roma, PSG y AC Milan tenía todo para ser una estrella mundial, solamente le faltaba disciplina. Llegó a las Águilas a inicios de 2018 y nunca se acomodó al cuadro de Coapa. Brilló más por su actividad extracancha que por lo que hizo en el terreno de juego.

4. Val Baiano

El delantero brasileño llegó con la responsabilidad de tomar el lugar de Humberto Suazo. Con Val Baiano pasó poco y nada. Estuvo seis meses en la institución.

3. Daniel Bilos

Daniel Bilos | IMAGO

El delantero argentino tuvo un paso breve por las Águilas, pero siempre que se habla de los "peores jugadores" en la historia de la liga, su nombre surge. Apenas estuvo un semestre con el América. Jugó 14 partidos y metió tres goles.

2. Everton Cardoso

Everton Cardoso | LatinContent/GettyImages

Tigres pagó una millonada para adquirir los servicios de la promesa brasileña. Cardoso nunca rindió con los felinos y estuvo un año en la institución.

1. Enrique Vera

El medio paraguayo llegó al Club América con buen cartel gracias a sus actuaciones con la selección guaraní. Vera nunca se encontró en el futbol mexicano y se distinguió por su lentitud y por fallar goles cantados.