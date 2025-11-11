Los 25 mejores futbolistas que juegan en la Liga de Arabia Saudí: Ronaldo, Benzema, Kanté y más

La Liga de Arabia Saudita ha hecho una inversión multimillonaria en los años recientes con el objetivo de despertar el interés del fútbol en su país y el resto del mundo, figuras del fútbol mundial desde futbolistas juveniles, jugadores que se encuentran en su plenitud y jugadores de gran experiencia han llegado a dicha liga, gracias a los salarios exorbitantes que ofrecen.

Si bien es cierto que son muy pocos los equipos que son realmente competitivos y que hay una gran diferencia del resto, debido a la diferencia de plantillas entre los clubes, varios equipos cuentan con muchas estrellas de talla internacional.

A continuación, en la siguiente lista mencionaremos a 25 de los mejores futbolistas que se encuentran actualmente en el fútbol saudí.

25. Moussa Diaby - Al-Ittihad

El extremo francés de 26 años es conocido por su velocidad explosiva y regate letal; llegó de Aston Villa en 2024 como fichaje estelar para potenciar el ataque a cambio de 60 millones de euros.

24. Firas Al-Buraikan - Al-Ahli

El delantero saudí de 25 años es uno de los mejores talentos locales y cuenta con un olfato goleador; es formado en la cantera de Al-Ahli y representa a la nueva generación de la SPL.

23. Salem Al-Dawsari - Al-Hilal

El veterano extremo saudí de 34 años es una estrella nacional y héroe de la Copa Asiática 2019 con la selección de Arabia Saudita y actualmente es uno de sus referentes, es versátil y creativo, además, es capitán tanto en selección como en el club.

22. Rúben Neves - Al-Hilal

El mediocampista portugués de 28 años es un maestro del pase largo y visión de juego; fichado de Wolves en 2023 por 55 millones de euros y aún se encuentra en su plenitud física siendo un elemento clave en la selección de Portugal.

21. Mateo Retegui - Al-Qadsiah

El delantero ítalo-argentino de 26 años llegó a ser máximo goleador de Serie A; esta temporada fue fichado de Atalanta por más de 68 millones de euros en verano 2025 como refuerzo récord del equipo que ascendió en la temporada pasada y que ha hecho muy bien las cosas en Primera División.

20. Malcom - Al-Hilal

El extremo brasileño de 28 años ex del Barcelona, es un regateador nato con visión; llegó de Zenit en 2024 y desde entonces se ha convertido en un elemento determinante en el equipo saudí con mucho aporte en la ofensiva gracias a sus goles y asistencias.





19. Sergej Milinković-Savić - Al-Hilal

El mediocampista serbio de 30 años es un jugador con mucha fuerza y goles; es un ex-Lazio, fichado por 40 millones de euros y actualmente es el corazón del mediocampo del Al Hilal, siendo un elemento clave desde las últimas dos campañas donde el equipo ganó muchos trofeos.



18. Kalidou Koulibaly - Al-Hilal

El defensa central senegalés de 34 años es un muro físico y líder; ex-Chelsea y Napoli, fichado en 2023 por su experiencia en Champions League para asumir el liderato de la zaga del cuadro saudí.

17. Predrag Rajković - Al-Ittihad

El portero serbio de 30 años es el titular del Al-Ittihad desde el 2023 y cuenta con reflejos de élite y salida de balón; exMallorca fue fichado para darle seguridad al arco de uno de los mejores clubes de la liga.

16. João Cancelo - Al-Hilal

El lateral derecho portugués de 31 años tiene cualidades ofensivas y técnicas; exjugador del Manchester City y Barça, actualmente funge como uno de los titulares del Al Hilal y sigue siendo considerado por la selección de Portugal.

15. Theo Hernández - Al-Hilal

El lateral izquierdo francés de 28 años es veloz y goleador; fichado de Milan por 25 millones de euros en julio de 2025 para componer una línea defensiva de élite para el cuadro saudí.

14. Marcelo Brozovic - Al-Nassr

El mediocampista defensivo croata de 32 años es un distribuidor preciso; ex Inter de Milan que fue fichado en 2023 por el Al Hilal y actualmente es uno de los referentes del equipo los caballeros de Najd.

13. Fabinho - Al-Ittihad

El experimentado mediocampista brasileño de 32 años es un recuperador incansable; ex-Liverpool, llegó en 2023 para añadir polivalencia defensiva a cambio de más de 46 millones de euros.



Actualmente es uno de los líderes y capitanes del club. Además, fue uno de los primeros en arribar a la liga en la oleada de extranjeros élite.

12. Riyad Mahrez - Al-Ahli

El polivalente delantero argelino de 34 años llegó procedente del Manchester City a cambio de 35 millones de euros, es un mago del regate y uno de los líderes ofensivos del Al-Ahli.

11. Ivan Toney - Al-Ahli

El delantero inglés de 29 años llegó procedente del Brentford a cambio de 42 millones de euros, es fuerte en el aire con un gran olfato goleador, siendo el referente ofensivo del equipo.

10. Abderrazak Hamdallah - Al-Shabab

El delantero marroquí de 34 años es un goleador letal con amplia experiencia en el fútbol de Arabia Saudita habiendo jugado en varios clubes siendo un goleador muy rentable, actualmente es el capitán del Al-Shabab.

9. Kingsley Coman - Al-Nassr

El extremo francés de 29 años llegó al fútbol árabe debido al exorbitante contrato que le ofrecieron para abandonar las filas del Bayern Munich y convertirse en un socio de Cristiano, es veloz y desequilibrante con una calidad asombrosa que puede ofrecer muchos beneficios ofensivos.

8. Darwin Núñez - Al-Hilal

El joven delantero uruguayo de 26 años abandonó la Premier League cuando era un elemento del Liverpool para arribar a Arabia, es explosivo y caótico hacía al frente, fue vendido por Liverpool en 2025 por 60 millones de euros siendo una estrella en ascenso del fútbol uruguayo.

7. Kostas Fortounis - Al-Khaleej

El polivalente mediocampista griego de 33 años es un creador de juego, llegó del Olympiacos como agente libre y es líder en pases clave con visión élite. Además, es seleccionado griego.

6. João Félix - Al-Nassr

El joven delantero portugués de 26 años es un talentoso y versátil jugador que le sentó muy bien el fútbol en Arabia, fue comprado de Atlético de Madrid por 30 millones de euros y actualmente es líder de goleo individual en el campeonato.

5. Sadio Mané - Al-Nassr

El potente extremo senegalés de 33 años es veloz y goleador; ex-Bayern y Liverpool, fue fichado en 2023 por 30 millones de euros convirtiéndose en un referente del Al-Nassr.

4. N'Golo Kanté - Al-Ittihad

El mediocampista francés de 34 años llegó a ser considerado el mejor medio del mundo en su etapa en Europa, siendo un incansable recuperador, formó parte del Chelsea y ya ha podido conquistar dos títulos de la Liga de Arabia desde que llegó como agente libre en el verano de 2023.

3. Íñigo Martínez - Al-Nassr

El experimentado defensa central español de 34 años dejó al Barcelona para arribar a Arabia Saudita que le ofreció tener un contrato irreal, es un líder con mucho juego aéreo, aún tiene un muy buen nivel de calidad de Europa.

2. Karim Benzema - Al-Ittihad

El delantero y Balón de Oro 2022 francés de 37 años es una leyenda del Real Madrid fue contratado en 2023 como agente libre y desde entonces ha podido conquistar muchos trofeos siendo el líder ofensivo y capitán del Al-Ittihad.

1. Cristiano Ronaldo - Al-Nassr

El histórico portugués de 40 años, cinco veces ganador del Balón de Oro llegó al fútbol de Arabia Saudita después de la Copa del Mundo Qatar 2022 tras haber rescindido su contrato con el Manchester United.



Su contrato con el Al-Nassr fue el más lucrativo del mundo lo que lo convenció de jugar en el país de Medio Oriente. Actualmente el ‘Bicho’ tiene contrato hasta 2027 y espera llegar a la cifra récord de 1,000 goles como futbolista profesional antes de su retiro.