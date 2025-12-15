Los 25 mejores jugadores en la historia del Manchester United - rankeados

El Manchester United es uno de los clubes más ricos de Europa, no solo por su potencia en el plano económico, sino por una historia de títulos, conquistas y competitividad.

El cuadro de Manchester, que ahora es dirigido por el portugués Ruben Amorim, tuvo épocas doradas, sobre todo cuando lo dirigió Sir. Alex Feguson, entrenador con el que el club conquistó 38 títulos en 26 años.

Muchos jugadores han pasado por el club, pero no todos han dejado una huella. Cuando se habla de los mejores futbolistas que vistieron esa camiseta, viene a la mente Bobby Charlton, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo o Eric Cantona.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos los 25 mejores futbolistas en la historia de los "Diablos Rojos".

25. Tommy Taylor

Tommy Taylor would have celebrated his 87th birthday today.



Tommy's father told him at the age of 14 that he was going to play sport for a living to avoid working on the coal face. That’s exactly what he did.



131 goals in 191 games for Manchester United. pic.twitter.com/FGRY1hUkc4 — United Through Time - a Man United history podcast (@UtdThroughTime) January 29, 2019

Disputó 191 partidos con el United y maravilló con sus goles a la afición en la década de los 50. Falleció a los 26 años de edad, tras la tragedia aérea en Múnich en febrero de 1958. Ganó dos Premier League y una Community Shields con el equipo. También fue parte de la selección de Inglaterra, aunque solo pudo participar en 16 encuentros. Marcó 131 goles con el club.

24. Duncan Edwards

Duncan Edwards | PA Images/GettyImages

Muchos hablan de lo que pudo haber llegado a ser este jugador. Bobby Charlton dijo: "Es el mejor jugador que jamás vieron o verán". Falleció a los 21 años de edad, producto del accidente aéreo que tuvo el equipo en febrero de 1958, en Múnich. Ganó dos Premier League y dos FA Cup. Siempre será recordado por su talento, versatilidad, velocidad y explosión.

23. Michael Carrick

Michael Carrick | John Peters/GettyImages

Carrick era de esos mediocampistas que podían ayudar en casi cualquier posición. Cuando su equipo le necesitaba para defender, hacía un gran trabajo. Cuando había que sumarse al ataque, Carrick también ayudaba. Jugó 464 partidos con la camiseta del United. Fue un jugador que le dio balance al equipo, en una época en la que brillaba Cristiano Ronaldo, Carlos Tévez y Wayne Rooney. Es muy querido por los aficionados del club por su entrega.

22. Dwight Yorke

Dwight Yorke | Mark Leech/Offside/GettyImages

Fue un delantero que brilló en poco tiempo y se ganó el cariño de la afición en el poco tiempo que estuvo en el club. Sin embargo, no necesitó muchas temporadas para alcanzar hasta 10 títulos. En total, el delantero disputó 152 partidos y marcó 65 goles con el United. Fue el socio perfecto de Andy Cole, en una época en la que el United de Ferguson acostumbraba a jugar con dos delanteros.

21. Patrice Evra

Patrice Evra | John Peters/GettyImages

El francés disputó 379 partidos con el Manchester United, siendo uno de los mejores laterales izquierdos en la historia. Era tan efectivo en defensa como en ataque. Su habilidad para ayudar a los centrales fue reconocida por Ferguson en varias oportunidades. Representó a Francia y es considerado una leyenda en el United, por su entrega y compromiso. Ganó cinco Premier League y una edición de la UEFA Champions League.

20. Mark Hughes

Mark Hughes | David Cannon/GettyImages

Fue un delantero que marcó una época, gracias a la capacidad que tenía para definir. Tuvo dos etapas en el club. Primero, brilló desde 1980 hasta 1986 y luego regresó en 1988 hasta 1995, cuando se despidió del United. Fue quizás el primer delantero que se consolidó en la época de inicio de Alex Ferguson como entrenador. Lo más interesante es que Hughes fue parte de las divisiones juveniles del equipo y luego se convirtió en figura.

19. Ole Gunnar Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Tiene quizás uno de los sobrenombres más llamativos de la historia del fútbol mundial: "El asesino con cara de niño". El noruego fue un delantero temible, que se mantuvo por mucho tiempo en el equipo y siempre dejaba su huella, como titular y como suplente. Disputó 366 partidos con el equipo y fue el héroe de la Champions League de 1999 con un gol en el tiempo agregado, para la victoria sobre el Bayern Múnich en aquella mítica final que se disputó en el Camp Nou de Barcelona.

18. Edwin van der Sar

Edwin van der Sar | Etsuo Hara/GettyImages

Los guardametas también tienen espacio en este conteo y Edwin van der Sar, el portero holandés, fue uno de los mejores en la historia del equipo, gracias a sus impresionantes atrapadas. Desde que llegó al equipo se ganó la confianza de Ferguson y logró varios títulos. Ganó 10 títulos, consiguió una UEFA Champions League y se coronó en cuatro ocasiones en la Premier League.

17. Denis Irwin

Denis Irwin | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

La defensa estaba bien resguardada si Denis Irwin estaba en el once inicial de Alex Ferguson. Irwin lo ganó todo desde 1990 hasta 2002, consiguiendo 7 Premier Leagues, 2 FA Cups, 1 UEFA Champions League, una Recopa de Europa y una Copa de la Liga. Fue un jugador consistente, veloz y capaz de jugar casi en cualquier posición de la zaga.

16. Jaap Stam

Jaap Stam | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Considerado uno de los defensores más rudos en toda la historia del fútbol mundial, el holandés brilló en su etapa en el United, logrando 3 Premier Leagues, una FA Cup y una UEFA Champions League, en su corta pero exitosa etapa de 1998 hasta 2001. Las lesiones marginaron un poco su carrera, pero mientras estuvo sano, dio muestras de su gran calidad para defender con la camiseta roja.

15. Ruud van Nistelrooy

Ruud van Nistelrooy | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El prime de Ruud van Nistelrooy fue uno de los más impresionantes para delantero alguno en la historia de la Premier League. Era letal en el uno contra uno en su etapa en el Manchester United, equipo en el que estuvo desde el 2000 hasta 2006. Disputó 219 partidos con los Diablos Rojos y consiguió 150 goles. En Premier League marcó 95 goles en 150 encuentros.

14. Steve Bruce

Steve Bruce | Phil O'Brien - EMPICS/GettyImages

Desde 1987 hasta 1996, Bruce tuvo un puesto intocable en la defensa del Manchester United, destacando por su buen juego aéreo y su velocidad para desarmar el ataque de los contrarios. Ganó 3 Premier Leagues, 3 FA Cups, una Recopa de Europa, una Copa de la Liga y 3 Community Shields. Fue una gran dupla de Gary Pallister y, a pesar de ser defensor, tenía una gran capacidad goleadora.

13. Peter Schmeichel

Peter Schmeichel | ullstein bild/GettyImages

Para muchos, Peter Schmeichel es el mejor portero en la historia del Manchester United. Quizás otros duraron más tiempo en el equipo y tengan un palmarés más nutrido, pero el danés fue clave en el triplete de 1999, considerada la mejor temporada en la historia del club. Además, tiene la hazaña de haber jugado ocho temporadas en el equipo y haber conseguido 5 títulos de la Premier League.

12. David Beckham

David Beckham | Mark Leech/Offside/GettyImages

Si hay un jugador que representó con orgullo los colores del Manchester United ese fue David Beckham. No solo se convirtió en un jugador de fútbol estelar sino que fue toda una celebridad, siendo imagen de grandes marcas que revolucionaron el club. Luego se fue al Real Madrid y eso le ganó varios enemigos entre los aficionados de los "Diablos Rojos". Ganó 10 títulos, incluidos seis de Premier League y una UEFA Champions League en 1999.

11. Nemanja Vidić

Nemanja Vidić | Matthew Peters/GettyImages

Un central de época en el United, que mostró liderazgo, corazón y mucha entrega en su tiempo de servicio con el club. Ha sido votado como el mejor zaguero en la historia de la Premier League en distintas encuestas, que han coincidido en que su talento estaba por encima del resto. Ganó 5 Premier Leagues, una UEFA Champions League, 3 Copas de la Liga, 5 Community Shields y un Mundial de Clubes. Además, tenía una gran personalidad y un liderazgo notable en el vestuario del club.

10. Eric Cantona

Eric Cantona | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

El francés fue de los delanteros favoritos de Alex Ferguson en su primera etapa en el club. Era irreverente, tenía un estilo de juego único y un poder de definición que hacía temblar a los rivales. Ganó nueve títulos en Manchester, 4 de ellos de la Premier League. Disputó 185 partidos y anotó 82 goles. Se retiró muy temprano, a los 30 años de edad, quizás en el mejor momento de su carrera.

9. Gary Neville

Gary Neville | Frank Peters/GettyImages

Si hablamos de laterales derechos, Gary Neville se lleva todos los focos por haber hecho una carrera magnífica en el United. Neville no solo destacaba por sus habilidades para defender el frente derecho de la defensa, sino también por su liderazgo e identidad con el club. Estuvo desde 1992 hasta 2011, ganando 8 Premier Leagues, dos Ligas de Campeones, cuatro FA Cup y un Mundial de Clubes. Se ganó la confianza de Alex Ferguson y se despidió del club siendo una leyenda.

8. Rio Ferdinand

Rio Ferdinand | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Es considerado como el mejor defensor en la historia del club. Era un central muy rudo, pero también inteligente para liderar la zaga. Estuvo con el United desde 2002, hasta 2014, logrando 6 Premiers League, una Liga de Campeones, 3 Copas de la Liga, 6 Community Shields y un Mundial de Clubes. Ahora se dedica a ser analista deportivo en la televisión y siempre es vinculado con el Manchester United, por la gran carrera que logró en Old Trafford.

7. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo | FRANCK FIFE/GettyImages

Se unió al Manchester United siendo apenas un niño, que había tenido destellos de grandeza en el Sporting de Lisboa de Portugal. Luego, con la ayuda de Alex Ferguson, se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Tuvo dos etapas en el club y es considerado como una leyenda. En total, disputó 347 partidos y marcó 145 goles, logrando una UEFA Champions League y tres Premier League.

6. Roy Keane

Roy Keane | Mark Leech/Offside/GettyImages

Su mentalidad ganadora y capacidad para motivar a sus compañeros lo convirtieron en el capitán más emblemático en la era de Alex Ferguson como entrenador. Estuvo desde 1993 hasta 2005 con el equipo, siempre mostrando un gran nivel en el medio del campo. La destrucción de circuitos de juego de los rivales era su especialidad. Ganó 17 títulos con el equipo, entre ellos siete Premier League y una UEFA Champions League.

5. Paul Scholes

Paul Scholes | John Peters/GettyImages

Paul Scholes era el motor y cerebro de juego del Manchester United en la mejor época en la historia del club. Su inteligencia para encontrar espacios lo convirtió en uno de los mejores mediocampistas del mundo. Fue figura del equipo desde 1993 hasta 2013. Dejó 718 partidos y anotó 155 goles, logrando 25 títulos, con 11 Premier League y dos UEFA Champions League.

4. George Best

George Best | Mirrorpix/GettyImages

Fue toda una celebridad en Manchester, en 11 temporadas, desde 1963 hasta 1974. Dueño de un gran remate y olfato goleador, Best consiguió disputar 470 partidos y marcó 179 goles. Los problemas con el alcohol empañaron un poco su carrera. Ganó una Copa de Europa y dos Premier League.

3. Wayne Rooney

Wayne Rooney | Tom Purslow/GettyImages

El inglés es el máximo anotador en la historia del Manchester United con 253 goles, en 555 partidos al servicio de los "Diablos Rojos". Ganó 16 títulos, incluidos cinco Premier League y una UEFA Champions League. Aunque no era precisamente un delantero, Rooney tenía la polivalencia de jugar por los costados o más retrasado. Era muy fuerte, irreverente y leal al United.

2. Bobby Charlton

Bobby Charlton | Hulton Deutsch/GettyImages

Es no solo una auténtica leyenda del Manchester United sino del fútbol mundial. Para muchos, el mejor jugador inglés de la historia. Fue uno de los pocos sobrevivientes del accidente aéreo de Múnich en 1958. Jugó 17 años, desde 1956 hasta 1973, consiguiendo seis títulos, entre ellos tres Premier League. Parecía un adelantado para su época, con una capacidad de definición impresionante.

1. Ryan Giggs

Ryan Giggs | Henri Szwarc/GettyImages

En el sitial de honor no hay dudas. Ryan Giggs es el mejor jugador en la historia del Manchester United, no solo por su rendimiento, sino por su liderazgo y amor por los colores del club. Jugó 24 temporadas, desde 1990 hasta su retiro en 2014. Es el jugador con más partidos en el equipo, con 913 encuentros. Ganó 31 títulos y es la gran leyenda del United.

