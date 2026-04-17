Los 3 entrenadores que se perfilan como los favoritos para dirigir al Real Madrid

El Real Madrid atraviesa por uno de sus peores momentos en los últimos años. Están fuera de la Copa del Rey y también de la UEFA Champions League. En lo que respecta a LaLiga, el FC Barcelona les saca nueve puntos de ventaja y el título podría definirse justamente en el super clásico de España, a disputarse el domingo 10 de mayo, en la cancha del renovado estadio Spotify Camp Nou.

La exigencias, en uno de los equipos más emblemáticos en la historia del deporte, son siempre las mayores. El margen de error es mínimo. No hay lugar para la paciencia cuando el proceso carece de resultados.

Es por eso que el aún director técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, estaría viviendo sus últimos días como estratega del conjunto blanco y ya hay tres nombres que se perfilan como los principales candidatos para ocupar su lugar.

Mauricio Pochettino

United States v Portugal - International Friendly | Andrew J. Clark/ISI Photos/USSF/GettyImages

Actualmente, el estratega argentino dirige a la selección de Estados Unidos. Sin embargo, el camino al Mundial 2026, en donde el conjunto de las barras y las estrellas serán el principal anfitrión, ha sido bastante irregular.

Debido a ello, se dice que el ex director técnico del PSG estaría escuchando ofertas que le permitan seguir en la élite una vez que culmine la justa mundialista.

Massimiliano Allegri

🚨 𝗡𝗘𝗪: Maximiliano Allegri and Mauricio Pochettino are both on Real Madrid's shortlist as potential next manager.



The club has admired both coaches for a long time now.



— @lequipe pic.twitter.com/uHgoXqu70l — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 16, 2026

Otro nombre que se ha sumado recientemente a la lista, es el del entrenador italiano Massimiliano Allegri, actual estratega del AC Milán. No sería la primera vez que se le vincula con el conjunto blanco. El hombre es del agrado de los aficionados merengues y la directiva madridista consideraría armar un interesante proyecto con base en el estilo de juego que el aún director técnico del Milán desee implementar.

El tercero en la lista, es el ex entrenador del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp. Sin embargo, según informó Fabrizio Romano, el Real Madrid está a la espera de que sea el propio estratega quien dé el primer paso, manfiestando su interés de volver a dirigir.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Real Madrid are interested in Jurgen Klopp, but want him to make the first move.



If he wants to come back to coaching, then he should say it. They will not start contacts with him until this happens.



— @FabrizioRomano pic.twitter.com/0HDTXo1qGP — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 16, 2026

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