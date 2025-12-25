El Arsenal va líder en la Premier League y en la Champions, aún así se espera que haya cambios en la plantilla para el próximo curso. A continuación mencionamos algunos jugadores de la plantilla actual de los gunners que, por motivos como bajo rendimiento relativo, competencia alta en su posición, lesiones recurrentes, contratos que expiran pronto o necesidad de generar fondos tras un verano de grandes gastos, podrían ser candidatos razonables para marcharse a final de temporada o incluso en enero 2026.

Esto basado en rumores y análisis actuales a diciembre 2025, con el equipo en una posición fuerte, pero priorizando rotación y ventas para equilibrar el plantel.

1. Gabriel Jesus

El delantero brasileño de 28 años ha regresado recientemente de una grave lesión de LCA que lo mantuvo fuera casi toda la temporada anterior (desde enero 2025). Con la llegada de Viktor Gyokeres como referencia principal y otros refuerzos ofensivos como Noni Madueke y Eberechi Eze, su rol ha disminuido.



Mikel Arteta ha descartado explícitamente una salida en enero 2026, bloqueando ofertas y afirmando que lo necesita por la crisis de lesiones en ataque (ausencias de Gyokeres, Havertz y otros).



El propio Jesus ha publicado una carta abierta reafirmando su deseo de quedarse, con "asuntos pendientes" en el club y ambición por el Mundial 2026. Sin embargo, hay interés de AC Milán (su entorno lo ofreció directamente), clubes brasileños y saudíes.



Fuentes como The Athletic indican que podría atraer ofertas en verano 2026 para generar fondos tras el gasto masivo del club. Su contrato expira en 2027, pero una salida en 2026 parece probable si no recupera protagonismo.

2. Leandro Trossard

El versátil atacante belga de 31 años firmó una renovación significativa en verano 2025 con subida salarial, tras un proceso largo.



Su contrato original expiraba en 2026 (con opción de extensión), pero el nuevo acuerdo lo ata más tiempo, aunque algunos rumores previos hablaban de interés saudí o de clubes como Roma, Dortmund y Fenerbahçe (rechazados). Con los fichajes de Madueke y Eze, sus minutos han bajado, convirtiéndolo en jugador de rotación.



Fuentes como CaughtOffside indican que Arsenal estaría abierto a venderlo en 2026 si llega una buena oferta, para rejuvenecer el ataque y cumplir reglas financieras. No hay planes inmediatos de salida en enero



Su futuro depende de su rol esta temporada, pero una partida en verano 2026 no sería sorpresa si busca más minutos.

3. Ben White

El defensor inglés de 28 años, polivalente (lateral derecho o central), firmó una extensión larga hasta 2028 en 2024.



Esta temporada ha perdido titularidad por lesiones recurrentes y la irrupción de Jurrien Timber como preferido en el lateral derecho. Ha sido suplente no usado en varios partidos de Premier, generando dudas sobre su futuro.



Rumores indican que Arsenal estaría abierto a ofertas "sensibles" en enero o verano 2026 para generar ingresos, especialmente tras el gasto veraniego.



El jugador podría pedir salida en verano si quiere jugar regularmente de cara al Mundial 2026. No hay salida inminente en enero, pero su situación se evaluará al final de temporada; su alto valor (alrededor de 50 millones de libras esterlinas) lo hace vendible para una buena entrada de ingresos al club.

