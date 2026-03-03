Los 3 suspendidos del Real Madrid para el duelo ante el Celta de Vigo

El Real Madrid atraviesa un momento complicado. El conjunto merengue cayó este lunes 2 de marzo ante el Getafe, en duelo correspondiente a la jornada 26 de LaLiga, y quedó a cuatro puntos del FC Barcelona en la carrera por el título.

Por si fuera poco, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afrontará el compromiso del viernes frente al Celta de Vigo, sexto lugar de la clasificación, con bajas sensibles por sanción. El encuentro se disputará en el Estadio Abanca Balaídos.

Huijsen, Carreras y Mastantuono, descartados contra el Celta

Los merengues no podrán contar con Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono para el trascendental compromiso ante la escuadra gallega.

En el caso de Mastantuono, el mediocampista fue expulsado al minuto 95 del encuentro frente al Getafe tras dirigir insultos al árbitro. Todo indica que recibirá una sanción de al menos dos partidos, lo que representa una baja sensible para el equipo en un momento clave de la temporada.

Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Huijsen, uno de los refuerzos para la presente temporada y cuyo rendimiento ha quedado por debajo de las expectativas, ingresó al minuto 55 en sustitución de David Alaba y apenas 13 minutos después fue amonestado.

El exjugador del Bournemouth acumuló así su quinta tarjeta amarilla del campeonato, por lo que deberá cumplir un partido de suspensión y se perderá el duelo del viernes ante el Celta de Vigo.

Dean Huijsen | JAVIER SORIANO/GettyImages

Por su parte, Carreras tampoco podrá estar presente en este compromiso. El lateral fue amonestado al minuto 90+4 y, al tratarse de su quinta tarjeta amarilla en la temporada, deberá cumplir un partido de suspensión.

De esta manera, el exjugador del Benfica no estará disponible para el próximo encuentro de LaLiga, lo que representa otra baja sensible para el conjunto merengue.

Álvaro Carreras | Diego Souto/GettyImages

Álvaro Arbeloa afrontará días complejos en la planificación del próximo compromiso. Con las sanciones de Huijsen y Carreras, sumadas a las múltiples bajas por lesión, el técnico tendrá un auténtico rompecabezas para armar la zaga titular de cara al duelo ante los gallegos. Configurar el cuadro bajo se perfila como uno de sus mayores desafíos en la previa del encuentro.