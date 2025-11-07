Los 35 futbolistas jóvenes con mayor crecimiento para el modo carrera del EA Sports FC 26

Si eres aficionado al modo carrera, sabes que uno de los principales objetivos es pensar a futuro. Fichar veteranos puede ser económico hasta cierto punto, pero el declive en su media provocará que hagas un doble gasto para cubrir después su posición.

Por eso, debes de buscar siempre jóvenes joyas que solo necesitan minutos y un buen plan de desarrollo para convertirse en estrellas o al menos, futbolistas que te cumplan bien con su rol. Esto te asegurará un futuro brillante y sobre todo, que no estés sufriendo con la seguridad de tu trabajo como entrenador.

En Sports Illustrated buscamos a los jugadores que mayor crecimiento tienen en el EA Sports FC 26. Esto va a significar un costo de fichaje bajo y claro, mucho potencial a futuro.

Nombre Club Posición Edad Rating Potencial Crecimiento de rating Valor Wisdom Mike Bayern Múnich MI 16 61 85 24 1 mde Zavier Gozo Real Salt Lake ED 18 58 80 22 650 mil euros Frederik Damkjer Viborg FF MC 17 58 80 22 625 mil euros Nimfasha Berchimas Charlotte FC MI 17 57 79 22 525 mil euros Christopher Cupps Chicago Fire DFC 17 55 77 22 375 mil euros Vitus Friis Odense Boldklub MCD 18 55 76 21 375 mil euros Moncef Zekri KV Mechelen MI 16 61 82 21 1 mde Tijn Van Ingelgom KV Mechelen POR 18 58 79 21 575 mil euros Ruud Nijstad FC Twente DFC 17 63 84 21 1.4 mde Justin Lerma Independiente del Valle MI 17 63 84 21 1.5 mde Michael Noonan Shamrock Rovers DC 16 60 81 21 775 mil euros Sam Parker Swansea City DFD 18 57 77 20 425 mil euros Kacper Potulski 1. FSV Mainz 05 DFC 17 62 82 20 1 mde Jeremiah Mensah Bayer Leverkusen MC 17 62 82 20 1.1 mde Jismerai Dillema FC Groningen MCD 18 58 78 20 525 mil euros René Mitongo Standard de Liège DC 17 61 81 20 900 mil euros Louis Page Leicester City MCO 16 64 84 20 1.6 mde Ifeanyi Ndukwe FK Austria Wien DFC 17 57 77 20 425 mil euros Justin von der Hitz 1. FC Nürnberg MD 18 60 80 20 675 mil euros Liam West FC København MD 17 58 78 20 550 mil euros Tiago Poller TSG 1899 Hoffenheim II MCO 18 59 79 20 625 mil euros Olabade Aluko Leicester City DFI 18 58 78 20 550 mil euros Triston Rowe FC Annecy DFD 18 60 80 20 650 mil euros Thijs Kraaijeveld Feyenoord MC 18 59 79 20 625 mil euros Manu Duah San Diego FC MC 19 55 75 20 350 mil euros Diego Garcia FC Dallas MC 18 53 73 20 250 mil euros Jacob Ambæk Brøndby IF DC 17 58 78 20 550 mil euros Baek In Woo Ulsan HD FC MCO 18 52 72 20 220 mil euros Enzo Kana-Biyik FC Lausanne-Sport DC 18 58 78 20 575 mil euros Yang Mingrui Dalian Yingbo MI 18 54 74 20 300 mil euros Jandry Gómez Barcelona de Guayaquil MD 18 61 81 20 900 mil euros Sebastian Biller Silkeborg IF EI 18 57 77 20 450 mil euros Jacob Peter Hödl SK Sturm Graz MC 18 59 79 20 625 mil euros Nathan De Cat RSC Anderlecht MCD 16 65 85 20 1.8 mde Francis Onyeka VfL Bochum 1848 MCO 18 63 83 20 1.3 mde

*mde: millones de euros.

¿Cómo hacer que las jóvenes promesas se desarrollen más rápido?

Primero que nada, tienen que jugar. Su desarrollo dependerá del bono que ganen por nivel de juego y minutos. Además, es muy recomendable jugar los partidos y no simularlos todos. Así, puedes tener mejor control y sobre todo, ayudar a que tengan mejor desempeño.

Otro paso fundamental es el plan de desarrollo. Elegir el que menos semanas le tome y una revisar al menos una vez cada dos meses del juego si sigue siendo el plan que más conviene para su desarrollo.

Si cumples con estos pasos, en dos temporadas tendrás excelentes futbolistas, jóvenes y que fueron una verdadera ganga a comparación del valor que tomarán con su crecimiento.

¿Puede superar el potencial establecido por el juego?

La respuesta es sí y también puede pasar lo contrario.

El potencial se puede superar siempre y cuando desde un inicio se le den minutos de juego y un buen plan de desarrollo a los jóvenes. Si haces esto y aguantas la presión de no tener un equipo competitivo desde el inicio, en un par de campañas lo lograrás.

Sin embargo, también se pueden quedar cortos. Si solo los tienes en la banca o a en préstamos, la edad avanzará y con ello, es muy probable que su media no alcance lo prometido.

