Los 35 futbolistas jóvenes con mayor crecimiento para el modo carrera del EA Sports FC 26

Estos jugadores no tienen la mejor media, pero en un par de temporadas se convierten en excelentes piezas para tu club.
FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3
FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

Si eres aficionado al modo carrera, sabes que uno de los principales objetivos es pensar a futuro. Fichar veteranos puede ser económico hasta cierto punto, pero el declive en su media provocará que hagas un doble gasto para cubrir después su posición.

Por eso, debes de buscar siempre jóvenes joyas que solo necesitan minutos y un buen plan de desarrollo para convertirse en estrellas o al menos, futbolistas que te cumplan bien con su rol. Esto te asegurará un futuro brillante y sobre todo, que no estés sufriendo con la seguridad de tu trabajo como entrenador.

En Sports Illustrated buscamos a los jugadores que mayor crecimiento tienen en el EA Sports FC 26. Esto va a significar un costo de fichaje bajo y claro, mucho potencial a futuro.

Nombre

Club

Posición

Edad

Rating

Potencial

Crecimiento de rating

Valor

Wisdom Mike

Bayern Múnich

MI

16

61

85

24

1 mde

Zavier Gozo

Real Salt Lake

ED

18

58

80

22

650 mil euros

Frederik Damkjer

Viborg FF

MC

17

58

80

22

625 mil euros

Nimfasha Berchimas

Charlotte FC

MI

17

57

79

22

525 mil euros

Christopher Cupps

Chicago Fire

DFC

17

55

77

22

375 mil euros

Vitus Friis

Odense Boldklub

MCD

18

55

76

21

375 mil euros

Moncef Zekri

KV Mechelen

MI

16

61

82

21

1 mde

Tijn Van Ingelgom

KV Mechelen

POR

18

58

79

21

575 mil euros

Ruud Nijstad

FC Twente

DFC

17

63

84

21

1.4 mde

Justin Lerma

Independiente del Valle

MI

17

63

84

21

1.5 mde

Michael Noonan

Shamrock Rovers

DC

16

60

81

21

775 mil euros

Sam Parker

Swansea City

DFD

18

57

77

20

425 mil euros

Kacper Potulski

1. FSV Mainz 05

DFC

17

62

82

20

1 mde

Jeremiah Mensah

Bayer Leverkusen

MC

17

62

82

20

1.1 mde

Jismerai Dillema

FC Groningen

MCD

18

58

78

20

525 mil euros

René Mitongo

Standard de Liège

DC

17

61

81

20

900 mil euros

Louis Page

Leicester City

MCO

16

64

84

20

1.6 mde

Ifeanyi Ndukwe

FK Austria Wien

DFC

17

57

77

20

425 mil euros

Justin von der Hitz

1. FC Nürnberg

MD

18

60

80

20

675 mil euros

Liam West

FC København

MD

17

58

78

20

550 mil euros

Tiago Poller

TSG 1899 Hoffenheim II

MCO

18

59

79

20

625 mil euros

Olabade Aluko

Leicester City

DFI

18

58

78

20

550 mil euros

Triston Rowe

FC Annecy

DFD

18

60

80

20

650 mil euros

Thijs Kraaijeveld

Feyenoord

MC

18

59

79

20

625 mil euros

Manu Duah

San Diego FC

MC

19

55

75

20

350 mil euros

Diego Garcia

FC Dallas

MC

18

53

73

20

250 mil euros

Jacob Ambæk

Brøndby IF

DC

17

58

78

20

550 mil euros

Baek In Woo

Ulsan HD FC

MCO

18

52

72

20

220 mil euros

Enzo Kana-Biyik

FC Lausanne-Sport

DC

18

58

78

20

575 mil euros

Yang Mingrui

Dalian Yingbo

MI

18

54

74

20

300 mil euros

Jandry Gómez

Barcelona de Guayaquil

MD

18

61

81

20

900 mil euros

Sebastian Biller

Silkeborg IF

EI

18

57

77

20

450 mil euros

Jacob Peter Hödl

SK Sturm Graz

MC

18

59

79

20

625 mil euros

Nathan De Cat

RSC Anderlecht

MCD

16

65

85

20

1.8 mde

Francis Onyeka

VfL Bochum 1848

MCO

18

63

83

20

1.3 mde

*mde: millones de euros.

¿Cómo hacer que las jóvenes promesas se desarrollen más rápido?

Primero que nada, tienen que jugar. Su desarrollo dependerá del bono que ganen por nivel de juego y minutos. Además, es muy recomendable jugar los partidos y no simularlos todos. Así, puedes tener mejor control y sobre todo, ayudar a que tengan mejor desempeño.

Otro paso fundamental es el plan de desarrollo. Elegir el que menos semanas le tome y una revisar al menos una vez cada dos meses del juego si sigue siendo el plan que más conviene para su desarrollo.

Si cumples con estos pasos, en dos temporadas tendrás excelentes futbolistas, jóvenes y que fueron una verdadera ganga a comparación del valor que tomarán con su crecimiento.

¿Puede superar el potencial establecido por el juego?

La respuesta es sí y también puede pasar lo contrario.

El potencial se puede superar siempre y cuando desde un inicio se le den minutos de juego y un buen plan de desarrollo a los jóvenes. Si haces esto y aguantas la presión de no tener un equipo competitivo desde el inicio, en un par de campañas lo lograrás.

Sin embargo, también se pueden quedar cortos. Si solo los tienes en la banca o a en préstamos, la edad avanzará y con ello, es muy probable que su media no alcance lo prometido.

