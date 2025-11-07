Los 35 futbolistas jóvenes con mayor crecimiento para el modo carrera del EA Sports FC 26
Si eres aficionado al modo carrera, sabes que uno de los principales objetivos es pensar a futuro. Fichar veteranos puede ser económico hasta cierto punto, pero el declive en su media provocará que hagas un doble gasto para cubrir después su posición.
Por eso, debes de buscar siempre jóvenes joyas que solo necesitan minutos y un buen plan de desarrollo para convertirse en estrellas o al menos, futbolistas que te cumplan bien con su rol. Esto te asegurará un futuro brillante y sobre todo, que no estés sufriendo con la seguridad de tu trabajo como entrenador.
En Sports Illustrated buscamos a los jugadores que mayor crecimiento tienen en el EA Sports FC 26. Esto va a significar un costo de fichaje bajo y claro, mucho potencial a futuro.
Nombre
Club
Posición
Edad
Rating
Potencial
Crecimiento de rating
Valor
Wisdom Mike
Bayern Múnich
MI
16
61
85
24
1 mde
Zavier Gozo
Real Salt Lake
ED
18
58
80
22
650 mil euros
Frederik Damkjer
Viborg FF
MC
17
58
80
22
625 mil euros
Nimfasha Berchimas
Charlotte FC
MI
17
57
79
22
525 mil euros
Christopher Cupps
Chicago Fire
DFC
17
55
77
22
375 mil euros
Vitus Friis
Odense Boldklub
MCD
18
55
76
21
375 mil euros
Moncef Zekri
KV Mechelen
MI
16
61
82
21
1 mde
Tijn Van Ingelgom
KV Mechelen
POR
18
58
79
21
575 mil euros
Ruud Nijstad
FC Twente
DFC
17
63
84
21
1.4 mde
Justin Lerma
Independiente del Valle
MI
17
63
84
21
1.5 mde
Michael Noonan
Shamrock Rovers
DC
16
60
81
21
775 mil euros
Sam Parker
Swansea City
DFD
18
57
77
20
425 mil euros
Kacper Potulski
1. FSV Mainz 05
DFC
17
62
82
20
1 mde
Jeremiah Mensah
Bayer Leverkusen
MC
17
62
82
20
1.1 mde
Jismerai Dillema
FC Groningen
MCD
18
58
78
20
525 mil euros
René Mitongo
Standard de Liège
DC
17
61
81
20
900 mil euros
Louis Page
Leicester City
MCO
16
64
84
20
1.6 mde
Ifeanyi Ndukwe
FK Austria Wien
DFC
17
57
77
20
425 mil euros
Justin von der Hitz
1. FC Nürnberg
MD
18
60
80
20
675 mil euros
Liam West
FC København
MD
17
58
78
20
550 mil euros
Tiago Poller
TSG 1899 Hoffenheim II
MCO
18
59
79
20
625 mil euros
Olabade Aluko
Leicester City
DFI
18
58
78
20
550 mil euros
Triston Rowe
FC Annecy
DFD
18
60
80
20
650 mil euros
Thijs Kraaijeveld
Feyenoord
MC
18
59
79
20
625 mil euros
Manu Duah
San Diego FC
MC
19
55
75
20
350 mil euros
Diego Garcia
FC Dallas
MC
18
53
73
20
250 mil euros
Jacob Ambæk
Brøndby IF
DC
17
58
78
20
550 mil euros
Baek In Woo
Ulsan HD FC
MCO
18
52
72
20
220 mil euros
Enzo Kana-Biyik
FC Lausanne-Sport
DC
18
58
78
20
575 mil euros
Yang Mingrui
Dalian Yingbo
MI
18
54
74
20
300 mil euros
Jandry Gómez
Barcelona de Guayaquil
MD
18
61
81
20
900 mil euros
Sebastian Biller
Silkeborg IF
EI
18
57
77
20
450 mil euros
Jacob Peter Hödl
SK Sturm Graz
MC
18
59
79
20
625 mil euros
Nathan De Cat
RSC Anderlecht
MCD
16
65
85
20
1.8 mde
Francis Onyeka
VfL Bochum 1848
MCO
18
63
83
20
1.3 mde
*mde: millones de euros.
¿Cómo hacer que las jóvenes promesas se desarrollen más rápido?
Primero que nada, tienen que jugar. Su desarrollo dependerá del bono que ganen por nivel de juego y minutos. Además, es muy recomendable jugar los partidos y no simularlos todos. Así, puedes tener mejor control y sobre todo, ayudar a que tengan mejor desempeño.
Otro paso fundamental es el plan de desarrollo. Elegir el que menos semanas le tome y una revisar al menos una vez cada dos meses del juego si sigue siendo el plan que más conviene para su desarrollo.
Si cumples con estos pasos, en dos temporadas tendrás excelentes futbolistas, jóvenes y que fueron una verdadera ganga a comparación del valor que tomarán con su crecimiento.
¿Puede superar el potencial establecido por el juego?
La respuesta es sí y también puede pasar lo contrario.
El potencial se puede superar siempre y cuando desde un inicio se le den minutos de juego y un buen plan de desarrollo a los jóvenes. Si haces esto y aguantas la presión de no tener un equipo competitivo desde el inicio, en un par de campañas lo lograrás.
Sin embargo, también se pueden quedar cortos. Si solo los tienes en la banca o a en préstamos, la edad avanzará y con ello, es muy probable que su media no alcance lo prometido.
