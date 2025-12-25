Los 4 jugadores que deberían irse del Manchester United al final de la temporada

El Manchester United necesita fortalecer y compactar su plantel para el resto de la temporada 2025/26, por lo que requiere desprenderse de algunos jugadores por razones como edad avanzada, contratos cercanos a expirar, lesiones crónicas, bajo rendimiento o falta de minutos bajo Rúben Amorim, podrían ser candidatos razonables para marcharse en enero 2026 o en el verano próximo.

Esto de acuerdo en rumores y análisis actual a diciembre 2025, considerando que el club está en fase de reconstrucción tras una temporada anterior complicada.

1. Casemiro

Casemiro | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El mediocampista brasileño de 33 años ha tenido una resurrección esta temporada bajo Rúben Amorim, convirtiéndose en titular habitual y uno de los jugadores más importantes del equipo.



Su contrato expira en junio de 2026, y aunque hubo rumores intensos de salida (incluyendo interés de Arabia Saudí, Roma y Brasil), recientes informes indican un giro: el United considera ofrecerle una extensión de un año con salario reducido, y Casemiro prioriza quedarse en Old Trafford, rechazando ofertas lucrativas.



Sin embargo, su alto salario actual (280k-350k libras esterlinas/semana) es un obstáculo, y si no hay acuerdo en reducción, podría irse gratis en 2026. Por ahora, una salida en enero parece improbable, priorizando la campaña actual.

2. Harry Maguire

Harry Maguire | Visionhaus/GettyImages

El defensor inglés de 32 años ha recuperado importancia bajo Amorim, actuando como líder en la zaga y contribuyendo con goles clave (como contra Liverpool).



El United activó la opción de extensión unilateral en su contrato, que ahora expira en junio de 2026. Hay negociaciones en curso para un nuevo acuerdo, con Maguire abierto a quedarse si incluye una renovación más larga (posiblemente un año extra) y aceptando un recorte salarial.



Informes de Fabrizio Romano y Stretty News indican que el club valora su experiencia, pero el salario (190k libras esterlinas/semana) y su edad son factores.



Interés de Serie A (Milan, Napoli) y Arabia Saudí existe para 2026 como agente libre, pero Maguire prefiere claridad pronto para enfocarse en el Mundial 2026. Una salida en enero es remota; lo más probable es que decida en verano si no renueva.

3. Tyrell Malacia

Tyrell Malacia | Ash Donelon/GettyImages

El lateral izquierdo neerlandés de 26 años ha sufrido enormemente con lesiones graves en la rodilla desde 2023, perdiendo más de 550 días y jugando muy poco.



Regresó al entrenamiento en septiembre 2025, pero fue prestado a PSV Eindhoven en febrero 2025 para ganar minutos (ayudó a ganar la Eredivisie).



Su contrato expira en junio de 2026, y el United ha intentado venderlo o prestarlo repetidamente sin éxito, incluyéndolo en la "bomb squad" y poniéndolo en lista de transferibles.



Fuentes como The Athletic y Goal indican dificultades para encontrar compradores debido a su historial de lesiones y falta de ritmo.



Es improbable una renovación; parece destinado a salir gratis en 2026 o en enero si llega una oferta baja, para liberar espacio salarial y roster.

4. Jadon Sancho

Jadon Sancho | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El extremo inglés de 25 años está cedido en Aston Villa esta temporada (Villa cubre 80% de su salario de 250k libras esterlinas/semana), pero ha tenido impacto limitado (sin goles/asistencias en 13 partidos).



Su contrato expira en junio de 2026. Amorim ha sido evasivo sobre su futuro, y rumores indican que Villa podría terminar el préstamo temprano para fichar permanente a otro.



Sancho sabe que no tiene futuro en Old Trafford tras conflictos previos; intereses de Dortmund, Mónaco, Como o Roma. Valorado en 17.5 millones de libras esterlinas, una salida permanente en enero o verano 2026 es probable para evitar que se vaya gratis. El United prioriza venderlo para fondos, pero su bajo rendimiento complica ofertas altas.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026