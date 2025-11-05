Los 4 lesionados que tiene actualmente el PSG

El PSG ha sufrido una derrota doblemente dolorosa en contra del Bayern Múnich. Además de que el cuadro de la capital de Francia deja puntos clave en Champions League, ha perdido piezas de peso en el plantel por diversas lesiones.

Luis Enrique deberá afrontar los compromisos que se vienen sin varios de sus principales jugadores aunque está claro que los parisinos cuentan con un plantel de profundidad.

1. Desiré Doué

FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-PSG | JEAN-FRANCOIS MONIER/GettyImages

Lesionado durante el partido ante el Lorient, Désiré Doué sufre una lesión muscular en el muslo derecho y estará fuera de las canchas durante algunas semanas. Se entiende que el PSG ofrecerá una actulización del estado de salud del extremo y media punta luego del parón de selecciones.

2. Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Franco Arland/GettyImages

El defensa estará de baja varias semanas tras sufrir un esguince grave en el tobillo izquierdo durante la derrota por 2-1 ante el Bayern Múnich. El PSG contempla un tiempo de baja de al menos 8 semanas. La meta del jugador es llegar a la Copa Africana de Naciones a principios de 2026.

3. Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Xavier Laine/GettyImages

El PSG ha comunicado que Dembélé, quien regresó recientemente tras una lesión en los isquiotibiales sufrida jugando para Francia en septiembre, “permanecerá bajo cuidado durante las próximas semanas”. Si bien no se trata de una lesión grave, con el historial de lesiones en torno al pasado del jugador, es tiempo de que el PSG tome precauciones.

4. Nuno Mendes

Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Stuart Franklin/GettyImages

La enorme lista de lesiones del PSG cierra con Nuno Mendes. El club ha reportado que el lateral por izquierda sufrió un esguince de rodilla durante el duelo ante el Bayern. Su tiempo de baja es indefinido y dependerá al cien por ciento de la evolución del jugador en la recuperación. El zurdo de forma natural causa baja con selección de Portugal.