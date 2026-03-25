A través de sus redes sociales el delantero egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, ha anunciado su despedida del club al que representó por los últimos nueve años con un video en donde expresó un emotivo mensaje con videos de sus grandes momentos.

Hola a todos. Por desgracia, ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada. Quería empezar diciendo que... nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad y esta gente se convertirían en parte de mi vida Mohamed Salah.

De esta manera, el goleador continuará su carrera en otro club y de inmediato han comenzado las versiones y especulaciones sobre su futuro, por lo que en la siguiente lista hacemos mención de cinco posibles destinos a los que podría ir el jugador de 33 años.

1. Al Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr - Arabia Saudita

Varios clubes árabes querrían a Salah | Lampson Yip - Clicks Images/GettyImages

Como es de esperarse, distintas fuentes han comenzado a situar a la Liga Profesional Saudí como la gran favorita para financiar el fichaje del capitán de la selección de Egipto. Como es bien sabido el poder financiero de Arabia Saudita siempre es factor y aunado a lo que representa Salah en el Medio Oriente este destino fácilmente es el principal y lógico para que continúe su carrera.



Y clubes como Al Ittihad con la reciente salida de Karim Benzema y Al-Hilal que nunca baja la mano para jugadores de este calibre bien podrían solicitar su arribo a su entidad para la próxima campaña y seguir fortaleciendo sus plantillas.



De otra manera, hay otros clubes saudís que los recibirían con los brazos abiertos con Al-Nassr para volver a juntarlo con Sadio Mané y armar el trío ofensivo junto a Cristiano Ronaldo en la que podría ser su última campaña profesional. Entre otros clubes como Al-Ahly, etcétera.

2. San Diego FC - Estados Unidos

Mohamed Mansour, propietario del San Diego FC tendría una relación cercana con Salah | Orlando Ramirez/GettyImages

La Major League Soccer no se puede quedar atrás y de inmediato ya han comenzado a surgir algunas versiones como las que maneja el diario Olé, entre los posibles destinos estaría bien posicionado el San Diego FC, una franquicia que sigue de cerca cualquier movimiento alrededor de Salah.



En el entorno del club californiano consideran que el vínculo de Mohamed Mansour, propietario principal de la franquicia y Chrome con el jugador, puede seducir al histórico elemento red.



Con ese contexto el cuadro de California juega a largo plazo, apostando a que la relación personal y un eventual acercamiento directo puedan modificar la decisión. La posibilidad es complicada, pero por ahora los petrodólares tienen ventaja mientras Norteamérica se mantiene con esperanza.

3. París Saint-Germain

París Saint-Germain siempre tiene en la mira a grandes jugadores | Aurelien Meunier - PSG/GettyImages

Se sabe que el conjunto parisino nunca deja pasar a grandiosos futbolistas y tener a disposición al jugador egipcio no les impedirá tentar las aguas y tener la oportunidad de ofertar y tratar de seducir al goleador.



Si bien es cierto que tienen una plantilla muy basta y con mucha competencia, eso les da margen a poder negociar a otros de sus elementos de las posiciones que juega ‘Mo’ para poder vender o ceder aunque en este momento con el buen desempeño y que van por su segunda ‘Orejona’ , no están urgidos de reforzar esta zona.

4. Real Madrid

Real Madrid necesita reforzar su ataque | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

La lesión de larga duración que sufrió el brasileño Rodrygo Goes le abre la puerta Salah para que el cuadro merengue se interese en sus servicios, el extremo derecho quedará vacante por muchos meses y aunque tienen jugadores con quien suplirlo, tener a Salah sería una pasada para un equipo que nos tiene acostumbrados a fichajes meteóricos.



A cualquiera le seduce jugar con el cuadro blanco y ‘Mo’ podría atrasar su arribo a Arabia o Esrados Unidos en este caso.

5. FC Barcelona

FC Barcelona sería un buen destino para Salah | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Sabemos que la disposición del club blaugrana es condicionada por sus problemas financieros, aunque no se han limitado en varias ocasiones en años recientes.



Además, con la continuidad de Laporta en la presidencia querría dar un golpe sobre la mesa con un fichaje top y aunado a la posible salida de Robert Lewandowski el fichaje sería más que necesario para reforzar la plantilla.