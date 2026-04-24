Los 5 favoritos para ganar el premio al 'Jugador de la Temporada' de la Premier League - rankeados

A medida que la Premier League entra en su tramo decisivo, no solo se define al campeón, sino también al mejor futbolista de la temporada.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

En una campaña sin un claro dominador individual, el contexto colectivo podría ser determinante pese a que, históricamente, el galardón suele quedar en manos de jugadores del equipo que se consagra con el título.

🚨🚨| Most Player of the Match awards won in the Premier League this season, via @FotMob:



→ Bruno Fernandes - 12

→ Erling Haaland - 9

→ Senne Lammens - 6

→ Igor Thiago - 6

→ Dean Henderson - 5 pic.twitter.com/s1ENXL7mxZ — CentreGoals. (@centregoals) April 19, 2026

Esta es la clasificación de los cándidatos al estandarte según Sports Illustrated.

5. Declan Rice (Arsenal)

Manchester City v Arsenal - Premier League | Copa/GettyImages

Su influencia va más allá de los números, aunque también los tiene. Orden, recuperación, llegada al área y liderazgo convierten al mediocampista en uno de los jugadores más completos de la Premier League y un candidato indiscutido al premio. En una temporada sin figuras excluyentes, la regularidad de Rice podría inclinar la balanza, si el Arsenal logra la consagración.

4. Bruno Fernandes (Manchester United)

Chelsea v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

En un Manchester United que no siempre estuvo a la altura, Bruno Fernandes fue la gran excepción de la temporada. Con cifras destacadas en goles -8- y asistencias -18-, el portugués lidera varios rubros ofensivos del torneo. Su rendimiento individual lo pone en la discusión, aunque la falta de títulos podría ser un obstáculo difícil de superar. Apenas 11 jugadores ganaron el premio sin salir campeones, y Bruno Fernandes tiene argumentos de sobra para convertirse en el duodécimo gracias a una temporada individual sobresaliente.

3. Erling Haaland (Manchester City)

Burnley v Manchester City - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

El delantero del City vuelve a liderar la tabla de goleadores y sostiene a su equipo en la pelea por el campeonato. Ya ganador del premio en la temporada 2022/23, su regularidad frente al arco lo mantiene como un candidato natural, especialmente si los Citizens terminan en lo más alto.

2. Antoine Semenyo (Manchester City)

Burnley v Manchester City - Premier League | MB Media/GettyImages

Semenyo brilló en la primera mitad de la temporada con el AFC Bournemouth y mantuvo su nivel tras su llegada al Manchester City. Su aporte ofensivo lo posicionan como una de las revelaciones del año, aunque su perfil menos mediático podría jugarle en contra. El principal obstáculo es que sus chances dependen en gran medida de que el City se consagre campeón, y aún en ese escenario, Haaland aparece mejor perfilado para quedarse con el estandarte.

1. Gabriel (Arsenal)

Manchester City v Arsenal - Premier League | David Price/GettyImages

El brasileño Gabriel Magalhães se consolidó como una pieza clave del Arsenal. Líder de la defensa más sólida del campeonato, también resulta peligroso en las pelotas paradas en el área rival. Sus números -cuatro goles y tres asistencias incluidas- reflejan su impacto en ambos extremos de la cancha. Sin embargo, su candidatura depende casi exclusivamente de que su equipo logre el título.

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