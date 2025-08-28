Los 5 futbolistas clave de Monterrey vs Puebla en la jornada 7 del Apertura 2025
Este viernes 29 de agosto a las 21:05 horas de la Ciudad de México desde el Estadio Cuauhtémoc el Club Puebla recibirá a Club de Fútbol Monterrey en la correspondiente Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
De esa manera, en la siguiente lista mencionamos a cinco futbolistas claves del cuadro regiomontano que podrían ser factor determinante para sacar un resultado positivo ante los enfranjados.
1. Santiago Mele
El arquero uruguayo ha sido titular en todos los partidos del Apertura 2025, disputando 360 minutos y destacando con atajadas cruciales, como las realizadas contra Mazatlán y Necaxa. Su seguridad bajo los palos ha sido clave para que Monterrey solo haya recibido 7 goles en 6 jornadas.
2. Sergio Ramos
El capitán y leyenda española ha aportado jerarquía a la defensa de Rayados, marcando un gol de penal contra Necaxa en la Jornada 6 y mostrando solidez en la zaga junto a Stefan Medina. Su liderazgo y experiencia son vitales en partidos fuera de casa.
3. Lucas Ocampos
Su capacidad para desbordar, recortar y definir lo convierte en una amenaza constante. Contra un Puebla con una defensa frágil (10 goles en contra en 6 jornadas), Ocampos puede explotar los espacios por las bandas y generar peligro con disparos o asistencias.
4. Sergio Canales
Canales es el cerebro del mediocampo de Monterrey, aportando creatividad con 2 asistencias y un gol olímpico espectacular contra Necaxa en la Jornada 6. Su visión, precisión en pases y calidad técnica son esenciales para el esquema ofensivo de Torrent.
5. Germán Berterame
Berterame es el tercer máximo goleador del Apertura 2025 con cuatro anotaciones, incluyendo un triplete contra Atlas en la Jornada 3. Su olfato goleador y movilidad lo hacen indispensable en el ataque, además de haber sido convocado a la selección mexicana para entrenamientos.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.