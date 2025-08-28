Los 5 futbolistas clave de Monterrey vs Puebla en la jornada 7 del Apertura 2025

Este viernes 29 de agosto a las 21:05 horas de la Ciudad de México desde el Estadio Cuauhtémoc el Club Puebla recibirá a Club de Fútbol Monterrey en la correspondiente Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

De esa manera, en la siguiente lista mencionamos a cinco futbolistas claves del cuadro regiomontano que podrían ser factor determinante para sacar un resultado positivo ante los enfranjados.

1. Santiago Mele

Santiago Mele | Leopoldo Smith/GettyImages

El arquero uruguayo ha sido titular en todos los partidos del Apertura 2025, disputando 360 minutos y destacando con atajadas cruciales, como las realizadas contra Mazatlán y Necaxa. Su seguridad bajo los palos ha sido clave para que Monterrey solo haya recibido 7 goles en 6 jornadas.

2. Sergio Ramos

Sergio Ramos | Jam Media/GettyImages

El capitán y leyenda española ha aportado jerarquía a la defensa de Rayados, marcando un gol de penal contra Necaxa en la Jornada 6 y mostrando solidez en la zaga junto a Stefan Medina. Su liderazgo y experiencia son vitales en partidos fuera de casa.

3. Lucas Ocampos

Lucas Ocampos | IMAGO

Su capacidad para desbordar, recortar y definir lo convierte en una amenaza constante. Contra un Puebla con una defensa frágil (10 goles en contra en 6 jornadas), Ocampos puede explotar los espacios por las bandas y generar peligro con disparos o asistencias.

4. Sergio Canales

Sergio Canales | Jam Media/GettyImages

Canales es el cerebro del mediocampo de Monterrey, aportando creatividad con 2 asistencias y un gol olímpico espectacular contra Necaxa en la Jornada 6. Su visión, precisión en pases y calidad técnica son esenciales para el esquema ofensivo de Torrent.

5. Germán Berterame

Germán Berterame | Jam Media/GettyImages

Berterame es el tercer máximo goleador del Apertura 2025 con cuatro anotaciones, incluyendo un triplete contra Atlas en la Jornada 3. Su olfato goleador y movilidad lo hacen indispensable en el ataque, además de haber sido convocado a la selección mexicana para entrenamientos.

