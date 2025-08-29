Los 5 futbolistas claves de Chivas vs Cruz Azul en la jornada 7 del Apertura 2025

Comienza un calendario muy complicado para las Chivas en las próximas semanas, ya que se enfrenta a varios de los pesos pesados de la Liga MX, iniciando frente a Cruz Azul, el próximo sábado 30 de agosto en el Estadio Akron, en la séptima jornada del Apertura 2025.



La Máquina Celeste marcha tercera en la clasificación con 14 puntos y es uno de los dos invictos que quedan en el certamen, llegando a este compromiso tras vencer al Toluca por la mínima del mexico-argentino Luka Romero, lo que será una gran prueba para el Rebaño Sagrado, que apenas ha logrado cuatro unidades de 15 posibles.



El Guadalajara estuvo a nada de volver a tropezar la fecha pasada, ya que estaban cayendo 3-0 frente a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, pero el amor propio y las individualidades lograron que se levantara para sacar al menos un punto al igualar 3-3 de la mano de Armando González, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado.



Sin más, estos deben ser los cinco futbolistas claves de los rojiblancos si quieren sacar un resultado positivo en La Fortaleza contra los cementeros:

1. Efraín Álvarez

Efraín Álvarez | Jam Media/GettyImages

El técnico argentino Gabriel Milito ha sido duramente criticado por su terquedad de poner futbolistas que no atraviesan su mejor momento en el once titular.



Y precisamente, uno que quedaba siempre fuera a pesar de mostrar grandes condiciones y ser un cambiante en los cotejos es el mexicoamericano, que está mostrando las razones para haber sido fichado en este semestre.



Se le dio la oportunidad de ser titular y aunque al principio le costó por cómo jugo el resto del equipo, su presencia dio frutos.



Ya demostró que tiene gran pegada a balón parado, ya que así hizo un golazo a su exequipo y cuando se juntó con Roberto Alvarado en el complemento, crearon varias opciones.

2. Armando González

Armando González | ULISES RUIZ/GettyImages

A diferencia de otros como Alan Pulido y Javier Hernández, el canterano ha respondido positivamente cuando se le ha dado la oportunidad de ir de arranque. La triste realidad es que recibe muy pocos balones por la poca productividad de sus compañeros, mas aún así ya suma tres anotaciones en el campeonato.



La ausencia del tamaulipeco y Chicharito ha sido beneficiosa para La Hormiga, que merece más minutos en el terreno de juego y contra Cruz Azul vaya que se necesitara de alguien que sepa marcar.

3. Roberto Alvarado

Roberto Alvarado | Francisco Vega/GettyImages

Será un duelo especial para El Piojo, que se enfrenta al club donde fue campeón. Si bien todo el semestre ha sido pésimo para el extremo, se espera que se vea al menos como lo hizo en los últimos minutos contra Tijuana, donde incluso consiguió el empate con un gran golazo.



Por primera vez en el semestre, el mundialista comenzó en el banquillo, tal vez eso le hizo reflexionar que está haciendo mal.



Su velocidad, desequilibrio y centros serán necesarios para supera a una defensiva bien complementada por el colombiano Willer Ditta, el argentino Gonzalo Piovi y Erik Lira.

4. Raúl Rangel

Raúl Rangel | Simon Barber/GettyImages

La triste realidad para el Rebaño es que todos sus defensores se han visto sumamente mal, cometiendo error tras error, como ha sucedido con Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Diego Campillo, Luis Romo y Daniel Aguirre, así que hay muy poca probabilidad de que alguien pueda salir mejor para este cotejo.



Ante ello, El Tala tiene que pararse para ser una muralla y ordenar bien a la zaga, que a la vez ha cometido ya penales de forma infantil.



La semana pasada contra Xolos, el arquero le dijo que no al ecuatoriano Adonis Preciado, respondiendo también en momentos de urgencia.

5. Santiago Sandoval

Santiago Sandoval | Jam Media/GettyImages

Con el triste presente que atraviesan Erick Gutiérrez y Luis Romo, muchas esperanzas están cargadas con el canterano, que ha dado buen rendimiento desde que debutó en este torneo.



El hijo de Alonso ‘Negro’ Sandoval ya sabe lo que es anotar, aparte tiene buen movimiento cerca del área rival, pisando continuamente para hacer daño. Una vez más su tarea será la de jugar detrás de los atacantes para poderlos nutrir de balones.



Si se tiene la posición del mediocampo, La Máquina podrá hacer poco daño, así que deberá recibir gran apoyo de los ya mencionados, así como de Bryan González y Alan Mozo, que se desarrollan como interiores por izquierda y derecha, este último debido a la ya descartada participación de Richard Ledezma por una molestia en la ingle.