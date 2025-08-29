Los 5 futbolistas claves de Cruz Azul vs Chivas en la Jornada 7 del Apertura 2025

Chivas de Guadalajara recibirá a Cruz Azul en el Estadio Akron este fin de semana en partido correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado no ha tenido un buen arranque esta temporada y afrontará un tramo complejo ante cuatro de los equipos más fuertes.

Los rojiblancos marchan actualmente en la antepenúltima posición de la tabla general con apenas cuatro puntos en cinco encuentros. En las próximas semanas, además de Cruz Azul, se medirán ante América, Tigres y Toluca.

En este contexto, el proyecto de Gabriel Milito ha iniciado con el pie izquierdo y podría caer en una crisis más profunda si los resultados no acompañan en estas jornadas.

A continuación te presentamos a los cinco futbolistas de la Máquina Celeste a los que hay que seguir de cercan en este duelo:

1. Ángel Sepúlveda

Cruz Azul v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El delantero mexicano está teniendo un muy buen arranque de campaña con la Máquina. Sepúlveda suma cinco goles y una asistencia a lo largo de seis jornadas. El 'Cuate' llegó a Cruz Azul para ser la tercera opción en la delantera y se ha ganado la titularidad a pulso.

2. Carlos Rodríguez

Carlos Rodríguez | Jam Media/GettyImages

'Charly' es uno con Cruz Azul y otro en la selección mexicana. Cuando viste el jersey cementero, se convierte en uno de los mejores jugadores de la Liga MX. Esta temporada el mediocampista mexicano suma tres goles en seis duelos.

3. José Paradela

José Paradela | Jam Media/GettyImages

Durante varias semanas se habló de la posibilidad de que Luka Jovic fichara con el conjunto de La Noria. Sin embargo, el gran fichaje de Cruz Azul este verano ha sido el de José Paradela. El volante argentino sigue en un gran nivel y registra cinco asistencias en seis encuentros esta temporada. El exjugador de Necaxa se adaptó rápidamente a lo que es la Máquina.

4. Gonzalo Piovi

Gonzalo Piovi | Jam Media/GettyImages

El defensa central estuvo muy cerca de fichar con el Inter Miami este verano, sin embargo, la negociación terminó cayéndose. Cruz Azul se queda con uno de los mejores zagueros de la liga. Aunque todavía necesita reencontrarse con su mejor nivel, Piovi es un elemento que aporta mucho en la última línea, pero también ayuda en la construcción. Suma dos asistencias esta temporada.

5. Gabriel Fernández

Cruz Azul v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El delantero uruguayo busca revancha con Cruz Azul. Parecía que su destino era salir de la institución en este mercado, pero todo apunta a que se quedará al menos otro semestre más. El 'Toro' es un jugador que ha sido duramente afectado por las lesiones. Si se mantiene sano, podría pelear la titularidad.

Más noticias sobre la Liga MX