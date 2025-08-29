Los 5 futbolistas claves del América vs Pachuca en la Jornada 7 del Apertura 2025

El Club América se medirá ante Pachuca este sábado 30 de agosto en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Las Águilas llegan a este encuentro tras su victoria por marcador 2-4 ante el Atlas, en la cual expusieron sus virtudes, pero también su fragilidad en el fondo.

A continuación te contamos a qué jugadores hay que seguir de cerca para el compromiso del Club América ante Pachuca en la jornada 7 del torneo Apertura 2025.

1. Brian Rodríguez

FBL-MEX-ATLAS-AMERICA | ULISES RUIZ/GettyImages

Todo apunta a que el extremo uruguayo permanecerá en Coapa durante este torneo. Después de semanas de rumores, parece que Rodríguez seguirá en la institución. En este arranque de temporada ha sido de los mejores elementos de las Águilas: suma tres goles y dos asistencias en seis partidos.

2. Luis Ángel Malagón

Luis Malagón | Simon Barber/GettyImages

El guardameta venía en declive, pero contra Atlas tuvo una gran actuación y demostró que está en camino a recuperarse. Malagón debe subir y mantener su nivel si quiere seguir siendo el arquero titular del Club América y la selección mexicana.

3. Allan Saint Maximin

Atlas v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El extremo francés debutó el pasado fin de semana y lo hizo de gran manera. En los minutos que tuvo ante los rojinegros, demostró su gran talento y anotó un gol importante para las Águilas. Sin embargo, todavía necesita mejorar en el aspecto físico y seguir su adaptación.

4. Kevin Álvarez

Kevin Álvarez | Simon Barber/GettyImages

La competencia por la titularidad en la lateral derecha del América está al rojo vivo. Dagoberto Espinoza ha demostrado capacidad en las últimas semanas y Kevin Álvarez está recuperando su nivel buscando recuperar el puesto como titular. Ante Atlas, el exjugador del Pachuca tuvo muy buenos minutos.

5. Érick Sánchez

Erick Sánchez | ULISES RUIZ/GettyImages

El mediocampista está reencontrándose con su mejor versión. El 'Chiquito' Sánchez suma dos goles en cuatro partidos disputados en el Apertura 2025. Tiene que seguir mejorando y convertirse en el futbolista que se espera que sea.

