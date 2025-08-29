Los 5 futbolistas de las Chivas que han mejorado su nivel con Gabriel Milito

El Club Deportivo Guadalajara se sigue readaptando a nuevo proyecto que encabeza Gabriel Milito, el entrenador argentino busca imponer su estilo de juego, sin embargo, el desempeño grupal sigue siendo inconsistente.

Sin embargo, se han podido rescatar algunas individualidades que han tomado protagonismo u han resurgido después del anterior paso de Óscar García y Gerardo Espinoza en el primer semestre del año.

De esa manera, hacemos mención de cinco jugadores que han mejorado con la llegada de Gabriel Milito al banquillo rojiblanco.

1. Alan Mozo

Alan Mozo | Cory Knowlton/ISI Photos/GettyImages

Aunque estuvo cerca de salir del club, Milito decidió retenerlo, considerándolo clave para su estilo de juego. Mozo fue titular en todos los encuentros de pretemporada, destacando por su aporte en el esquema táctico del entrenador. En el semestre ya ha disputado seis cotejos.

2. Daniel Aguirre

Daniel Aguirre | Simon Barber/GettyImages

El polivalente mediocampista, quien previamente no era considerado por otros entrenadores, ha sido reposicionado por Milito como defensor central durante la pretemporada, disputando siete encuentros y ganándose un lugar en la alineación estelar en lo que va del semestre.

3. José Castillo

José Castillo | Simon Barber/GettyImages

El defensor ha destacado por su compromiso y adaptación al estilo intenso de Milito. El semestre pasado había perdido el rumbo, pero en este lo ha retomado de a poco.

4. Omar Govea

Omar Govea | Simon Barber/GettyImages

El plurifuncional mediocampista había tenido minutos limitados en torneos anteriores, recibió una segunda oportunidad con Milito. Ha sido utilizado como acompañante de Erick Gutiérrez en el centro del campo, mostrando un nivel competitivo en pretemporada y en los dos primeros juegos del torneo. Desafortunadamente sufrió un desgarro que lo ha alejado varias semanas, pero se espera que pueda regresar al once ideal cuando se recupere completamente.

5. Efraín Álvarez

Efraín Álvarez | Jam Media/GettyImages

El jugador fue uno de los refuerzos y ha respondido, Álvarez ha mostrado un impacto positivo en el esquema ofensivo de Milito, destacando por su capacidad para encarar, driblar y generar peligro.