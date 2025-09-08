Los 5 futbolistas más famosos en la historia que pidieron su "solicitud de transferencia" en la Premier League

A través de las décadas el fútbol ha cambiado en muchos aspectos, y uno de los más significativos va de la mano al poder entre los clubes y sus jugadores, en especial en competiciones poderosas como la English Premier League.

En efecto, las instituciones eran quienes, hasta hace poco, controlaban la vida deportiva de sus estrellas, decidiendo cuándo venderlas o renovarlas. No obstante, los futbolistas han logrado acumular una influencia enorme a día de hoy, hasta el punto de condicionar mercados enteros con un simple gesto, tal y de la forma en que ocurre con el transfer request, una herramienta que en el Reino Unido se ha convertido en un arma de presión cuando el jugador busca cambiar de aires.

El transfer request es una petición formal que los futbolistas presentan a sus equipos para que les permitan salir, normalmente después de que las ofertas de terceros han sido rechazadas. Aunque dicha medida no garantiza la venta inmediata, sí ejerce una presión institucional y mediática de enorme pegada.

Pues en la Premier League han habido cinco transfer request que destacaron principalmente por el ruido que hicieron, incluso fuera de las tierras británicas.

1. Steven Gerrard - 2005

Steven Gerrard es uno de los mejores centrocampistas en la historia del Liverpool y de la Premier League | Jim Dedmon-Imagn Images

Uno de los capítulos más recordados relacionado a esta solicitud de traspaso se dio en el verano de 2005 con Steven Gerrard, símbolo eterno del Liverpool. Apenas unas semanas habían transcurrido desde que el mítico ex volante condujera a los Reds a la gloria de modo épico en la final de la Champions League en Estambul, cuando los de Anfield remontaron tres goles al Milan para levantar "La Orejona" en uno de los partidos de mayor matiz heroico de todos los tiempos.



Sin embargo, un desencuentro en la renovación contractual encendió las alarmas, al punto que Gerrard llegó a presentar el transfer request, dejando boquiabiertos a sus aficionados y empujando la puerta a un movimiento que lo llevaría al Chelsea, escuadra que ofertó alrededor de 35 millones de euros.



Pero el golpe emocional fue tan grande que la presión popular terminó pesando por encima de cualquier cifra millonaria, obligando a Stevie G a retirar su petición, extendiendo su vínculo laboral y reforzando su estatus como ídolo sempiterno de la legendaria institución de Merseyside.

2. William Gallas - 2006

William Gallas ganó títulos con el Chelsea antes de irse al máximo rival de la Premier League, Arsenal | IMAGO / Paul Marriott

Si lo de Gerrard resultó un coqueteo con la traición, lo de William Gallas en 2006 sí se transformó en un escándalo público. Tras cinco exitosas campañas en Stamford Bridge, el entonces versátil zaguero exigió un nuevo contrato que nunca llegó, motivo por el cual ejecutó una huelga laboral a fin de forzar su salida al Arsenal, máximo rival londinense de los Blues, y misma que terminó de darse a cambio de 14.7 millones de euros.



De hecho el Chelsea, molesto con las maneras del internacional francés, publicó un comunicado incendiario en el que acusaba a éste de haber amenazado con marcar goles en propia puerta o auto-expulsarse si era obligado a vestir de nuevo la camiseta azul.



Pese a que Gallas, posteriormente capitán de los Gunners, negó categóricamente semejantes acusaciones, el episodio quedó instalado dentro de los más polémicos de siempre en la Premier.

3. Wayne Rooney 2010 y 2013

Wayne Rooney intentó abandonar dos veces al Manchester United | Mike DiNovo-Imagn Images

Otro caso emblemático tuvo de protagonista estelar a Wayne Rooney, quien en 2010, siendo el rostro del Manchester United, sorprendió al mundo al declarar públicamente su deseo de marcharse.



Aunque siempre negó que presentara un transfer request formal, sus palabras se tradujeron en una clara maniobra de presión, dado que afirmaba no confiar en la política de fichajes del club mancuniano y se negaba a renovar sin garantías deportivas, lo que causó el enfado de su entrenador Sir Alex Ferguson, al margen de que, a las semanas, el antiguo atacante se echara para atrás y prolongara cinco años su pacto laboral.



Paradójicamente, la polémica se encendió de nuevo tres años después, en 2013, tras un enfrentamiento entre Wazza y Sir Alex en la recta final de la etapa del estratega escocés, juntándose con una oferta de 23 millones de euros de parte del Chelsea, la cual gustaba al crack de la selección inglesa. Sin embargo, el reemplazante de Ferguson en el banquillo de Old Trafford para la campaña 2013-2014, David Moyes, convenció al astro de permanecer en la institución, cosa que ocurrió hasta el verano de 2017.

4. Raheem Sterling - 2015

Sterling cambió al Liverpool por el Manchester City en el verano de 2015 | Brad Penner-Imagn Images

El veterano atacante, hoy en las filas del Chelsea, protagonizó en 2015 un escándalo de gran resonancia mediática, pues era considerado uno de los principales talentos surgidos de la cantera del Liverpool cuando decidió buscar nuevos horizontes luego de una temporada en la que dicho equipo no logró competir por títulos. Es que Sterling concedió una extensa entrevista a la BBC sin autorización del club, donde reveló haber rechazado una renovación y dejó entrever su interés en sumarse al Arsenal.



Inclusive, la situación escaló de nivel al momento en el que el jugador pidió no participar en la gira asiática de pretemporada, transformando una presión insostenible en un desenlace inevitable: su traspaso al Manchester City por €57.000.000.



La operación rompió cualquier vínculo sentimental del nacido en Jamaica con los hinchas del Pool, pero inauguró una etapa de éxitos en el Etihad Stadium, dado que conquistó 12 trofeos en siete ejercicio, seis de ellos bajo las órdenes de Pep Guardiola, acompañado de 131 goles oficiales.

5. Alexander Isak - 2025

El otrora killer de la Real Sociedad se convirtió en el último gran capítulo de la saga de transfer request en la Premier League, debido a que, siendo figura y goleador indiscutido del Newcastle, fue seducido por el interés del Liverpool a mediados del pasado mes de julio.



Es cierto que Las Urracas, firmes en su postura, rechazaron cualquier aproximación y aseguraron que el delantero no estaba en venta; sin embargo, la insistencia del escandinavo creció hasta lo inevitable: solicitó formalmente salir y, en un comunicado público, acusó a la entidad que hace vida en Saint James Park de incumplir promesas sobre su futuro.



De hecho, aunque los Reds ficharon al también punta Hugo Ekitiké por 91 millones de euros, en un movimiento interpretado como plan B, terminaron obteniendo los servicios de Isak, quien ya estaba en rebeldía y peleado con el Newcastle. Claro está, en medio de un pase de €144.000.000, el más caro en la historia del balompié británico.