Los 5 futbolistas que deben de aprovechar el llamado de Rafa Márquez para ganarse un lugar en la selección mexicana

La selección mexicana de fútbol enfrentará a Colombia y Perú en la fecha FIFA del mes de septiembre; a Estados Unidos y Chile, en la correspondiente al mes de octubre. Rafael Márquez, quien debutará como entrenador del conjunto tricolor, armó su primera convocatoria con elementos de gran jerarquía, sí, pero también con otros que apuntan a ser respuestas interesantes de cara a un futuro a mediano y largo plazo.

A través de este artículo, compartimos con ustedes quiénes son esos cinco futbolistas que deberán aprovechar al máximo este llamado para ganarse un lugar definitivo en la selección mexicana de fútbol.

5. Jeremy Márquez

Necaxa v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El ex jugador del Atlas de Guadalajara parece haber hallado un nuevo gran impulso en su carrera como futbolista tras fichar con la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Es un elemento de gran calidad, aunque la toma de decisiones en el último tercio de la cancha tiende a jugarle a veces en contra. Rafael Márquez aspira a forjar un proyecto a largo plazo, por lo que seguro le tendrá paciencia a Jeremy Márquez en los próximos compromisos con la selección mexicana de fútbol.

4. Denzell García

Real Salt Lake v FC Juarez - Leagues Cup Phase One | Bryan Byerly/ISI Photos/GettyImages

Parece ser cuestión de tiempo para que Denzell García dé el gran salto, ya sea al fútbol europeo, o cuando menos a un club de mayor envergadura. Equipos como América, Chivas, Tigres y Cruz Azul han mostrado interes en el aún jugador de Juárez FC, quien seguro querrá aprovechar al máximo los minutos que Rafael Márquez le brinde en la lateral de la selección mexicana de fútbol.

3. Alan Cervantes

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El ex jugador del Santos Laguna ha demostrado ser un futbolista sumamente versátil dentro del terreno de juego. Con las Águilas del América, Alan Cervantes se ha convertido en un elemento que brinda estabilidad y hasta disparo de larga distancia. Rafael Márquez intentará sacarle el mayor provecho posible en los partidos que lo dirija con la escuadra tricolor.

2. Germán Berterame

SOCCER: SEP 16 Campeones Cup Final Inter Miami CF vs Cruz Azul | Icon Sportswire/GettyImages

Desde que dejó al Club de Fútbol Monterrey para fichar con el Inter Miami, Germán Berterame no ha logrado recuperar el nivel que lo llevaron a ser considerado por la selección mexicana de fútbol. Rafael Márquez, a pesar de haber triunfado como defensa central, cuenta con el conocimiento adecuado para intentar recuperarlo y así darle, a México, la opción de un delantero polivalente a la ofensiva.

1. Hirving Lozano

Seattle Sounders v Los Angeles Galaxy | Shaun Clark/GettyImages

Quien llenara de ilusión a los aficionados mexicanos en la copa del mundo del 2018 con un gran gol ante la selección de Alemania, Hirving Lozano habría recibido una nueva oportunidad con la selección mexicana de fútbol, luego de una larga ausencia que parecía ya haber dado por culminado su paso con la escuadra tricolor. Si Rafael Márquez lo recupera, México ganara a un atacante de verdadero peligro para todos sus rivales.

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