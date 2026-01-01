Los 5 futbolistas que debería fichar el América en 2026 - rankeados

El América cerró el año 2025 sin sumar ningún título. En la siguiente lista te mencionamos a los jugadores que deberían de fichar las Águilas para de esa manera reforzar el plantel de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX considerando las necesidades actuales, así como los rumores recientes y tomando en cuenta las posibles salidas.

5. Agustín Palavecino - Mediocampista ofensivo

Agustín Palavecino ha sido una opción del América | Sergio Mejia/GettyImages

El argentino de 29 años es un volante creativo con gran visión, asistencias y llegada al gol. En 2025 con Necaxa fue de los más destacados en Liga MX, con alrededor de 9 goles y 6 asistencias en el año (destacando en el segundo semestre del año).



De hecho, ha sonado muy fuerte para América (incluso como prioridad para acompañar a Fidalgo), con ofertas de hasta 8 millones de euros según algunas versiones, pero recientes reportes indican que el conjunto se salió de la puja por considerar "irreal" el precio de Necaxa (8.5-10 millones de dólares).



Actualmente Cruz Azul lleva ventaja ahora. Sería ideal para creatividad, pero parece complicado, pero no se puede descartar del todo a la directiva azulcrema.

4. Jesús Angulo - Extremo/mediocampista ofensivo

Jesús Angulo ha destacado con Toluca | Jam Media/GettyImages

El bicampeón con Toluca en 2025 (Clausura y Apertura), clave en el título con velocidad, desborde, goles y asistencias importantes. Polivalente (puede jugar banda o interior), experiencia en Chivas y León. Y está valuado en 4.5 millones de euros.



Suena como opción para América para reforzar bandas o mediocampo ofensivo, facilitado por su agencia que tiene buena relación en Coapa. Podría debilitar al rival bicampeón. Es un fichaje realista y con jerarquía ganadora.

3. Emiliano Gómez - Delantero/extremo

Emiliano Gómez es opción de las Águilas | Leopoldo Smith/GettyImages

El joven polivalente uruguayo de 24 años (puede jugar como 9 o banda), con buen 2025 en Puebla: alrededor de 6 goles y 4 asistencias en el Apertura. Versátil, rápido y con llegada.



Aunque para liberar plazas de NFM (se necesitan salidas de Lichnovsky/Dávila). Pelea directa con Toluca (bicampeón), que también lo quiere fuerte. Puebla pide 4-5 millones de dólares. Sería un refuerzo extranjero joven y con proyección para competir con Brian Rodríguez o como revulsivo.

2. Vitinho - Extremo

Vitinho no ha lucido en Xolos | Francisco Vega/GettyImages

El extremo brasileño.ee rápido, con regate y desequilibrio. Brilló en Atlético San Luis (donde lo dirigió Jardine), pero en Tijuana 2025 tuvo bajo rendimiento (pocos goles/asistencias).



Se habla de que habría siso una petición directa de André Jardine por confianza previa y suena como opción para las bandas, incluso con posible intercambio (Rodrigo Aguirre a Xolos). No es el más avanzado, pero Jardine lo conoce bien y podría revivirlo en América

1. Obed Vargas - Mediocampista

Obed Vargas brilló con Seattle Sounders | Alika Jenner/GettyImages

La joven promesa de 20 años (elegible para la selección mexicana), central/defensivo con gran proyección: destacado en MLS 2025, Leagues Cup (campeón), Mundial de Clubes y Mundial Sub-20. Energía, recuperación y pase. Aunque lo estarían valorando a un alto precio debido a su actividad con el Seattle Sounders siendo un titular fijo en las últimas campañas sobre todo en la última donde fue campeón de la Leagues Cup 2025.



América contactó su entorno como relevo generacional. No renovó con Seattle, pero su prioridad es Europa (se hablan de opciones como Brujas, PSV, Atlético Madrid). Difícil, pero sería un fichaje a futuro con potencial mundialista 2026.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX