Los 5 futbolistas que podrían meterse a la convocatoria final de Javier Aguirre para el Mundial del 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2025, a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, dará inicio el 11 de junio del 2026 y culminará el domingo 19 de julio. El torneo reunirá a las estrellas del fútbol mundial, todos luchando por un mismo sueño: alcanzar la gloria y hacer historia en tierras en donde figuras inmortales como Diego Maradona o Pelé se convirtieron en leyendas.

La selección mexicana de fútbol, dirigida por Javier: el 'Vasco' Aguirre, continúa preparándose de cara a la fiesta mundialista. Si bien es cierto que muchos jugadores ya sienten su lugar seguro en la convocatoria final, todavía pueden sumarse elementos que atraviesan por un gran momento.

A través de este artículo, traemos para ti quiénes son esos cinco futbolistas que podrían meterse a la convocatoria final de Javier Aguirre para el Mundial del 2026.

5. Juan Sánchez Purata

Mexico v South Korea - International Friendly | Johnnie Izquierdo/GettyImages

La llegada de Guido Pizarro a la dirección técnica del equipo de Tigres UANL llenó de confianza a Juan Sánchez Purata. Es un titular indiscutible en la zaga defensiva del conjunto auriazul, y, en lo que respecta a la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre ya destacó la personalidad mostrada en el duelo del pasado miércoles, entre México y Corea del Sur.

4. Carlos Acevedo

Santos Laguna v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

Una de las posiciones que mayor duda ha generado entre los aficionados mexicanos, es la portería. Todo parece indicar que Luis Ángel Malagón será el guardameta titular de México en el próximo mundial, pero no estaría de más sumar a la convocatoria a un arquero con calidad demostrada. Alguien que, además, atraviese por un gran momento, como es el caso del portero del Santos Laguna.

3. Ozziel Herrera

FBL-CONCACAF-GOLD-MEX-TRAINING | RINGO CHIU/GettyImages

En el presente torneo, Ozziel Herrera se ha convertido en uno de los futbolistas más desequilibrantes dentro del equipo de Tigres UANL. Es sumamente peligroso jugando a perfil cambiado, por la banda de la izquierda. Cuenta con un buen tiro de larga distancia y tiene gol. Condiciones que no le vendrían nada mal al esquema táctico que Javier Aguirre pretende implementar.

2. Diego Lainez

Mexico v Japan - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Otro futbolista de Tigres UANL que atraviesa un gran momento, es, sin lugar a dudas, el ex americanista: Diego Lainez. Junto a Ángel Correa, el '16' de los Tigres ha demostrado ser uno de los elementos más desequilibrantes del campeonato mexicano. Tuvo un buen partido ante Corea del Sur, seguramente Javier Aguirre lo seguirá de cerca antes de presentar su convocatoria final.

1. Obed Vargas

Seattle Sounders v Inter Miami CF - Leagues Cup Final | Blake Dahlin/ISI Photos/GettyImages

En la reciente final por la Leagues CUP 2025 entre el Seattle Sounders y el Inter Miami de Lionel Messi y compañía, Obed Vargas demostró ser un jugador de gran técnica individual, pero, sobre todo, de mucho carácter. Condiciones que le hacen mucha falta a la escuadra nacional en momentos de matar o morir. El Mundial Sub 20, a disputarse en Chile, servirá para que el 'Vasco' analice detenidamente el accionar del juvenil mexicano, tasado en más de diez millones de dólares, según Transfermrkt.