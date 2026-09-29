Los 5 grandes de Europa a los que podría llegar Gilberto Mora

A Gilberto Mora le quedan pocos meses en la Liga MX. El mediocampista de 17 años emociona y convence semana a semana con su rendimiento y todo apunta a que dará el salto al futbol europeo en el mercado de invierno. El futbolista de Xolos de Tijuana y la selección mexicana es uno de los prospectos más prometedores en la historia del futbol mexicano y, de acuerdo con diversos reportes, se encuentra en la mira de algunos de los clubes más grandes del mundo.

A continuación te contamos cuáles podrían ser los destino de la joya mexicana.

5. Benfica

FC Porto v SL Benfica - Liga Portugal Betclic 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

Algunos medios de comunicación reportaron, a finales de julio, el presunto interés del Benfica en el futbolista mexicano. Las Águilas se especializan en reclutar jugadores jóvenes, con gran potencial y ayudar en su proceso a la élite del futbol mundial. Para muestra un botón: el Benfica pulió a talentos como Enzo Fernández, Darwin Núñez y Ángel Di María, por poner solo algunos ejemplos. Antes de pensar en llegar a un gigante europeo, 'Morita' podría hacer una parada en un club formador como este.

4. Borussia Dortmund

VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27 | Sona Maleterova/GettyImages

El Borussia Dortmund es un equipo que se ha especializado en captar a jóvenes talentos, desarollarlos en la élita y, después, venderlos por cifras multimillonarias. Así lo hizo con elementos de la talla de Erling Haaland, Jude Bellingham, Ousmané Dembélé, Jadon Sancho, Achraf Hakimi, Karim Adeyemi, entre muchos otros. El conjunto alemán podría ser el destino ideal para un futbolista como Gilberto Mora, ya que es una escuadra que suele darle minutos reales y continuidad a jóvenes, tiene un entorno que protege a este tipo de talentos y permite proyectarlos. Se estima que la cláusula de rescisión del jugador mexicano es de 25 millones de euros, una cifra asequible para el Dortmund.

3. Liverpool

Eintracht Frankfurt v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Los Reds mostraron interés en la joya mexicana después de su participación en el Mundial 2026. El mediocampista originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, La versatilidad de Mora es uno de los factores que lo podrían llevar a Anfield. El volante de Tijuana y la selección mexicana se destaca por su verticalidad y puede jugar como interior, mediocampista ofensivo, mediapunta e incluso jugar por la banda izquierda, por lo que podría encajar en el esquema de Andoni Iraola.

2. Real Madrid

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Antonio Villalba/GettyImages

Mora podría convertirse en el quinto futbolista mexicano en la historia del Real Madrid. El jugador de Xolos se encuentra en el radar merengue y su fichaje podría tener un impacto positivo tanto en lo comercial como en lo deportivo. En primera instancia, el Madrid consolidaría su presencia en el inmenso mercado mexicano, mismo que le ha redituado de gran manera con los fichajes de Hugo Sánchez y Javier 'Chicharito' Hernández. En materia futbolística, el conjunto blanco ganaría a un mediocampista con gran capacidad de asociación, excepcional calidad técnica, inteligencia táctica, lectura y creatividad, mismo perfil que no han conseguido reemplazar tras las salidas de Toni Kroos y Luka Modric.

1. FC Barcelona

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

De acuerdo con varios reportes, el FC Barcelona estaría interesado en fichar al juvenil mexicano. El futbolista, por sus características, se acoplaría perfectamente al estilo de juego que exige el cuadro de la Ciudad Condal: 'Morita' se destaca por su visión, su lectura de espacios, gran toque, su capacidad de asociación, además de su facilidad para pisar el área. Ha sido comparado con jugadores como Pablo Aimar, David Silva e, incluso, Andrés Iniesta. El canterano de Xolos de Tijuana sería una buena incorporación para los culés tanto a nivel deportivo como comercial, y la buena relación de Rafaela Pimenta con la directiva del Barça facilitaría la negociación. A esto hay que sumar que Rafael Márquez, un técnico con ADN blaugrana, conoce bien a Mora y podría aconsejarle al volante llegar a una institución que conoce desde las entrañas y en la que continuaría su progreso de la mano de los mejores maestros.