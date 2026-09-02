Los 5 grandes fichajes que se cayeron en el último día del mercado

El último día del mercado de fichajes en las grandes ligas europeas dio mucho de qué hablar. Enzo Fernández dejó al Chelsea para llegar al Manchester City, se oficializó la llegada de Gabriel Jesus al Barcelona, el Atlético de Madrid cerró la llegada de Jonathan David y Marc Casadó se sumó al Deportivo La Coruña.

Sin embargo, otras negociaciones, que prácticamente se daban por hechas, se cayeron de última hora. A continuación te presentamos los fichajes frustrados del mercado de verano.

5. Youssouf Fofana

AC Milan Training Session | Giuseppe Cottini/GettyImages

El mediocampista francés de 27 tenía prácticamente todo arreglado para llegar al Olympique de Lyon. Sin embargo, la escuadra francesa no logró liberar la suficiente masa salarial para contratar a Fofana antes de que cerraran los registros en la Ligue 1. Cuando todo apuntaba a que el volante se quedaría en el AC Milan, el Sevilla apareció de última hora para llevárselo cedido.

4. Erik Lira

SOCCER: AUG 09 Leagues Cup Cruz Azul vs New York City | Icon Sportswire/GettyImages

El mediocampista de Cruz Azul tuvo una gran participación en el Mundial 2026 y parecía que cumpliría su sueño de jugar en el futbol europeo este verano. El AS Mónaco y la Máquina Celeste tuvieron pláticas por semanas, y todo apuntaba a que el volante de 26 años se sumaría al club de la Ligue 1; incluso presentó los exámenes físicos y los aprobó. Sin embargo, el equipo del Principado no pudo liberar una plaza de jugador no comunitario antes de que cerraran los registros en Francia y no pudieron sumar al futbolista de la selección mexicana.

3. Folarin Balogun

USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

El delantero estadounidense dejó un gran sabor de boca en el Mundial 2026 y parecía inevitable su traspaso a una de las ligas más importantes de Europa. Everton se interesó por el jugador del AS Mónaco y trató de cerrar su fichaje el último día de la ventana de transferencias, pero la operacion no se concretó. De acuerdo con los reportes, Balogun no pasó los exámenes médicos. Los Toffees hicieron un nuevo esfuerzo y mandaron una nueva oferta, con los términos actualizados tras los problemas surgidos en el reconocimiento médicos, pero el jugador rechazó firmar el contrato.

2. Lamine Camara

Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season Friendly | Jan Kruger/GettyImages

El AS Mónaco fue el gran protagonista del último día del mercado de fichajes, pero no en un sentido positivo. El club del Principado tenía un acuerdo para vender a Lamine Camara al Chelsea por una cifra cercana a los 47 millones de libras esterlinas. El futbolista senegalés de 22 años había sido elegido por los Blues para tomar el puesto que Enzo Fernández dejó vacante. De última hora, el Mónaco se retractó y decidió no vender a Camara de "una manera extraordinaria y profundamente poco profesional", según el equipo londinense.

1. Nicolás Tagliafico

World Cup SoccerSpain v Argentina | ANP/GettyImages

El lateral argentino de 33 años ha demostrado por varias temporadas que tiene el nivel de competir en la élite. El Atlético de Madrid buscó sumar al mundialista a sus filas en el último día del mercado, pero los Colchoneros no consiguieron su objetivo. Tagliafico ya había dado luz verde para sumarse a los rojiblancos, pero no consiguieron liberar la suficiente masa salarial antes del cierre de registros en LaLiga para poder inscribirlo. Según reportes, el 'Cholo' Simeone quería reforzar la lateral izquierda con un futbolista con más marca que Grimaldo.