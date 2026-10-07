Los 5 jugadores de la selección mexicana que no estuvieron a la altura en el parón de la fecha FIFA

La era de Rafael Márquez como entrenador de la selección de México inició de manera caótica. La selección mexicana obtuvo pésimos resultados durante los cuatro amistosos que han enfrentado en este parón.

El rendimiento colectivo estuvo muy por debajo de lo mostrado en el Mundial. En cuanto a lo individual, varios hombres mostraron un nivel en exceso pobre, siendo los siguientes cinco los más señalados.

1. Raúl Rangel

United States v Mexico - International Friendly | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

Una presentación digna del olvido ante los Estados Unidos coloca a Raúl como el peor jugador de México en la fecha FIFA. El portero regaló dos goles contra el odiado rival cortesía de fallos que rondaron lo ridículo y que de forma natural, le pusieron en el centro de las críticas a más no poder.

2. Santiago Giménez

SOCCER: OCT 03 USA vs Mexico | Icon Sportswire/GettyImages

Una vez más Giménez se queda en deuda con la selección. Tuvo actividad en casi todos los juegos y más allá de no marcar gol, Santiago tuvo fallos terribles frente a la portería en jugador muy sencillas para un delantero natural como él lo es. Un año continuo sin marcar gol por México.

3. Jorge Sánchez

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Francois Nel/GettyImages

El hartazgo de la afición con Sánchez ha llegado al punto detonante. El lateral derecho tuvo presentaciones muy pobres, sobre todo la más reciente en contra de Chile. Siendo el caso, una vez más la parcialidad nacional exige que su tiempo como seleccionado termine ya mismo.

4. Diego Campillo

Mexico v Peru - International Friendly | Evan Bernstein/GettyImages

Rafael Márquez abrió las puertas de la selección a Diego cortesía de su buena labor con Chivas. El voto de confianza no quedó ahí, el técnico incluso le dio titularidad ante los Estados Unidos, el partido clave. Campillo no estuvo a la altura y cometió un error terrible.

5. Luis Romo

Mexico v Peru - International Friendly | Evan Bernstein/GettyImages

Si bien solo tuvo 45 minutos en todo el parón por temas de lesión, parece que el tiempo de Luis en selección no tendrá mucha más duración. El contención y central de Chivas es un futbolista de un ritmo cansino, uno al menos muy por debajo del que buscará implementar Rafael en su seleccionado, por lo que su continuidad debe estar en la mesa de las dudas.