Los 5 jugadores de la selección mexicana que no estuvieron a la altura en el parón de la fecha FIFA
La era de Rafael Márquez como entrenador de la selección de México inició de manera caótica. La selección mexicana obtuvo pésimos resultados durante los cuatro amistosos que han enfrentado en este parón.
El rendimiento colectivo estuvo muy por debajo de lo mostrado en el Mundial. En cuanto a lo individual, varios hombres mostraron un nivel en exceso pobre, siendo los siguientes cinco los más señalados.
1. Raúl Rangel
Una presentación digna del olvido ante los Estados Unidos coloca a Raúl como el peor jugador de México en la fecha FIFA. El portero regaló dos goles contra el odiado rival cortesía de fallos que rondaron lo ridículo y que de forma natural, le pusieron en el centro de las críticas a más no poder.
2. Santiago Giménez
Una vez más Giménez se queda en deuda con la selección. Tuvo actividad en casi todos los juegos y más allá de no marcar gol, Santiago tuvo fallos terribles frente a la portería en jugador muy sencillas para un delantero natural como él lo es. Un año continuo sin marcar gol por México.
3. Jorge Sánchez
El hartazgo de la afición con Sánchez ha llegado al punto detonante. El lateral derecho tuvo presentaciones muy pobres, sobre todo la más reciente en contra de Chile. Siendo el caso, una vez más la parcialidad nacional exige que su tiempo como seleccionado termine ya mismo.
4. Diego Campillo
Rafael Márquez abrió las puertas de la selección a Diego cortesía de su buena labor con Chivas. El voto de confianza no quedó ahí, el técnico incluso le dio titularidad ante los Estados Unidos, el partido clave. Campillo no estuvo a la altura y cometió un error terrible.
5. Luis Romo
Si bien solo tuvo 45 minutos en todo el parón por temas de lesión, parece que el tiempo de Luis en selección no tendrá mucha más duración. El contención y central de Chivas es un futbolista de un ritmo cansino, uno al menos muy por debajo del que buscará implementar Rafael en su seleccionado, por lo que su continuidad debe estar en la mesa de las dudas.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.