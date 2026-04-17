Los 5 jugadores que debería fichar el Barcelona para la próxima temporada

El FC Barcelona consolidó su rendimiento a nivel local en el tramo decisivo de la temporada, sosteniendo una ventaja en la punta de LaLiga; sin embargo, la eliminación en cuartos de final de la UEFA Champions League dejó en evidencia la necesidad de elevar el nivel del plantel para competir con mayor peso en el plano internacional.

Con Hansi Flick al mando, la dirigencia encabezada por Joan Laporta y la dirección deportiva de Deco apuntan a una reconstrucción del equipo que podría marcar el rumbo del ciclo 2026/2027.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Hansi Flick has asked Barcelona to sign players between the ages of 26 and 28.



The manager wants players in their prime to balance out the young talents with top level experience.



— @sport pic.twitter.com/gF93iBJma6 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 17, 2026

Algunos jugadores a tener en consideración:

1. Julían Álvarez

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Quality Sport Images/GettyImages

El delantero del Atlético de Madrid aparece como el candidato ideal ante la posible salida de Robert Lewandoski. Su movilidad en el área, la presión alta y su capacidad goleadora -acumula 29 tantos en la campaña 2025/26-, encajan con la idea del entrenador Flick, que busca un ataque más dinámico.

2. Yan Diomandé

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach | picture alliance/GettyImages

Con apenas 19 años, el extremo del RB Leipzig deslumbró en la última temporada y es visto como una apuesta a largo plazo dentro del Barcelona. Su velocidad y desequilibrio lo convierten en una alternativa tangible para romper defensas más compactas.

3. Luis Díaz

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Stuart Franklin - UEFA/GettyImages

El futbolista colombiano del Bayern Múnich es una cuenta pendiente para el blaugrana; fue prioridad en mercados anteriores pero su llegada al conjunto alemán en 2025 frenó cualquier intención del club culé. Sin embargo, el perfil del ex Liverpool continúa encajando dentro del esquema de Flick, su intensidad y su capacidad para jugar por la banda o como delantero lo posiciona como una gran opción si se abre una oportunidad de mercado.

4. Cristian "Cuti" Romero

Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier League | Robin Jones/GettyImages

En el fondo, el azulgrana necesita sumar carácter y solidez defensiva. El argentino podría surgir como una pieza ideal para reforzar la zaga. El Tottenham proyecta una renovación del plantel y Romero se perfila como uno de sus activos más vendibles ante el interés que genera en el mercado. A pesar de su reciente lesión de rodilla, su perfil competitivo y de liderazgo lo posicionan como un fichaje estratégico pensando en un futuro inmediato.

5. Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni of Fc Internazionale looks on during the | Marco Canoniero/GettyImages

El gran anhelo del Barcelona; el central del Inter de Milán es prioridad para el club, que ya habría evanzado en los concactos con su entorno para lograr un principio de acuerdo interno. Zurdo y con buena salida desde la última línea, encaja perfectamente en la estructura que pretende el entrenador alemán.

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