Los 5 jugadores que deberían irse del Atlético de Madrid a final de temporada

El Atlético de Madrid tiene una grandísima plantilla de jugadores y los resultados en la temporada 2025/26 marchan bien, pero no todos los futbolistas están jugando lo esperado. Por ese motivo, varios podrían buscar nuevos horizontes de cara al año donde se jugará el Mundial, el gran objetivo de los profesionales de élite.

1. Nahuel Molina

Girona Fc V Atletico De Madrid - La Liga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 alterna en la posición de lateral derecho y, si bien parece no tener mucha competencia en el combinado nacional, podría buscar nuevos horizontes para llegar con un rodaje ideal a la Copa del Mundo.



Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y clubes grandes del fútbol italiano ya se han interesado en él en mercados anteriores.

2. Conor Gallagher

Girona Fc V Atletico De Madrid - La Liga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Perdió terreno con futbolistas como Pablo Barrios y Johnny Cardoso, por lo que salir del Colchonero podría ser una buena opción para él. El Manchester United ya mostró su interés en sumarlo a sus filas. Tiene contrato hasta junio de 2029.

3. Alexander Sorloth

Atletico De Madrid V Valencia Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Alterna titularidades y suplencias, pero se ve opacado por el grandísimo presente de Julián Álvarez. Tendrá la difícil tarea de ser el acompañante de Erling Haaland en el ataque noruego para el Mundial 2026, y no sorprendería que busque continuidad asegurada para llegar en condiciones.

4. Juan Musso

Atletico De Madrid V Fc Internazionale Milano - Uefa Champions League 2025/26 League Phase Md5 | Europa Press Sports/GettyImages

Si bien está claro que no le va a sacar el puesto al Dibu Martínez en la selección argentina, el formado en la cantera de Racing sabe que tiene que conseguir la titularidad en algún club para competir por ir al próximo Mundial como uno de los tres arqueros.

5. Marc Pubill

PSV Eindhoven v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | DeFodi Images/GettyImages

El joven solamente jugó en casos de emergencia y dio la talla, por lo que una cesión podría servirle para ganar confianza y sumar minutos valiosos para ganarse, en un futuro, la titularidad en el equipo del Cholo Simeone.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES