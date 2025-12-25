Los 5 jugadores que deberían irse del Manchester City al final de temporada

El Manchester City cuenta con una de las plantillas más potentes del planeta fútbol, pero como todo club también tiene jugadores de la plantilla actual para la temporada 2025/26 que, por diversas razones (edad, minutos limitados, contratos cercanos a expirar, lesiones recurrentes o bajo rendimiento), podrían ser candidatos razonables para marcharse del club en el próximo mercado de verano (2026) o incluso antes, este mercado invernal.

1. Nathan Aké

Nathan Aké | Molly Darlington/Copa/GettyImages

El defensor neerlandés de 30 años ha sido titular irregular esta temporada debido a lesiones recurrentes, como una cirugía reciente en el tendón de Aquiles que lo ha mantenido fuera durante meses.



Su contrato con el Manchester City expira en 2027, pero el club está abierto a ofertas razonables, valoradas entre 30-35 millones de euros, para refrescar la zaga.



Atlético de Madrid ha mostrado interés en un préstamo con opción de compra para enero, buscando reforzar su defensa. Otros clubes como Tottenham, Inter Milán, Juventus y Crystal Palace también lo monitorean, con rumores de un traspaso en enero para que recupere minutos antes del Mundial 2026.

2. Mateo Kovačić

Mateo Kovačić | Quality Sport Images/GettyImages

El mediocampista croata de 31 años ha caído en la jerarquía del City tras lesiones, como una cirugía en el tendón de Aquiles que lo dejará fuera hasta el inicio de la 2025/26. Su contrato va hasta 2027, pero sin negociaciones para renovar, el club escucha ofertas por unos 30-40 millones de euros.



Aston Villa, West Ham y AC Milan están interesados, con Kovačić tentado por reunirse con Luka Modrić en Milán. Atlético de Madrid y Al Nassr también lo han sondeado, aunque prefiere quedarse en una liga top. También hay versiones que mencionan interés de Fenerbahçe vía agentes, pero nada concreto.



Su salida parece probable en enero o verano para equilibrar el mediocampo, donde compite con Rodri y otros.

3. Kalvin Phillips

Kalvin Phillips | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El centrocampista inglés de 30 años apenas ha jugado 7 minutos esta temporada y no entra en los planes de Guardiola. Su contrato expira en 2028, pero el City busca una salida permanente o préstamo en enero para cortar pérdidas (costó 45 millones). Leeds preguntó por un préstamo, pero rechazan cubrir gran parte de sus 250.000 libras semanales.



Está abierto a mudarse al extranjero (Francia, España, Alemania) para revivir su carrera, tras préstamos fallidos en West Ham e Ipswich. Wolves exploró un préstamo, y Everton también lo ha ligado.



Versiones en X indican que será uno de los primeros en salir en enero, junto a James Trafford. Su partida es casi segura para liberar espacio salarial.

4. Jack Grealish

Jack Grealish | Robin Jones/GettyImages

El extremo inglés de 29 años está cedido en Everton con opción de compra por 50 millones de libras, pero Everton busca negociar a la baja (alrededor de 30 millones) para hacerlo permanente.



Grealish ama su vida en Everton bajo David Moyes y quiere quedarse, tras un impacto positivo con goles y asistencias. Su contrato con City expira en 2027, pero su rol disminuyó por lesiones y competencia, llevando al préstamo en agosto 2025.



Otros rumores incluyen Napoli o un regreso a Aston Villa, pero su futuro apunta a Everton si bajan el precio.

5. Bernardo Silva

Bernardo Silva | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

El capitán portugués de 31 años tiene contrato hasta junio 2026 y ha descartado salir en verano 2025, enfocándose en el City. Sin embargo, no renovará y podría irse gratis en 2026, con interés de Juventus, AC Milan, Benfica y clubes saudíes.



Busca un último desafío, posiblemente regresando a Benfica como hincha. Galatasaray ha mostrado interés formal, con rumores de acuerdo personal, pero nada confirmado. Su partida marcaría el fin de una era, con 17 trofeos en ocho temporadas.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026