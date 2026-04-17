Los 5 jugadores que han cumplido un ciclo en el FC Barcelona de cara a la temporada 2026/27

Tras la eliminación del FC Barcelona en la UEFA Champions League, el lub perfila una reestructuración del vestuario para el entrenador Hansi Flick; entre contratos altos, lesiones y recambio generacional, hay nombres que parecen haber llegado al final de su etapa en el club culé.

🚨 Barcelona sporting director Deco has reportedly informed Marcus Rashford that the club do not plan to keep him beyond this season, even at a reduced fee. The Manchester United loanee is not viewed as the right tactical fit and is believed to have fallen short of expectations.… pic.twitter.com/MQBNllQ7HG — Stretford End (@StretfordEndx) April 16, 2026

Estos son algunos de los candidatos para dejar el club cuando acabe la temporada.

1. Robert Lewandoski

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Diego Souto/GettyImages

El impacto goleador del delantero polaco fue determinante en sus primeras temporadas, pero el paso del tiempo y algunos problemas físico recientes encendieron las señales de alerta en torno a su continuidad. Si bien Lewandowski tiene contrato vigente hasta junio de 2026, no hay avances concretos con la directiva blaugrana que apunten a una renovación. En paralelo, el club analiza bajar la masa salarial y apostar por un delantero más joven, por eso, la posibilidad de emigrar a la MLS aparece como una alternativa más objetiva para el jugador.

2. Andreas Christensen

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El defensor nunca logró consolidarse plenamente y su historial físio, golpeado por las lesiones, terminó de complicar su situación contractual. Una reciente lesión de rodilla lo marginará varios meses de la competencia, justo cuando su contrato se encamina hacia su culminación. Aunque su rendimiento fue correcto en varios tramos, el contexto actual parece jugar en su contra.

3. Marcus Rashford

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Si bien el inglés aportó velocidad y desequilibro en ciertos momentos de la temporada, sin un acuerdo alternativo, el Barcelona no estaría dispuesto a ejecutar la opción de compra impuesta por el Manchester United, fijada en 30 millones de euros.

4. Frenkie de Jong

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Quality Sport Images/GettyImages

El elevado salario del mediocampista y la urgencia del club por generar ingresos lo colocan como una salida prioritaria en el próximo mercado. Aunque es un jugador clave desde lo futbolístico, la realidad económica de la institución catalán obliga a considerar su venta como una opción concreta para equilibrar cuentas y habilitar la llegada de otros refuerzos.

5. Marc Casadó

CD Guadalajara v FC Barcelona - Copa del Rey | Angel Martinez/GettyImages

Relegado de la consideración del entrenador Hansi Flick, Casadó nunca logró afianzarse como una alternativa sólida en el esquema del equipo y su rendimiento irregular lo fue alejando de la competencia diaria, sin lugar en la rotación de variantes.

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