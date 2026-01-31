Los 5 jugadores que podría fichar el Real Madrid en el último día del mercado de fichajes para salvar la temporada

El Real Madrid tuvo una primera mitad de temporada muy compleja, llegando al punto de despedir a su entrenador, Xabi Alonso, apenas superado el promedio del año competitivo.

Actualmente, el Merengue está a un punto del FC Barcelona en la tabla de posiciones de LaLiga, mientras que en la UEFA Champions League sufrió una inesperada caída 4-2 frente al Benfica en Lisboa que los condenó a jugar el repechaje para intentar meterse en octavos de final.

A continuación, cinco refuerzos que podría traer el Real Madrid para intentar salvar la temporada.

1. Adam Wharton

Crystal Palace v Chelsea - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El joven de 21 años juega en el Crystal Palace y es un mediocampista cuyo juego se define principalmente como el de un organizador desde la base, aportándole eventualmente variantes a Arbeloa para liberar a futbolistas más creativos como Jude Bellingham.

2. Rúben Neves

Portugal v Armenia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Neves es un mediocentro organizador que destaca por su jerarquía técnica y su capacidad para dictar el ritmo del partido desde la base. No es un jugador de velocidad física, sino de velocidad mental y precisión quirúrgica.



Está en el tramo final de su contrato en Arabia Saudita y podría seer una opción económica para el Merengue.

3. Erling Haaland

Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | James Gill - Danehouse/GettyImages

El Real Madrid está urgido de un socio goleador para Kylian Mbappé, y juntar al francés con Erling Haaland parecería ser la receta de una delantera imparable. Para hacerse del noruego, tendrían que desembolsar una verdadera millonada.

4. Vitinha

Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | DeFodi Images/GettyImages

El portugués es el alma del PSG y es el encargado de hacer jugar a sus compañeros, posicionándose como uno de los mejores del mundo en su puesto. Para llevarlo no la tendrán nada fácil, aunque su cláusula de salida no es la más elevada del mercado.

5. Pedro Porro

Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Naomi Baker - UEFA/GettyImages

El lateral por derecha del Tottenham está teniendo muy buenos rendimientos y volver a España para llegar en plenitud absoluta al Mundial parece una buena idea. Además, el Madrid tiene problemas recurrentes en este puesto por las lesiones de Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID