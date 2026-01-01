Los 5 mejores fichajes de invierno en la historia del Real Madrid

El mercado de invierno en el fútbol mundial no es el más activo, sin embargo, muchos clubes lo aprovechan para reforzar sus plantillas rumbo a la segunda mitad de la temporada esperando mejorar su desempeño deportivo conforme a los objetivos establecidos en un principio.

Cabe mencionar que, el club no suele ser muy activo en esta ventana, pero ha tenido aciertos históricos legendarios.

A continuación, mencionamos a los cinco mejores fichajes de invierno en la historia del Real Madrid, basados en el impacto, rendimiento y títulos conseguidos.

1. Marcelo (enero 2007, desde Fluminense por 6-8 millones de euros)

Marcelo en su primer año con el Real Madrid | Etsuo Hara/GettyImages

Llegó con solo 18 años como una promesa brasileña y se convirtió en una absoluta leyenda del club. Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, destacaba por su capacidad ofensiva, regate, asistencias y conexión con Cristiano Ronaldo.



Jugó 16 temporadas en el Real Madrid (2007-2022) y disputó un total de 546 partidos, 38 goles, más dd 100 asistencias.



Además, conquistó 25 títulos (récord histórico del club hasta hace poco): seis Ligas, cinco Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, entre otros.



Entre los logros destacados fue incluido en el FIFPro World XI varias veces, clave en la era de las múltiples Champions. Su gol en la final de La Décima (2014) es icónico.

2. Casemiro (enero 2013, cedido desde São Paulo, luego comprado definitivamente)

Casemiro fue fichado en 2013 | Angel Martinez/GettyImages

Inicialmente al Castilla, subió rápido al primer equipo. Pivote defensivo esencial, formó parte del trío legendario Modrić-Kroos-Casemiro, aportando equilibrio al mediocampo y permaneciendo hasta 2022.



Disputó 336 partidos y marcó 31 goles, además, ganó 18 títulos, incluyendo cinco Champions League (titular en las últimas cuatro), tres Ligas, tres Mundiales de Clubes.

3. Gonzalo Higuaín (enero 2007, desde River Plate por 12 millones de euros)

Gonzalo Higuaín en 2007 | Alessandro Sabattini/GettyImages

Llegó joven desde Argentina y, tras adaptarse, se convirtió en un '9' goleador fiable. Competía con delanteros como Van Nistelrooy o Benzema, pero marcó época con su olfato goleador.



Estuvo hasta 2013 y portó la camiseta merengue 264 partidos, marcó 121 goles (107 en La Liga en 190 partidos). Además, ganó tres Ligas, una Copa del Rey, dos Supercopas de España.

4. Diego López (enero 2013, desde Sevilla por 3.5 millones de euros)

Diego López le quitó el puesto a Iker Casillas | VI-Images/GettyImages

Regresó al club (había estado en la cantera) tras la lesión de Casillas y le ganó la puja por la titularidad bajo las órdenes de Mourinho y Ancelotti, con paradas decisivas. Estuvo hasta 2014.



Estadísticas en el segundo período: 50 partidos en Liga, alto porcentaje de paradas. Además, ganó una Champions League (La Décima 2014), una Copa del Rey y una Supercopa de España.

5. Christian Panucci (enero 1997, desde Milan)

Christian Panucci en 1997 | Matthew Ashton - EMPICS/GettyImages

Fue el primer italiano en la historia del Real Madrid. Llegó pedido por Capello como lateral derecho sólido y versátil donde tuvo una adaptación inmediata y se convirtió en titular indiscutible.



Con el equipo disputó 96 partidos y marcó seis goles. Además, ganó un título de Liga (1997), una Champions League (La Séptima 1998), una Supercopa de España, una Copa Intercontinental (1998).



Entre sus logros destacados fue ser titular en la final de La Séptima contra Juventus. Y aportó experiencia y solidez defensiva en una época de transición del equipo.